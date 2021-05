Participam da iniciativa lideranças religiosas da comunidade, além de empresários locais, integrantes do conselho local e Secretaria de Saúde Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 09:19

Petrópolis - A prefeitura, através das secretarias de Saúde e de Defesa Civil e Ações Voluntárias, realiza uma ação de conscientização sobre a COVID-19 no bairro Madame Machado. Em uma jornada comunitária chamada de "Travessia", os agentes públicos conversam com a população sobre o enfrentamento da pandemia, reforçando a necessidade do uso de máscaras e do álcool em gel. A ação começou no dia 12 de maio e será realizada todas às quartas-feiras por três semanas, até o dia 26 deste mês.

A ideia desta segunda rodada de travessia partiu da equipe de saúde da unidade 1⁰ de Maio, no Madame Machado e foi apoiada pelo Conselho local de Saúde juntamente com a Defesa Civil. O assunto foi discutido com lideranças religiosas da comunidade, como pastores, além de empresários locais, integrantes do conselho local e Secretaria de Saúde. A partir desta conversa foram estabelecidos protocolos para a ação e materiais para distribuição em locais de mais aglomerações como bares, comércios, igrejas e salões.

Publicidade

“As duas ações realizadas na comunidade contaram com o carro de som da Defesa Civil e profissionais de saúde da Unidade, fazendo um alerta aos moradores. É uma iniciativa que tem muito valor sobretudo por conta da proximidade das equipes do PSF com os moradores da região”, destaca o secretário de Saúde Aloísio Barbosa da Silva Filho.

A iniciativa é dos funcionários do Posto de Saúde da Família (PSF) do Madame Machado em parceria com o Conselho Comunitário de Saúde. Ontem (19), por exemplo, os agentes estiveram nas ruas realizando a atividade. Segundo o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers, a atividade aproxima a população do poder público.

Publicidade

"Estamos escutando as necessidades de cada comunidade para, a partir daí, criarmos juntos soluções para o enfrentamento da pandemia. Conversamos com donos de comércios, padres e pastores, vamos aos pontos de ônibus, enfim, o nosso objetivo é estar próximo do petropolitano nesse momento de dificuldade", destacou Kempers.