Invasão do local só foi percebida na última segunda-feira (14) - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:47 | Atualizado 16/06/2021 08:04

Petrópolis - O Mausoléu da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, no Cemitério Municipal de Petrópolis, foi arrombado no início desta semana por criminosos que levaram 62 placas de bronze identificadoras dos corpos, uma cruz também de bronze, algumas argolas das gavetas, além de destruírem um crucifixo e uma imagem de Jesus Cristo em gesso, que estava no local há pelo menos 40 anos.

O arrombamento só foi percebido na segunda-feira (14) quando as irmãs chegaram ao local para a limpeza semanal do Mausoléu.



Desde 1904 que as irmãs que fazem parte da congregação são sepultadas ali e segundo informações da instituição esta não é a primeira vez que o mausoléu é vandalizado. O caso foi registrado na administração do Cemitério Municipal e na 105ª Delegacia de Polícia (Retiro).