Área degradada identificada no distrito - Foto: Divulgação/Linha Verde

Área degradada identificada no distritoFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 23/10/2026 21:24





Segundo as informações divulgadas, os agentes se deslocaram até o endereço para verificar a denúncia, mas não encontraram placas de licenciamento ambiental nem responsáveis pelas intervenções realizadas na área. Diante da situação, os policiais seguiram para a 106ª Delegacia de Polícia , onde a ocorrência foi registrada.

Uma área de aproximadamente 80 metros quadrados com sinais de degradação ambiental foi encontrada por policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (1º BPAm), na última quarta-feira (21), na Estrada das Arcas, em Itaipava , distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A equipe foi ao local após receber uma denúncia de desmatamento encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.Segundo as informações divulgadas, os agentes se deslocaram até o endereço para verificar a denúncia, mas não encontraram placas de licenciamento ambiental nem responsáveis pelas intervenções realizadas na área. Diante da situação, os policiais seguiram para a 106ª Delegacia de Polícia , onde a ocorrência foi registrada.

Desmatamento pode resultar em prisão e multa

A legislação brasileira prevê sanções para diferentes tipos de crimes contra a vegetação. A Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece punições para condutas que provoquem danos à flora, especialmente quando envolvem áreas protegidas ou vegetação submetida a regras específicas de conservação.

De acordo com o artigo 38 da lei, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que ainda esteja em formação, pode resultar em detenção de um a três anos, multa ou aplicação cumulativa das duas penas. O artigo 39 prevê a mesma faixa de punição para quem corta árvores em floresta de preservação permanente sem autorização da autoridade competente. Já o artigo 38-A trata de danos à vegetação primária ou secundária da Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração, também com pena de detenção de um a três anos, multa ou ambas.



A penalidade aplicável depende, entre outros fatores, do tipo de vegetação atingida, da localização da área e das circunstâncias da intervenção. Por isso, a identificação de uma área degradada, isoladamente, não permite determinar qual crime foi cometido nem qual sanção poderá ser aplicada.



Além das consequências criminais, infrações ambientais também podem resultar em sanções administrativas, como multas, conforme o enquadramento da conduta e as normas aplicáveis.

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