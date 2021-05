Reunião do governo municipal com representantes de comunidades da região do Quitandinha Divulgação/Ascom

20/05/2021

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, participou de um encontro com as lideranças comunitárias da região do Quitandinha – Independência, Siméria, Taquara e São Sebastião – na noite de quarta-feira (20) na Casa dos Conselhos.

A reunião, organizada pela Coordenadoria Especial de Relações Institucionais, teve como objetivo ouvir da população as demandas que envolvem as secretarias de Educação e Assistência Social e da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). Também estiveram presentes os vereadores Domingos Galante (PSC) e Gilda Beatriz (PSD).



"A gente quer resolver as demandas mais urgentes da população mais rapidamente. Para isso, essa aproximação do poder público com os moradores é fundamental", ressaltou Hammes, que esteve acompanhado das secretarias de Educação, Marcia Palma; de Assistência Social, Rosane Borsato e da coordenadora Especial de Relações Institucionais, Fernanda Ferreira.



Esse mesmo grupo de lideranças vai participar de reuniões que envolvam outras secretarias nas próximas semanas. "Criamos oito grupos de lideranças comunitárias divididos por regiões. São cerca de 200 pessoas envolvidas. Queremos que eles tragam para a prefeitura quais são as demandas de cada local. Dessa forma, com a união entre a população e a prefeitura, as coisas caminham da melhor maneira", destacou Fernanda.



Segundo Robson Thomás de Souza, que representou o grupo de lideranças comunitárias no encontro, a presença do prefeito interino demonstra a importância do encontro. "Há muito tempo que as comunidades precisam ser ouvidas. A presença do Hingo demonstra a preocupação desse governo com os bairros. A gente fica muito feliz com esse encontro, já que dessa forma as coisas serão resolvidas mais rapidamente", disse.