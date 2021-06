Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), realiza até dia 30 de julho, primeiro bazar beneficente do ano - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:43

Petrópolis - Na próxima segunda-feira (21) começa o inverno. E para este período, nada melhor que reforçar o estoque de roupas para se proteger das baixas temperaturas em Petrópolis. Pensando em colaborar com as ações do Centro de Acolhimento que atende pessoas em tratamento contra o câncer, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), realiza até o dia 30 de julho, o primeiro bazar beneficente do ano.

Calçados, vestuário, itens para decoração, mobiliário e utensílios domésticos, são algumas das opções que serão oferecidas. Para esquentar do friozinho, casacos, botas, calças de moletom, cachecóis, cobertores, meias e outros, poderão ser compradas por preços que cabem no bolso.

“O nosso bazar acontece sempre por estações do ano, mas por conta da pandemia acabamos adiando um pouco para evitar as aglomerações. Vamos fazer com um prazo maior de duração para que as pessoas possam se organizar para vir e que a gente consiga atender respeitando as medidas de segurança para prevenção da COVID-19”, disse Magna de Cássia, responsável pelo bazar.

Todas as peças são doações e o lucro do bazar é usado nas despesas do local, que assiste moradores de outros municípios fluminenses, que fazem tratamento em Petrópolis. A instituição oferece alimentação, acompanhamento com equipe multidisciplinar e acolhimento para até 20 pessoas e seus acompanhantes, proporcionando um maior conforto durante o período de quimio e radioterapia.

“A APPO identificou que havia um grande número de pessoas que desistiam do tratamento fora de domicílio por ser extremamente desgastante ficar fora de casa e longe dos familiares. Outro agravante é que a maioria desses eram pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Por isso pensamos neste espaço, como forma de apoio para este momento”, explicou a presidente da Instituição, Ana Cristina Coelho Mattos.

O bazar acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A entrada será restrita a três pessoas por vez, respeitando o distanciamento social. A APPO também disponibiliza álcool em gel por todas as instalações da casa.

No bazar, são mais de cinco mil peças, que serão vendidas até o fim do mês de julho. E todos os dias, novos itens são oferecidos. Quem quiser doar objetos e roupas, deve entrar em contato pelo telefone (24) 2242-0956 para agendar a entrega dos itens. A APPO fica na Rua Visconde da Penha, 72, Centro.