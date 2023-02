Na manhã desta quarta-feira, um ato na sede da Prefeitura (no Palácio Koeler), marcou o dia de homenagens às vítimas - Divulgação

Publicado 15/02/2023 13:13

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas da maior catástrofe climática da cidade, que completa um ano nesta quarta-feira (15). O decreto municipal foi publicado no Diário Oficial (D.O.).



“Não podemos deixar de manifestar profundo pesar e condolências aos familiares e amigos das pessoas vitimadas pela maior catástrofe climática que a nossa cidade sofreu. Hoje é um dia de homenagens e também de reflexão, para que jamais esqueçamos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Na manhã desta quarta-feira, um ato na sede da Prefeitura (no Palácio Koeler), marcou o dia de homenagens às vítimas. Com roupas brancas, os funcionários ao lado do prefeito Rubens Bomtempo e da secretária-chefe de gabinete, Luciane Bomtempo, fizeram um minuto de silêncio e uma oração pelas vítimas e seus familiares.



No dia 15 de fevereiro de 2022, o índice pluviométrico alcançou 260 milímetros, no intervalo de menos de seis horas, que representou mais de 100% da média mensal prevista para todo o mês. Foram registrados 775 deslizamentos, sendo aproximadamente 200 em pontos generalizados e 235 pessoas perderam as vidas.