Centro Cultural Sesc Quitandinha irá sediar o evento - Foto: Sesc RJ

Centro Cultural Sesc Quitandinha irá sediar o eventoFoto: Sesc RJ

Publicado 23/10/2026 21:30





As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Os interessados podem garantir participação por meio do



O encontro foi desenvolvido para oferecer uma imersão prática a empresários interessados em aprimorar a gestão comercial e incorporar novas tecnologias à rotina dos negócios. Entre os assuntos previstos estão marketing digital, redes sociais, marketplaces, tráfego pago, inteligência artificial e atendimento ao cliente.



A programação contará com a participação de Gustavo Malavota e Paula Petrucio, especialistas em vendas e gestão de negócios. Os convidados apresentarão estratégias voltadas à conversão de clientes e à jornada de compra, com orientações para identificar falhas no processo comercial e melhorar os resultados, desde a atração do público até o pós-venda. Com a proximidade da Black Friday e do Natal, duas das principais datas para o comércio, o Sebrae Rio realiza, na próxima terça-feira (27), em Petrópolis, o evento gratuito “Turbina Vendas”. A iniciativa será realizada das 8h30 às 13h30, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, com o objetivo de preparar micro e pequenas empresas para fortalecer as estratégias comerciais, ampliar a presença digital e aproveitar as oportunidades de vendas no fim do ano.As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Os interessados podem garantir participação por meio do site oficial do evento O encontro foi desenvolvido para oferecer uma imersão prática a empresários interessados em aprimorar a gestão comercial e incorporar novas tecnologias à rotina dos negócios. Entre os assuntos previstos estão marketing digital, redes sociais, marketplaces, tráfego pago, inteligência artificial e atendimento ao cliente.A programação contará com a participação de Gustavo Malavota e Paula Petrucio, especialistas em vendas e gestão de negócios. Os convidados apresentarão estratégias voltadas à conversão de clientes e à jornada de compra, com orientações para identificar falhas no processo comercial e melhorar os resultados, desde a atração do público até o pós-venda.

Estratégias para aumentar as vendas

Entre os pontos abordados durante o evento estão a redução de gargalos operacionais, a utilização de ferramentas digitais e o aprimoramento das técnicas de conversão. A proposta é ajudar os empreendedores a organizar processos e aproveitar melhor os canais de contato com os consumidores.



Na área operacional, serão apresentadas orientações para agilizar o atendimento por canais como o WhatsApp, além de melhorar a organização dos meios de pagamento e da logística. A intenção é reduzir obstáculos que possam prejudicar a experiência do consumidor e dificultar a conclusão de uma compra.



Outro eixo da programação será o uso de recursos digitais, incluindo estratégias de tráfego pago e ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao dia a dia das empresas. A iniciativa também pretende demonstrar como transformar seguidores nas redes sociais e visitantes de plataformas digitais em clientes efetivos.



A preparação ganha importância diante do aumento da movimentação comercial esperado para o período de fim de ano. Para os pequenos negócios, o planejamento das campanhas, a organização do atendimento e a capacidade de converter o interesse do consumidor em vendas podem contribuir para aproveitar melhor as oportunidades da Black Friday e do Natal.



Além do conteúdo apresentado pelos especialistas, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências com outros empresários e profissionais da região, favorecendo a criação de conexões e o fortalecimento da rede empreendedora de Petrópolis. Os inscritos também receberão um e-book exclusivo sobre vendas como material complementar.