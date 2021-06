Abertura da mostra virtual de artes, que vai contar com obras visuais, audiovisuais e literárias, será no dia 18 de junho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:12

Petrópolis - A 22ª edição do Festival Solstício do Som vai resgatar a Galeria Michael Lennertz, que homenageia o fotógrafo de Petrópolis que era entusiasta do evento e morreu em 2013 vítima de uma doença rara.

A abertura da mostra virtual de artes, que vai contar com obras visuais, audiovisuais e literárias, será no dia 18 de junho junto com o início da edição de inverno do festival.

O Solstício do Som celebra diferentes manifestações artísticas e vai ocorrer no espaço Piccola Arena, no Rocio, até o dia 21 deste mês, data que marca o Solstício de Inverno. Devido à pandemia da COVID-19, o espaço não será aberto ao público. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Solstício do Som no Youtube (https://www.youtube.com/user/SolsticiodoSom).

Para recriar a Galeria Michael Lennertz, foi feita a parceria entre a organização do festival e o coletivo artístico AVANDA, que tem sede em Petrópolis e trabalha com produções independentes audiovisuais, exposições físicas e virtuais com modelagem 3D.

João Felipe Verleun, idealizador do Solstício do Som, era amigo de Michael Lennertz e é fã do trabalho feito pelo AVANDA. Ele afirma que percebe o coletivo como indutor e divulgador das artes visuais na cidade. E destaca que esta foi uma oportunidade de unir o talento do coletivo com a homenagem ao fotógrafo.

“A oportunidade chegou de unirmos esforços para o resgate da galeria, que homenageia um amigo que deixou lindos registros e memórias dos primórdios do festival. É motivo de imensa alegria ver o investimento em um Solstício do Som multilinguagem, em um ambiente de participação democrática que conta com pintores ultrarenomados, como Luiz Aquila, lado a lado a jovens aspirantes da cidade ou que aqui já viveram por algum tempo, como o holandês-vietnamita Dang-Vu Dang”, diz João Felipe.

O Coletivo AVANDA afirma que a ideia da exposição virtual será de transportar o visitante para dentro da galeria. Parte dos artistas que vão participar dessa mostra foi convidada. Também ocorreu chamada aberta com curadoria para as demais obras.

Ao todo, 80 obras foram inscritas para participar da mostra e passaram por uma curadoria. Dessas, foram selecionadas 24 obras visuais, duas videoartes e seis obras literárias, contemplando o trabalho de 30 artistas.

Entre os critérios da curadoria estiveram a diversidade artística, variedade de faixa etária e localização, autenticidade, variedade de estilos e técnicas aplicadas, além da sinergia entre as obras.

