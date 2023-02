Na visita ao bairro, Bomtempo também anunciou a reforma do Centro de Educação Infantil Deise Eloi, e da quadra de esportes - Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:48

Petrópolis - Na manhã desta quarta-feira (8), o prefeito Rubens Bomtempo esteve no bairro Chácara Flora, onde garantiu a execução da obra de contenção da encosta que cedeu durante a catástrofe climática de fevereiro de 2022, na Rua Carmem Ponte Marcolino. Esta é uma das obras que o Governo do Estado suspendeu, no segundo lote de licitações que faria, com a reorganização administrativa.

Na ocasião, Bomtempo também anunciou a reforma do Centro de Educação Infantil Deise Eloi, e da quadra de esportes. As intervenções fazem parte das ações do programa Nosso Bairro Alto da Serra.

“A obra de contenção da encosta é de extrema importância para garantir a segurança dos moradores e da escola. Por isso, a prefeitura está garantindo a execução da obra de contenção. Também vamos dar inicio à reforma do CEI Deise Eloi e da quadra de esportes. Além disso, estamos iniciando as ações do programa Nosso Bairro no Chácara Flora. Serviços como troca da iluminação por LED, novos pontos de iluminação, capina, reconstrução de rede, asfalto, sinalização e muitos outros serviços estão previstos para os próximos dias no bairro. São várias ações integradas da prefeitura acontecendo simultaneamente em toda região do Alto da Serra”, explicou o prefeito Rubens Bomtempo.