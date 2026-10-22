Homem permaneceu preso na 106ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Homem permaneceu preso na 106ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 22/10/2026 18:18 | Atualizado 22/10/2026 18:42





De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a operação teve início após as equipes tomarem conhecimento da expedição de um mandado de prisão definitiva contra o homem. A ordem judicial foi emitida em decorrência de uma condenação transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso capaz de modificar a decisão condenatória.



Durante as diligências para localizar o condenado, os policiais receberam informações de que ele havia deixado o local de trabalho após tomar conhecimento da existência do mandado de prisão. Com base nos dados obtidos, as equipes deram continuidade às buscas e conseguiram encontrá-lo em sua residência, situada na Estrada do Gentio, em Itaipava.



No endereço, os agentes realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial. Após a prisão, o homem foi encaminhado à 106ª DP, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pelo Judiciário. Um homem de 44 anos, condenado a 22 anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na tarde desta quarta-feira (21), na Estrada do Gentio, em Itaipava, distrito de Petrópolis . A prisão foi realizada por policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), por meio das equipes do PATAMO 1 e 3, em uma ação conjunta com agentes da Polícia Civil da 106ª Delegacia de Polícia.De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a operação teve início após as equipes tomarem conhecimento da expedição de um mandado de prisão definitiva contra o homem. A ordem judicial foi emitida em decorrência de uma condenação transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso capaz de modificar a decisão condenatória.Durante as diligências para localizar o condenado, os policiais receberam informações de que ele havia deixado o local de trabalho após tomar conhecimento da existência do mandado de prisão. Com base nos dados obtidos, as equipes deram continuidade às buscas e conseguiram encontrá-lo em sua residência, situada na Estrada do Gentio, em Itaipava.No endereço, os agentes realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial. Após a prisão, o homem foi encaminhado à 106ª DP, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pelo Judiciário.

Crime prevê pena de prisão

O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro. A legislação estabelece como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A lei também prevê a responsabilização de quem pratica essas condutas contra pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência.



A pena prevista para o crime foi ampliada pela Lei nº 15.280, de 5 de dezembro de 2025. Atualmente, a punição básica é de reclusão de 10 a 18 anos, além de multa. Nos casos em que da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 12 a 24 anos de reclusão. Quando ocorre a morte da vítima, a punição prevista é de 20 a 40 anos de reclusão.



A legislação também estabelece que a vulnerabilidade da vítima é um elemento central para a configuração do crime. No caso de menores de 14 anos, o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento com o autor não afastam a caracterização do delito.



