GCM irá ter atuação reforçada durante todo o fim de semana - Foto: Arquivo/PMP

GCM irá ter atuação reforçada durante todo o fim de semanaFoto: Arquivo/PMP

Publicado 01/10/2026 13:19





O trabalho começa já nesta sexta-feira (2), quando serão deslocados agentes para ficar de prontidão no Bosque do Imperador e na Avenida Koeler (Centro), a partir de 09h, para organização do trânsito durante a descarga das urnas no Museu Imperial e no Palácio Rio Negro, respectivamente.



No sábado, agentes vão auxiliar a 65ª Zona Eleitoral no CIEP Cândido Portinari, em Itaipava, de onde sairão as urnas eletrônicas que serão distribuídas para 19 locais de votação no Centro, Cascatinha, Itamarati, Samambaia, Carangola, Roseiral, Corrêas, Bonfim, Nogueira, Vale do Cuiabá, Araras, Vale das Videiras, Pedro do Rio, Vila Rica, Secretário, Posse e Brejal.



Já no domingo, agentes serão deslocados para ficar de prontidão em 14 locais de votação mais movimentados, como no Valparaíso, Mosela, Bairro Castrioto, Alto da Serra, Centro, Coronel Veiga, Quitandinha, Castelânea, Morin, Quissamã e Dr. Thouzet.



Uma equipe com três motociclistas vai acompanhar o juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, Adriano Loureiro, e técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) no Fórum da Avenida Barão do Rio Branco desde o início da votação e também ficará de prontidão a partir das 16h para controlar o acesso na Junta Apuradora (quadra do Liceu Municipal Carlos Chagas Filho) e no Cartório Eleitoral. Outra equipe fará orientação do trânsito no entorno do Fórum após o horário da votação.



"Vamos estar de prontidão para atuar durante todo o dia e garantir que os eleitores possam exercer o direito do voto com tranquilidade", destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Eliel Silveira. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Petrópolis anunciou que irá mobilizar cerca de 70 agentes para atuar no esquema de segurança neste fim de semana das eleições 2026 . A corporação vai atuar no patrulhamento preventivo, na segurança de locais onde as urnas ficarão armazenadas até a distribuição para os locais de votação, na orientação do trânsito e para o controle de acesso no local de apuração.O trabalho começa já nesta sexta-feira (2), quando serão deslocados agentes para ficar de prontidão no Bosque do Imperador e na Avenida Koeler (Centro), a partir de 09h, para organização do trânsito durante a descarga das urnas no Museu Imperial e no Palácio Rio Negro, respectivamente.No sábado, agentes vão auxiliar a 65ª Zona Eleitoral no CIEP Cândido Portinari, em Itaipava, de onde sairão as urnas eletrônicas que serão distribuídas para 19 locais de votação no Centro, Cascatinha, Itamarati, Samambaia, Carangola, Roseiral, Corrêas, Bonfim, Nogueira, Vale do Cuiabá, Araras, Vale das Videiras, Pedro do Rio, Vila Rica, Secretário, Posse e Brejal.Já no domingo, agentes serão deslocados para ficar de prontidão em 14 locais de votação mais movimentados, como no Valparaíso, Mosela, Bairro Castrioto, Alto da Serra, Centro, Coronel Veiga, Quitandinha, Castelânea, Morin, Quissamã e Dr. Thouzet.Uma equipe com três motociclistas vai acompanhar o juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, Adriano Loureiro, e técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) no Fórum da Avenida Barão do Rio Branco desde o início da votação e também ficará de prontidão a partir das 16h para controlar o acesso na Junta Apuradora (quadra do Liceu Municipal Carlos Chagas Filho) e no Cartório Eleitoral. Outra equipe fará orientação do trânsito no entorno do Fórum após o horário da votação."Vamos estar de prontidão para atuar durante todo o dia e garantir que os eleitores possam exercer o direito do voto com tranquilidade", destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Eliel Silveira.

Caso haja segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro, a mesma operação está organizada para ser realizada pela GCM no município.