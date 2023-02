Foram 23 obras de contenção em margem de rio - Divulgação

Publicado 10/02/2023 13:57

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis chegou à marca de 129 obras de grande e médio porte desde 2022. Dessas, 48 foram concluídas já no ano passado. A maioria teve o objetivo de devolver o funcionamento da cidade, já que muitas ruas haviam cedido com as chuvas de 15 de fevereiro. A Rua Saldanha Marinho, por exemplo, estava em meia pista, já que parte tinha desmoronado junto ao rio.



As obras também foram importantes para garantir a segurança dos principais corredores da cidade, como a Rua Bingen, a Rua Coronel Veiga e a Avenida Barão do Rio Branco.



“Depois das chuvas de 15 de fevereiro, era difícil se descolocar pela cidade. Isso dificultava as ações de resgate e também a circulação do maquinário para as ações de resposta às chuvas. Com essas 48 obras, devolvemos a mobilidade para a cidade. Ou seja, vencemos essa etapa. Agora, o nosso foco está no Alto da Serra e na Vila Felipe, em obras de grande porte, nas áreas mais atingidas pelos desastres”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Lista das 48 obras da Prefeitura concluídas em 2022



Contenção em margem de rio: 23

•Bingen (Rua Bingen, em frente ao Restaurante Luka's)

•Bingen (Rua Bingen, 463)

•Bingen (Rua Bingen, em frente à Universidade Estácio de Sá)

•Castrioto (Rua Pedro Vogel Sobrinho)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 2.280)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1.164)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1.398)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 3.147, junto ao sacolão)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1582-1622)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 350)

•Centro (Avenida Roberto Silveira)

•Centro (Avenida Piabanha, 149)

•Coronel Veiga(Rua Coronel Veiga, 1.559)

•Corrêas (Ponte de Corrêas – Rua Vigário Corrêa)

•Moinho Preto (Ponte do Carvoeiro)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 161)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 877)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 94)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 741)

•Quitandinha (Rua Afrânio Melo Franco)

•Quitandinha (Rua General Rondon, em frente à Comdep)

•Saldanha Marinho (Rua Saldanha Marinho)

•São Sebastião(Rua Capitão Paladini, s/n)



Contenção de rua: 9

•Caxambu (Rua Barão de Águas Claras, 106)

•Caxambu (Rua Belinha Cavalcanti, próximo à Servidão Flávio Cavalcanti)

•Centro (Rua do Encanto, 264)

•Fazenda Inglesa (Rua Salvador da Costa Alves)

•Moinho Preto (Rua Stephan Zweig, 266)

•Quitandinha (Rua Alagoas, 396)

•Valparaíso (Rua Frei Ciríaco, 780)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Juvenal Amaral)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Travessa Frederico Karl)



Recuperação de rede de drenagem e de pavimento: 6

•Castelânea (Estrada do Paraíso, 283)

•Cidade toda

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Juvenal Amaral)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Eduardo de Moraes)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Travessa Goytacases)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Jacinto Rabelo)



Limpeza e desobstrução de vias e rios: 5

Foram 5 contratos da Prefeitura para a limpeza e desobstrução de vias e rios. Os 5 referentes a ações por toda a cidade.



Pedestres (calcada, guarda-corpos, pontes etc.): 2

•Cidade toda – restabelecimento de guarda-corpos de madeira

•Estrada da Saudade (Rua Augusto da Silva, ponto final do ônibus) – construção de ponte de pedestres



Equipamento público (construção, reforma, adaptação etc.): 1

•Bingen (Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp) – recuperação das instalações e dos danos causados à cobertura



Manutenção viária (asfaltamento, pavimentação, tapa-buracos): 1

•Cidade toda



Desmonte de rochas: 1

•Cidade toda