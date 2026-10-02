Starlight Concert - Foto: Ezio Philot

Starlight ConcertFoto: Ezio Philot

Publicado 02/10/2026 19:00

O Teatro Imperial, em Petrópolis , inicia outubro com uma programação que atravessa diferentes linguagens e públicos. Teatro, dança, humor, música, cinema, literatura e atrações para crianças ocupam o espaço ao longo do mês, com atrações entre os dias 2 e 31 de outubro.

Os destaques têm início nos dias 2 e 3 de outubro, às 20h, com “Simples Assim”, que traz para o palco Alexandra Richter, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro. Baseada na obra de Martha Medeiros, a comédia aborda encontros, desencontros e as contradições das relações contemporâneas. As duas apresentações estão confirmadas na programação do Teatro Imperial.

O fim de semana seguinte será dedicado especialmente ao Dia da Criança. Nos dias 10 e 11, às 16h, a Focus Cia. de Dança apresenta “Bichos Dançantes”, primeiro trabalho infantil da companhia, com direção, texto, concepção e coreografia de Alex Neoral. A história acompanha a jabuti Elisa em uma aventura ao lado de outros animais em busca da felicidade. No feriado de 12 de outubro, às 16h, Diego Costa, Felipe Barbieri e Lucas Toledo se encontram em “IMPOSSÍVEL – Espetáculo de Mágica”, reunindo ilusionismo, humor e interação com o público.

A literatura também ganha espaço durante o mês. No dia 15 de outubro, às 19h, o Leia Mulheres promove um encontro em torno de “Educação como Prática da Liberdade”, de Bell Hooks. Já no dia 23, às 19h, a obra escolhida é “Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo.

Na música, Jamilson Jackson chega ao palco em 16 de outubro, às 20h, com “Lionel Ritchie Experience”, espetáculo que percorre sucessos associados à trajetória de Lionel Richie. No dia seguinte, 17 de outubro, às 21h30, o Starlight Concert – Clássicos do Cinema transforma trilhas conhecidas das telonas em concerto, em uma ambientação marcada por luzes e velas. O repertório do projeto inclui temas de filmes como Titanic, Star Wars, O Poderoso Chefão, Dirty Dancing, Nasce Uma Estrela e Interestelar.

No domingo, 18 de outubro, às 16h, o Cine Teatro Imperial exibe “O Último Azul”, mantendo o cinema entre as linguagens que integram a agenda cultural do espaço.

As famílias voltam a ganhar destaque em 24 de outubro, às 16h, com “Spidey e Seus Amigos”, enquanto o Leiturinha mantém seus encontros gratuitos aos domingos, às 11h, nos dias 11, 18 e 25 de outubro.

No dia 28, às 19h, o Teatro Imperial recebe a palestra da Medio y Medio, dedicada ao intercâmbio e à internacionalização em festivais internacionais, ampliando a programação para o debate sobre circulação, integração e conexões entre profissionais do setor cultural.

A produção artística de Petrópolis também aparece em diferentes momentos da agenda. No dia 29, às 20h, o Teatro Experimental Petropolitano (TEP) celebra sua trajetória com “70 Anos de Palco”. Em 30 de outubro, às 20h, é a vez da dança contemporânea com “S.E.D.E.”, criação de Mickael Ramos para o Grupo Movimento. Vencedor do Prêmio Maestro Guerra-Peixe 2026 na categoria Dança, Ramos dirige e coreografa uma obra que parte da escassez de água para abordar também a falta de afeto, recursos e tempo. A apresentação de “S.E.D.E.” está confirmada na agenda oficial do teatro.

O encerramento da programação de outubro fica por conta de Jonathan Nemer. No dia 31, às 20h, o humorista apresenta “Existe Vida Após o Casamento”, espetáculo que transforma situações e conflitos da vida a dois em comédia.

Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial e os projetos Leiturinha, Leia Mulheres e Cine Teatro Imperial, são apresentados pela Enel Brasil, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.c