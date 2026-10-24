Projeção é de milhares de vagas abertas entre outubro e dezembroFoto: Divulgação/CDL
A movimentação acompanha uma tendência nacional. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, estima a abertura de 129,6 mil vagas temporárias no país no fim de 2026. O período representa uma oportunidade para quem procura ingressar no mercado de trabalho, retornar à atividade profissional ou adquirir experiência no varejo.
De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), Cláudio Mohammad, a preparação das equipes é importante para que os estabelecimentos consigam acompanhar o aumento da demanda. Ao mesmo tempo, a temporada pode funcionar como uma porta de entrada para profissionais que buscam novas oportunidades.
“Para o comércio, o fim de ano é um período estratégico, que exige planejamento e equipes preparadas para atender ao consumidor. Para quem está procurando emprego, é também uma oportunidade de demonstrar suas habilidades, adquirir experiência e conquistar espaço no mercado de trabalho. Em Petrópolis, temos um comércio diversificado, que movimenta a economia e gera oportunidades em diferentes áreas”, afirma.
Vendedores concentram maior número de vagas
A pesquisa também indica a presença de oportunidades relacionadas à entrega de mercadorias e ao apoio operacional. A demanda está associada à necessidade de reforçar a logística e atender consumidores que realizam compras tanto em lojas físicas quanto por canais digitais.
Além disso, 71% das empresas entrevistadas que pretendem contratar trabalhadores temporários afirmaram que oferecem algum tipo de benefício. O dado indica que parte das oportunidades pode incluir vantagens além da remuneração, conforme as condições estabelecidas por cada empregador.
Experiência pode abrir portas no mercado de trabalho
A contratação temporária pode representar uma oportunidade de desenvolver habilidades profissionais e estabelecer contatos no mercado de trabalho. A possibilidade de permanência após o período de festas depende, porém, das necessidades de cada estabelecimento e do desempenho do trabalhador.
“Quem procura uma vaga deve começar a se movimentar desde já, acompanhar as oportunidades e demonstrar disposição para aprender. O trabalho temporário pode ser uma porta de entrada importante, mas também é uma chance de mostrar competência e construir relações profissionais que façam diferença no futuro”, aponta o presidente da CDL Petrópolis.
Com a aproximação de novembro e dezembro, a expectativa é de que o comércio intensifique a preparação para o período de maior movimento do varejo. Em Petrópolis, a previsão de três mil vagas temporárias reforça a importância da temporada tanto para os estabelecimentos, que precisam ampliar suas equipes, quanto para os trabalhadores em busca de uma oportunidade profissional.
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