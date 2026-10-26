A pesquisa tem como autor principal o médico Pedro von Sperling Ismael, e conta com contribuição das médicas Carla Ismael e Catarina Marchon - Foto: Divulgação

A pesquisa tem como autor principal o médico Pedro von Sperling Ismael, e conta com contribuição das médicas Carla Ismael e Catarina MarchonFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2026 19:57





Intitulado “Sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em pacientes oncológicos após um desastre natural no Brasil”, o estudo foi desenvolvido no Centro de Terapia Oncológica (CTO), referência no tratamento do câncer em Petrópolis e região. A avaliação foi realizada entre os dias 5 e 20 de abril de 2022, pouco menos de dois meses após a tragédia, e envolveu 99 pacientes atendidos pela instituição.



Do total de participantes, 67 apresentaram pontuação igual ou superior a 33 na Escala de Impacto do Evento – Revisada (IES-R), instrumento utilizado para avaliar sintomas relacionados ao estresse pós-traumático. A pontuação média registrada foi de 44 pontos, em uma escala que varia de zero a 88.



O trabalho tem como autor principal o médico Pedro von Sperling Ismael, do CTO, e contou com a participação das médicas Carla Ismael, também integrante da instituição, e Catarina Marchon. A pesquisa buscou avaliar os impactos psicológicos de um desastre natural sobre pessoas que já enfrentam as exigências e vulnerabilidades associadas ao tratamento oncológico.



Para Pedro Ismael, os resultados demonstram que as consequências de uma tragédia dessa dimensão não se restringem às perdas materiais, podendo atingir também a saúde emocional de pessoas que já lidam com uma condição de saúde delicada.



“Encontrar sintomas significativos de estresse pós-traumático em quase 70% dos pacientes avaliados reforça a importância de integrar o cuidado psicológico ao tratamento do câncer, especialmente em situações de calamidade”, destacou o especialista.



Segundo o médico, a apresentação do estudo no congresso europeu também representou uma oportunidade de compartilhar a experiência vivida em Petrópolis com profissionais de outros locais e ampliar a discussão sobre a assistência a pacientes oncológicos após desastres. Um estudo realizado em Petrópolis identificou sintomas compatíveis com estresse pós-traumático em 67,7% dos pacientes oncológicos avaliados após a tragédia provocada pelas chuvas e pelos deslizamentos de terra em fevereiro de 2022. A pesquisa foi aprovada para apresentação no Congresso Europeu de Oncologia, realizado na Espanha, e recebeu um certificado de um dos melhores trabalhos apresentados no evento.Intitulado “Sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em pacientes oncológicos após um desastre natural no Brasil”, o estudo foi desenvolvido no Centro de Terapia Oncológica (CTO), referência no tratamento do câncer em Petrópolis e região. A avaliação foi realizada entre os dias 5 e 20 de abril de 2022, pouco menos de dois meses após a tragédia, e envolveu 99 pacientes atendidos pela instituição.Do total de participantes, 67 apresentaram pontuação igual ou superior a 33 na Escala de Impacto do Evento – Revisada (IES-R), instrumento utilizado para avaliar sintomas relacionados ao estresse pós-traumático. A pontuação média registrada foi de 44 pontos, em uma escala que varia de zero a 88.O trabalho tem como autor principal o médico Pedro von Sperling Ismael, do CTO, e contou com a participação das médicas Carla Ismael, também integrante da instituição, e Catarina Marchon. A pesquisa buscou avaliar os impactos psicológicos de um desastre natural sobre pessoas que já enfrentam as exigências e vulnerabilidades associadas ao tratamento oncológico.Para Pedro Ismael, os resultados demonstram que as consequências de uma tragédia dessa dimensão não se restringem às perdas materiais, podendo atingir também a saúde emocional de pessoas que já lidam com uma condição de saúde delicada.“Encontrar sintomas significativos de estresse pós-traumático em quase 70% dos pacientes avaliados reforça a importância de integrar o cuidado psicológico ao tratamento do câncer, especialmente em situações de calamidade”, destacou o especialista.Segundo o médico, a apresentação do estudo no congresso europeu também representou uma oportunidade de compartilhar a experiência vivida em Petrópolis com profissionais de outros locais e ampliar a discussão sobre a assistência a pacientes oncológicos após desastres.

Mulheres apresentaram maior frequência de sintomas

Os dados apontaram diferenças entre os grupos avaliados. Entre as mulheres participantes, 76,6% apresentaram pontuação compatível com sintomas clinicamente relevantes de estresse pós-traumático. Entre os homens, o percentual foi de 51,4%.



A pesquisa também identificou uma frequência maior de resultados positivos entre pacientes com histórico de transtornos mentais e/ou acompanhamento psicológico. Nesse grupo, 82,9% atingiram pontuação igual ou superior a 33 na escala utilizada. Entre aqueles sem esse histórico, o índice foi de 59,4%.



Os resultados reforçam a importância de considerar as necessidades de saúde mental de pacientes com câncer após situações de emergência, especialmente entre grupos que apresentaram maior frequência de sintomas na avaliação.

Estudo analisou efeitos da tragédia de 2022

Em 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis foi atingida por fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra em diferentes pontos do município. O episódio registrou o maior volume de chuva na cidade desde 1932 e deixou consequências que ultrapassaram os danos materiais.



Nesse contexto, o estudo realizado no CTO chama a atenção para os possíveis efeitos psicológicos de eventos extremos sobre pessoas que precisam manter acompanhamento médico contínuo. A pesquisa também destaca a relevância de incorporar a atenção à saúde mental aos cuidados oferecidos a pacientes oncológicos durante e após situações de calamidade.



Os autores esperam que os resultados contribuam para ampliar a discussão sobre a assistência psicológica a essa população em cenários de desastre natural.