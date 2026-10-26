Sede da Firjan Serran é na Avenida Dom Pedro, 579, no CentroFoto: Divulgação/Firjan
A ação faz parte do Programa Firjan_PEQ e tem como objetivo aproximar os empreendedores de soluções que contribuam para melhorar a gestão, otimizar processos e ampliar os resultados das empresas.
Durante o encontro, os participantes poderão receber orientações sobre acesso ao crédito, captação de recursos, compras públicas, produtividade, eficiência energética, saúde e segurança do trabalho. Também haverá oportunidades de conexão com talentos formados pelas instituições da Firjan.
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado pela organização.
Segundo o presidente da Firjan Serrana, Julio Talon, o evento também busca estimular a troca de experiências e a criação de parcerias entre os pequenos negócios.
A iniciativa, de acordo com ele, representa uma oportunidade para os empresários conhecerem demandas do mercado e receberem orientações direcionadas às necessidades específicas de cada empresa.
Primeira edição teve 72 assessorias
De acordo com Joana Eckhardt, especialista da Divisão de Inteligência e Conexões Empresariais (DICEM) da Firjan, a proposta é reunir, em um único dia, orientações sobre diferentes questões que impactam o funcionamento e o crescimento das micro e pequenas empresas.
Por meio do Programa Firjan_PEQ, os empresários também podem encontrar apoio consultivo para otimizar processos, reduzir desperdícios, captar recursos financeiros, alcançar novos mercados e aprimorar a gestão de pessoas e a saúde ocupacional.
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