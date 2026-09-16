Primeiros registros da imigração italiana em Petrópolis são de 1845 - Foto: Divulgação/Serra Serata

Primeiros registros da imigração italiana em Petrópolis são de 1845Foto: Divulgação/Serra Serata

Publicado 16/09/2026 17:58





A Serra Serata valoriza uma presença que faz parte da formação histórica e cultural da cidade. Os primeiros registros da imigração italiana em Petrópolis remontam a 1845. Nas décadas seguintes, especialmente no final do século XIX e início do século XX, a presença italiana cresceu em regiões como Cascatinha e Alto da Serra, onde muitos imigrantes trabalharam em fábricas e contribuíram para o desenvolvimento industrial do município.



Em Cascatinha, a Companhia Petropolitana de Tecidos teve participação importante nesse processo. Os imigrantes também trouxeram para Petrópolis suas famílias, crenças, festas religiosas, músicas, receitas, formas de convivência e tradições que permanecem presentes na identidade da cidade.



A Serra Serata é uma das principais iniciativas de valorização dessa herança. Durante o evento, o público poderá conhecer os banners com sobrenomes de famílias italianas que têm ou tiveram ligação com Petrópolis. O material é mantido pela Casa D’Italia Anita Garibaldi e atualizado à medida que novos sobrenomes são identificados. A proposta é aproximar a história coletiva das memórias individuais, permitindo que moradores e visitantes reconheçam suas próprias famílias nesse processo.



A relação entre a cidade e a imigração italiana também é lembrada pelo Dia Municipal do Imigrante Italiano, celebrado em 4 de setembro e instituído pela Lei Municipal nº 8.413, de 20 de setembro de 2022. A Casa D’Italia costuma marcar a data com uma missa em homenagem aos imigrantes italianos e seus descendentes, como forma de reconhecer a contribuição dessas famílias para a formação de Petrópolis. A realização da Serra Serata em setembro mantém a festa próxima desse marco e das celebrações ligadas a San Gennaro, celebrado em 19 de setembro.

A cultura italiana volta a ocupar o Palácio de Cristal com a 17ª edição da Serra Serata , que será realizada a partir desta quarta-feira, 16, com entrada gratuita. Promovido pela Casa D’Italia Anita Garibaldi, o evento reúne gastronomia típica, música, dança, cinema, literatura, palestras, oficinas e atividades voltadas à preservação da memória dos imigrantes italianos e de seus descendentes em Petrópolis.A Serra Serata valoriza uma presença que faz parte da formação histórica e cultural da cidade. Os primeiros registros da imigração italiana em Petrópolis remontam a 1845. Nas décadas seguintes, especialmente no final do século XIX e início do século XX, a presença italiana cresceu em regiões como Cascatinha e Alto da Serra, onde muitos imigrantes trabalharam em fábricas e contribuíram para o desenvolvimento industrial do município.Em Cascatinha, a Companhia Petropolitana de Tecidos teve participação importante nesse processo. Os imigrantes também trouxeram para Petrópolis suas famílias, crenças, festas religiosas, músicas, receitas, formas de convivência e tradições que permanecem presentes na identidade da cidade.A Serra Serata é uma das principais iniciativas de valorização dessa herança. Durante o evento, o público poderá conhecer os banners com sobrenomes de famílias italianas que têm ou tiveram ligação com Petrópolis. O material é mantido pela Casa D’Italia Anita Garibaldi e atualizado à medida que novos sobrenomes são identificados. A proposta é aproximar a história coletiva das memórias individuais, permitindo que moradores e visitantes reconheçam suas próprias famílias nesse processo.A relação entre a cidade e a imigração italiana também é lembrada pelo Dia Municipal do Imigrante Italiano, celebrado em 4 de setembro e instituído pela Lei Municipal nº 8.413, de 20 de setembro de 2022. A Casa D’Italia costuma marcar a data com uma missa em homenagem aos imigrantes italianos e seus descendentes, como forma de reconhecer a contribuição dessas famílias para a formação de Petrópolis. A realização da Serra Serata em setembro mantém a festa próxima desse marco e das celebrações ligadas a San Gennaro, celebrado em 19 de setembro.

Programação reúne diferentes expressões da cultura italiana



A programação de 2026 foi organizada para apresentar diferentes aspectos da cultura italiana. A música estará presente em shows de Patricia Scagliusi, Quarteto Volare, TIBI, Orquestra Forte de Copacabana, Francesca Lo Cicero, Concreto Humano, Roberto Perrota & Banda, Cantare e Walter Delano, que fará um especial dedicado a Eros Ramazzotti.



As danças tradicionais também terão espaço, com apresentações do Grupo de Danças Tradicionais Nostra Famiglia, do Tarantolato, de Juiz de Fora, e do Grupo de Danças Históricas Imperatriz D. Amélia, da Academia de Valsas Italianas.



Outro destaque será o Baile de Máscaras, com DJ Davide, marcado para sábado, 19 de setembro, às 21h, no Palácio de Cristal, que contará com artistas de Petrópolis e região com performances inspiradas em bailes venezianos. A atividade será antecedida pela Oficina de Máscaras Venezianas, às 17h, também no Palácio, criando uma conexão entre a produção artesanal e a experiência do baile inspirado nos tradicionais encontros de Veneza.



O cinema terá sessões do Cineclube Raul Lopes e do Palácio de Cristal, com a exibição de “O Belo Antonio”, produção italiana de 1960, e da animação “Pinóquio”, de 2022, realizada em coprodução entre França, México e Estados Unidos. O filme também será exibido no Centro Cultural Wilma Borsato, em Cascatinha, ampliando a programação para além do espaço principal da festa.



