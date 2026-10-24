Rock The Mountain é um dos maiores festivais de música do Brasil - Foto: Divulgalção/PCVB

Rock The Mountain é um dos maiores festivais de música do BrasilFoto: Divulgalção/PCVB

Publicado 24/10/2026 13:47





A realização do festival deve beneficiar diferentes atividades econômicas, especialmente os setores de hospedagem, alimentação, transporte e comércio. A circulação de milhares de visitantes também representa uma oportunidade para empreendedores e prestadores de serviços, que podem registrar aumento na procura durante o período.



O Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB) avalia que grandes eventos culturais têm papel importante na atração de turistas e na geração de negócios para o município. Além do público que acompanha os shows, a cidade pode receber visitantes interessados em aproveitar a estrutura turística local, incluindo restaurantes, atrativos históricos e opções de lazer.



“O Rock the Mountain é um exemplo expressivo de como o turismo de eventos pode movimentar a economia de Petrópolis. Quando recebemos um público dessa dimensão, os benefícios se distribuem por diferentes atividades, desde a hospedagem e a gastronomia até o comércio e os serviços. É uma oportunidade de geração de renda, empregos e negócios para a cidade”, destaca o presidente do PCVB, Fabiano Barros. Petrópolis deve registrar aumento na movimentação turística entre o fim de outubro e o início de novembro com a realização de mais uma edição do Rock the Mountain. O festival, que acontece em dois fins de semana consecutivos, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, tem expectativa de receber entre 100 mil e 150 mil pessoas. A previsão é de que a ocupação de hotéis e pousadas ultrapasse 90%, seguindo o histórico do evento.A realização do festival deve beneficiar diferentes atividades econômicas, especialmente os setores de hospedagem, alimentação, transporte e comércio. A circulação de milhares de visitantes também representa uma oportunidade para empreendedores e prestadores de serviços, que podem registrar aumento na procura durante o período.O Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB) avalia que grandes eventos culturais têm papel importante na atração de turistas e na geração de negócios para o município. Além do público que acompanha os shows, a cidade pode receber visitantes interessados em aproveitar a estrutura turística local, incluindo restaurantes, atrativos históricos e opções de lazer.“O Rock the Mountain é um exemplo expressivo de como o turismo de eventos pode movimentar a economia de Petrópolis. Quando recebemos um público dessa dimensão, os benefícios se distribuem por diferentes atividades, desde a hospedagem e a gastronomia até o comércio e os serviços. É uma oportunidade de geração de renda, empregos e negócios para a cidade”, destaca o presidente do PCVB, Fabiano Barros.

Evento estima seis mil empregos

Outro efeito esperado é a geração de postos de trabalho. De acordo com a organização, o Rock the Mountain deve gerar aproximadamente três mil empregos diretos e outros três mil indiretos. A estimativa inclui profissionais e fornecedores mobilizados para preparar a estrutura e viabilizar a programação do festival.



A movimentação também deve alcançar os empreendimentos de hospedagem localizados em diferentes distritos de Petrópolis. Com a programação dividida em seis dias, ao longo de dois fins de semana, o evento amplia o período de circulação de visitantes e cria oportunidades para negócios ligados à permanência dos turistas na cidade.



Para Fabiano Barros, os efeitos do festival vão além da movimentação financeira durante os dias de shows. A exposição proporcionada pelo evento também pode contribuir para apresentar Petrópolis a pessoas que ainda não conhecem os atrativos do município.



“Além do resultado imediato, eventos como esse ajudam a projetar Petrópolis para novos públicos e fortalecem a imagem do município como destino capaz de receber grandes experiências culturais e de entretenimento. O visitante que vem para o festival também tem a oportunidade de conhecer nossa gastronomia, nossos atrativos e a diversidade turística da região”, acrescenta.

Turismo de eventos fortalece destino

A realização do Rock the Mountain em dois fins de semana consecutivos é vista pelo setor turístico como uma oportunidade para ampliar a permanência dos visitantes e incentivar o consumo em atividades que não estão diretamente ligadas ao festival.



A integração entre eventos, hospedagem, gastronomia e atrações turísticas é apontada pelo PCVB como uma estratégia para ampliar os benefícios econômicos e fortalecer a imagem da cidade como destino de cultura e entretenimento.



“A articulação entre eventos, hospedagem, gastronomia e atrativos locais é estratégica para fortalecer o destino, estimular a permanência dos turistas e ampliar os efeitos positivos do turismo sobre a economia petropolitana”, analisa o presidente do PCVB.