Projeção é de milhares de vagas abertas entre outubro e dezembro - Foto: Divulgação/CDL

Projeção é de milhares de vagas abertas entre outubro e dezembroFoto: Divulgação/CDL

Publicado 24/10/2026 13:54





A movimentação acompanha uma tendência nacional. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, estima a abertura de 129,6 mil vagas temporárias no país no fim de 2026. O período representa uma oportunidade para quem procura ingressar no mercado de trabalho, retornar à atividade profissional ou adquirir experiência no varejo.



De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), Cláudio Mohammad, a preparação das equipes é importante para que os estabelecimentos consigam acompanhar o aumento da demanda. Ao mesmo tempo, a temporada pode funcionar como uma porta de entrada para profissionais que buscam novas oportunidades.



“Para o comércio, o fim de ano é um período estratégico, que exige planejamento e equipes preparadas para atender ao consumidor. Para quem está procurando emprego, é também uma oportunidade de demonstrar suas habilidades, adquirir experiência e conquistar espaço no mercado de trabalho. Em Petrópolis, temos um comércio diversificado, que movimenta a economia e gera oportunidades em diferentes áreas”, afirma. comércio de Petrópolis deve abrir cerca de três mil vagas temporárias entre outubro e dezembro, período marcado pelo aumento das vendas para as festas de fim de ano. A expectativa é de que lojas e outros estabelecimentos reforcem as equipes para atender à procura por presentes, roupas, alimentos e demais produtos durante a temporada.A movimentação acompanha uma tendência nacional. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, estima a abertura de 129,6 mil vagas temporárias no país no fim de 2026. O período representa uma oportunidade para quem procura ingressar no mercado de trabalho, retornar à atividade profissional ou adquirir experiência no varejo.De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL), Cláudio Mohammad, a preparação das equipes é importante para que os estabelecimentos consigam acompanhar o aumento da demanda. Ao mesmo tempo, a temporada pode funcionar como uma porta de entrada para profissionais que buscam novas oportunidades.“Para o comércio, o fim de ano é um período estratégico, que exige planejamento e equipes preparadas para atender ao consumidor. Para quem está procurando emprego, é também uma oportunidade de demonstrar suas habilidades, adquirir experiência e conquistar espaço no mercado de trabalho. Em Petrópolis, temos um comércio diversificado, que movimenta a economia e gera oportunidades em diferentes áreas”, afirma.

Vendedores concentram maior número de vagas

As oportunidades devem contemplar diferentes funções, com destaque para o atendimento ao público. Segundo o levantamento nacional, os vendedores lideram a lista de profissionais mais procurados, representando 23% das citações. Em seguida, aparecem ajudantes, com 22%, entregadores e manicures, ambos com 10%, além de caixas e recepcionistas, com 9% cada.



A pesquisa também indica a presença de oportunidades relacionadas à entrega de mercadorias e ao apoio operacional. A demanda está associada à necessidade de reforçar a logística e atender consumidores que realizam compras tanto em lojas físicas quanto por canais digitais.



Além disso, 71% das empresas entrevistadas que pretendem contratar trabalhadores temporários afirmaram que oferecem algum tipo de benefício. O dado indica que parte das oportunidades pode incluir vantagens além da remuneração, conforme as condições estabelecidas por cada empregador.

Experiência pode abrir portas no mercado de trabalho

Para quem pretende disputar uma vaga, a orientação da CDL é começar a procurar oportunidades com antecedência, manter o currículo atualizado e acompanhar os canais de divulgação das empresas. Demonstrar interesse, disposição para aprender e capacidade de atendimento também pode contribuir durante os processos seletivos.



A contratação temporária pode representar uma oportunidade de desenvolver habilidades profissionais e estabelecer contatos no mercado de trabalho. A possibilidade de permanência após o período de festas depende, porém, das necessidades de cada estabelecimento e do desempenho do trabalhador.



“Quem procura uma vaga deve começar a se movimentar desde já, acompanhar as oportunidades e demonstrar disposição para aprender. O trabalho temporário pode ser uma porta de entrada importante, mas também é uma chance de mostrar competência e construir relações profissionais que façam diferença no futuro”, aponta o presidente da CDL Petrópolis.



Com a aproximação de novembro e dezembro, a expectativa é de que o comércio intensifique a preparação para o período de maior movimento do varejo. Em Petrópolis, a previsão de três mil vagas temporárias reforça a importância da temporada tanto para os estabelecimentos, que precisam ampliar suas equipes, quanto para os trabalhadores em busca de uma oportunidade profissional.