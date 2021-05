Atualmente, oito turmas foram organizadas para atender aos profissionais da Proteção Social Básica (PSB), com a oferta de três temas iniciais Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 23:22

Petrópolis - O Capacita Petrópolis contempla ações de capacitação e formação que devem impactar na carreira do trabalhador do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais. Todas as ações fornecem certificados, de forma que contribuem para que o profissional progrida na carreira.

A capacitação está ocorrendo no espaço da Casa da Cidadania, respeitando todos os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde, de forma a garantir a proteção de todos.

Publicidade

Atualmente, oito turmas foram organizadas para atender aos profissionais da Proteção Social Básica (PSB), com a oferta de três temas iniciais.

O primeiro tema versa sobre a atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, o segundo trata sobre Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS e por último sobre Vigilância Sócio assistencial do SUAS. Trata-se, portanto, de priorizar nas ações de capacitação e formação dos trabalhadores, aqueles inseridos em ações específicas na execução e gestão do SUAS.

Publicidade

“O programa tem como objetivo a implementação das ações do Planos de Educação Permanente voltado para o aprimoramento da execução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que garante oferta de formação e capacitação permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos da rede sócio assistencial do SUAS do município e mais celeridade e qualidade no atendimento prestado à população”, ressaltou a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato.