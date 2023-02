Obras do Dnit são aguardadas para a União e Indústria - Arquivo: Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:52

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis oficiou semana passada o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). O documento pede que o departamento inicie imediatamente as obras de recomposição da Estrada União e Indústria.

Em janeiro, durante reunião no Ministério Público Federal (MPF), no Centro de Petrópolis, representantes do DNIT haviam assumido o compromisso de realizar as obras na via. No entanto, passadas três semanas, nada foi feito.

Entre os compromissos assumidos na ocasião pelo DNIT, estavam: a recuperação dos pontos danificados às margens do rio (em decorrência das chuvas do ano passado); a limpeza dos bueiros (que possuem tampas específicas, pesadas, que dificultam o acesso pelos trabalhadores da Comdep); e a revisão da sinalização de trânsito.

“A Prefeitura vem solicitando essas intervenções desde fevereiro, logo após as chuvas. Saímos satisfeitos da reunião de janeiro, quando o DNIT assumiu esses compromissos. Esperamos que o DNIT cumpra com a palavra”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

No ofício, o coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno, destaca que as ocorrências das chuvas na via estão completando um ano, sem ação no local.

“Os deslizamentos às margens da Estrada União e Indústria estão em locais de intenso fluxo de pessoas e veículos. A não realização das obras coloca a via em risco iminente de ocorrências mais graves, tais como a queda do ponto de ônibus existente e até queda de parte da pista. Isso pode inclusive causar consequências fatais para à população que usa esses trechos”, disse Damaceno.