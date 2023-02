Governo municipal se instalou no bairro e, nas próximas semanas, irá fortalecer ações no local - Divulgação

Publicado 08/02/2023 14:19

Petrópolis - O programa "Nosso Bairro", que leva uma série de ações integradas da Prefeitura de Petrópolis, chegou ao Alto da Serra nesta segunda-feira (6). O governo municipal se instalou no bairro e, nas próximas semanas, irá fortalecer suas ações com um mutirão de obras e serviços na região.

Duas ações importantes foram realizadas na sede, montada no prédio do antigo Nosso Universo Centro Educacional (Cenu): as reuniões do secretariado (que discute e norteia as ações de governo para a semana) e o Conselho Municipal da Cidade (Comcidade).

"Estamos levando o centro de decisão do governo para o Alto da Serra. É no território, junto com a população, que identificamos problemas e soluções. No primeiro ano do nosso governo, em 2022, arrumamos a casa e preparamos a Prefeitura, que, agora, tem condições de ampliar os investimentos", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Bairro terá a maior creche da cidade

A escolha do local não foi por acaso: no prédio do Cenu será instalado o CEI Tia Alice. A unidade, que funcionava na Rua Oswero Villaça e estava desativada desde a catástrofe climática de 2022, será o maior Centro de Educação Infantil do município.

Instalado na Rua Coronel Albino Siqueira, uma das principais vias do Alto da Serra, o prédio terá capacidade para até 300 crianças e conta com parquinho, quadra e muito espaço para a diversão e o aprendizado das crianças.

Ações integradas

Outras ações serão levadas para o Alto da Serra, como a instalação de lâmpadas de LED; recapeamento e manutenção viária; retirada de entulho e sensibilização sobre o descarte irregular; ações de zeladoria; reforma de espaços de convivência, como praças, quadras e Academias da Saúde; melhorias em equipamentos públicos; entre outras ações.