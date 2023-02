Guardar ambientais municipais terão poder para coibir crimes ambientais - Divulgação

Publicado 15/02/2023 13:06

Petrópolis - Depois de alguns anos desativado, o Grupamento de Proteção Ambiental Municipal foi reativado pela Prefeitura de Petrópolis. Os guardas especializados em Meio Ambiente, passaram por treinamento e agora vão intensificar o trabalho de vistoria e fiscalização realizado Secretaria de Meio Ambiente.

“Petrópolis tem 70% de áreas de proteção ambiental, por esse motivo é preciso investir nessas questões e intensificar as políticas públicas relacionadas ao Meio Ambiente. Além disso, a criação da Patrulha Ambiental Municipal pontua para o recebimento do ICMS Ecológico”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, os guardar ambientais municipais terão poder para coibir crimes ambientais. “O GPA funcionou no governo passado do prefeito Rubens Bomtempo, mas depois foi desativada. Agora, vamos ter uma equipe com poder de polícia e isso é um passo importante para uma efetiva fiscalização”, ressaltou o secretário.