Homem permaneceu preso na 106ª DPFoto: Divulgação/26º BPM
De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a operação teve início após as equipes tomarem conhecimento da expedição de um mandado de prisão definitiva contra o homem. A ordem judicial foi emitida em decorrência de uma condenação transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso capaz de modificar a decisão condenatória.
Durante as diligências para localizar o condenado, os policiais receberam informações de que ele havia deixado o local de trabalho após tomar conhecimento da existência do mandado de prisão. Com base nos dados obtidos, as equipes deram continuidade às buscas e conseguiram encontrá-lo em sua residência, situada na Estrada do Gentio, em Itaipava.
No endereço, os agentes realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial. Após a prisão, o homem foi encaminhado à 106ª DP, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pelo Judiciário.
Crime prevê pena de prisão
A pena prevista para o crime foi ampliada pela Lei nº 15.280, de 5 de dezembro de 2025. Atualmente, a punição básica é de reclusão de 10 a 18 anos, além de multa. Nos casos em que da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 12 a 24 anos de reclusão. Quando ocorre a morte da vítima, a punição prevista é de 20 a 40 anos de reclusão.
A legislação também estabelece que a vulnerabilidade da vítima é um elemento central para a configuração do crime. No caso de menores de 14 anos, o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento com o autor não afastam a caracterização do delito.
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