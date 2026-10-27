Leonardo Fróes, homenageado da festaFoto: Divulgação/FLIS
A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura para além dos espaços tradicionalmente associados aos livros, aproximando autores e leitores e incentivando a produção cultural na zona rural. A programação inclui rodas de conversa, contação de histórias, oficinas criativas, encontros literários, apresentações musicais e exposição de obras de editoras, livrarias e autores independentes.
A abertura oficial será na sexta-feira (30), às 19h, com a entrega de troféus aos homenageados. Em seguida, às 19h30, o jornalista e escritor Chico Otávio, a documentarista Paula Maracajá e representantes da Barbatana Cultural participam de uma conversa sobre a adaptação de livros para o audiovisual, com mediação de Carlos Peixe. A noite termina com uma apresentação de um sexteto de jovens músicos do Instituto Caminho da Roça.
Para Janice Caetano, fundadora e presidente do instituto, a realização da festa representa uma oportunidade de fortalecer o acesso à cultura em uma região onde as oportunidades culturais ainda são limitadas.
“A literatura não pode ficar restrita às bibliotecas, às livrarias ou aos centros urbanos. Queremos que ela ocupe também a zona rural, as ruas, a praça, desperte a curiosidade das crianças, provoque conversas e aproxime gerações. A FLIS também mostrará que a zona rural é um local de produção cultural, de histórias e de talentos que merecem ser conhecidos e valorizados”, afirma Janice Caetano.
O evento conta com apoio do Programa Nacional de Cultura (PNCC.MINC), das empresas Semove e Riocard Mais e do Instituto de Cultura de Petrópolis.
Literatura para diferentes gerações
Um dos destaques do dia será a roda de prosa “Ler para quê?”, marcada para as 14h. O encontro reunirá Delmo Geraldo Ferreira, presidente da Academia Teresopolitana de Letras; Marcelo Fernandes, presidente da Academia Petropolitana de Letras; e Valber Moraes, escritor de Areal e representante da Região Centro-Sul Fluminense do Colerj. A conversa terá mediação da jornalista Claudia Silva e abordará a importância da leitura em um cenário marcado pela rapidez da circulação de informações e pelas transformações tecnológicas.
Às 16h, a programação terá uma roda de conversa com Christiane Michelin e Christovam de Chevalier, autores da antologia poética Itabira – Pedra Natal. A obra celebra a cidade mineira onde nasceu Carlos Drummond de Andrade e reúne versos do poeta e de outros 11 autores. A mediação será da jornalista e escritora Maria Silvia Camargo.
A festa também permitirá ao público conhecer trabalhos de diferentes escritores e editoras. Entre os títulos previstos estão O Buraco do Mundo, da jornalista e contista Maria Silvia Camargo, e Meu Pai é um Urso, livro infantil de Claudio Paiva. Também estarão presentes publicações da Máquina de Livros, da Livraria Nobel, da Afluente Editora, de autores independentes e do Clube do Livro de Secretário.
Estudantes apresentam poesias sobre a região
A iniciativa incentivou os alunos a escrever sobre suas experiências, as paisagens, as memórias e as relações com a comunidade. As produções serão avaliadas por um júri formado pelo poeta e escritor Bruno Levinson, pela escritora Catarina Maul, pela escritora Cris Ferreira, pela jornalista Flávia Oliveira e por Janice Caetano, que escolherá os trabalhos de destaque.
Além de estimular a escrita, o projeto pretende fortalecer o vínculo dos estudantes com o território onde vivem e mostrar como as experiências cotidianas podem se transformar em produção literária.
A primeira edição da FLIS também homenageia o poeta Leonardo Fróes, que viveu por mais de quatro décadas em Secretário. Conhecido pela relação com a natureza e o ambiente rural, o escritor representa a ligação entre literatura, território e memória que a festa pretende destacar.
A música estará presente nos dois dias, com apresentações de alunos e professores do Instituto Caminho da Roça. O encerramento será no sábado, às 18h30, com o grupo Espanta Freguesia, que levará um repertório de chorinho ao público.
Confira a programação completa
19h – Abertura oficial .
19h30 – Roda de conversa : Livros adaptados para o audiovisual, com o jornalista Chico Otávio, documentarista Paula Maracajá e mediação de Carlos Peixe, do Barbatana Literária
20h30 – Apresentação musical de sexteto formado por jovens do Instituto Caminho da Roça.
Sábado – 31 de outubro
9h30 – Contação de história com Simone Azevedo.
11h – Mediação de leitura e oficina criativa com a escritora Cris Ferreira.
12h – Apresentação e premiação das poesias de destaque dos alunos das escolas municipais e do Instituto Caminho da Roça.
13h – Apresentação musical de alunos e professores do Instituto Caminho da Roça.
14h – Roda de prosa Ler para quê?, com Delmo Geraldo Ferreira (Academia Teresopolitana de Letras), Marcelo Fernandes (Academia Petropolitana de Letras) e Valber Moraes (Colerj) mediação da jornalista Claudia Silva.
15h – Apresentação musical de alunos do Instituto Caminho da Roça.
16h – Roda de conversa com Christiane Michelin e Christovam de Chevalier, autores da antologia Itabira – Pedra Natal. Mediação da jornalista e escritora Maria Silvia Camargo.
17h30 – Apresentação musical de alunos do Instituto Caminho da Roça.
18h30 – Encerramento musical com o grupo Espanta Freguesia (chorinho).
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