A literatura e a reflexão sobre a cultura italiana estarão presentes em palestras como “Panorama da Literatura Italiana”, com Nathalia Rinaldi, e “Viva a Itália com o Olhar de um Italiano”, com Marco Stella. No domingo, Cassiana Lima apresenta a palestra “Todos nós somos feitos da mesma madeira que Pinóquio”.



Durante todos os dias do evento, o Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina funcionará no Palácio de Cristal, reunindo ações voltadas à memória, à cultura e à presença italiana em Petrópolis.

Senac RJ amplia programação gastronômica







As oficinas terão inscrição prévia e abordarão técnicas, ingredientes e tradições da cozinha italiana. Já na quarta, às 18h30, os instrutores Frederuci Justen e Marco Aurelio Lopes conduzem “Da Massa ao Vinho, Os Segredos da Harmonização Italiana”. A atividade apresenta possibilidades de combinação entre massas e vinhos, aproximando o público dos princípios da harmonização.



No dia seguinte, às 18h30, a instrutora Silvia Vogel ministra “Tiramisù, Sabores e Tradições da Confeitaria Italiana”, dedicada a um dos doces mais conhecidos da gastronomia do país.



No sábado, às 11h, Silvia Vogel e Marco Aurélio Lopes conduzem “A Arte da Harmonização, Pizza & Vinho”, com orientações sobre ingredientes, características dos alimentos e escolhas de bebidas para acompanhar a pizza.



As aulas show serão abertas ao público geral e realizadas no Palácio de Cristal. No sábado, às 14h30, Silvia Vogel apresenta “Bruschettas que Encantam”. No domingo, às 14h, a programação segue com “Da Sicília para sua Mesa, Oficina de Cannoli”, também conduzida pela instrutora.



As oficinas da Unidade Senac Petrópolis serão realizadas na Rua Alfredo Pachá, 26, no Centro. As inscrições e informações estão disponíveis pelo

A gastronomia, um dos principais elementos de aproximação do público com a cultura italiana, será reforçada pela parceria com o Senac RJ. A programação inclui oficinas para maiores de 18 anos, com vagas limitadas, realizadas na Unidade Senac Petrópolis, além de aulas show abertas ao público geral no Palácio de Cristal.As oficinas terão inscrição prévia e abordarão técnicas, ingredientes e tradições da cozinha italiana. Já na quarta, às 18h30, os instrutores Frederuci Justen e Marco Aurelio Lopes conduzem “Da Massa ao Vinho, Os Segredos da Harmonização Italiana”. A atividade apresenta possibilidades de combinação entre massas e vinhos, aproximando o público dos princípios da harmonização.No dia seguinte, às 18h30, a instrutora Silvia Vogel ministra “Tiramisù, Sabores e Tradições da Confeitaria Italiana”, dedicada a um dos doces mais conhecidos da gastronomia do país.No sábado, às 11h, Silvia Vogel e Marco Aurélio Lopes conduzem “A Arte da Harmonização, Pizza & Vinho”, com orientações sobre ingredientes, características dos alimentos e escolhas de bebidas para acompanhar a pizza.As aulas show serão abertas ao público geral e realizadas no Palácio de Cristal. No sábado, às 14h30, Silvia Vogel apresenta “Bruschettas que Encantam”. No domingo, às 14h, a programação segue com “Da Sicília para sua Mesa, Oficina de Cannoli”, também conduzida pela instrutora.As oficinas da Unidade Senac Petrópolis serão realizadas na Rua Alfredo Pachá, 26, no Centro. As inscrições e informações estão disponíveis pelo site

Preservação da memória também acontece durante todo o ano

O trabalho de valorização da cultura italiana realizado pela Casa D’Italia Anita Garibaldi não se limita à Serra Serata. Há cinco anos, a instituição oferece gratuitamente o curso ABC de Itália, com turmas no Centro de Cultura Raul de Leoni e no Centro Cultural do Cascatinha, Wilma Borsato. Os alunos recebem apostilas e materiais sem custo, em uma iniciativa que aproxima a comunidade da língua, da história e das tradições italianas.



A Casa D’Italia também promove almoços, jantares, noites de pizza e outras atividades culturais ao longo do ano. Entre as ações educativas estão concursos de redação com estudantes de escolas públicas de Petrópolis, que trabalham temas relacionados à história da cidade e à presença italiana.



A história da festa também está ligada à trajetória da própria Casa D’Italia. A iniciativa começou em 1993, com o nome Festa D’Italia, no Palácio de Cristal, a partir do incentivo de José de Cusatis. Ao longo dos anos, passou por espaços como a Companhia Petropolitana de Tecidos, em Cascatinha, e a Praça da Liberdade. Desde 2010, passou a ser realizada com o nome Serra Serata, alternando entre diferentes locais até se estabelecer no Palácio de Cristal, em 2017.



A partir de 2013, o evento passou a reunir um número maior de atrações e atividades de valorização da história, da cultura e dos valores da imigração italiana. Em 2020, a festa não foi realizada em razão da pandemia. No ano seguinte, teve uma edição híbrida, com festival gastronômico em restaurantes e ações de delivery.



Para a Casa D’Italia Anita Garibaldi, a Serra Serata representa uma oportunidade de preservar a memória, aproximar as novas gerações da história dos imigrantes e mostrar que a presença italiana não é um capítulo distante. Ela está nas famílias, nos sobrenomes, nas receitas, nas manifestações culturais e na própria formação de Petrópolis.