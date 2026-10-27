Leonardo Fróes, homenageado da festa - Foto: Divulgação/FLIS

Leonardo Fróes, homenageado da festaFoto: Divulgação/FLIS

Publicado 27/10/2026 17:43





A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura para além dos espaços tradicionalmente associados aos livros, aproximando autores e leitores e incentivando a produção cultural na zona rural. A programação inclui rodas de conversa, contação de histórias, oficinas criativas, encontros literários, apresentações musicais e exposição de obras de editoras, livrarias e autores independentes.



A abertura oficial será na sexta-feira (30), às 19h, com a entrega de troféus aos homenageados. Em seguida, às 19h30, o jornalista e escritor Chico Otávio, a documentarista Paula Maracajá e representantes da Barbatana Cultural participam de uma conversa sobre a adaptação de livros para o audiovisual, com mediação de Carlos Peixe. A noite termina com uma apresentação de um sexteto de jovens músicos do Instituto Caminho da Roça.



Para Janice Caetano, fundadora e presidente do instituto, a realização da festa representa uma oportunidade de fortalecer o acesso à cultura em uma região onde as oportunidades culturais ainda são limitadas.



“A literatura não pode ficar restrita às bibliotecas, às livrarias ou aos centros urbanos. Queremos que ela ocupe também a zona rural, as ruas, a praça, desperte a curiosidade das crianças, provoque conversas e aproxime gerações. A FLIS também mostrará que a zona rural é um local de produção cultural, de histórias e de talentos que merecem ser conhecidos e valorizados”, afirma Janice Caetano.



O evento conta com apoio do Programa Nacional de Cultura (PNCC.MINC), das empresas Semove e Riocard Mais e do Instituto de Cultura de Petrópolis. O bairro de Secretário, em Petrópolis , vai receber uma programação dedicada à literatura, à música e à valorização da cultura local nos dias 30 e 31 de outubro. A primeira edição da Festa do Livro em Secretário (FLIS), realizada pelo Instituto Caminho da Roça, reunirá escritores, jornalistas, poetas, educadores, editoras e artistas em uma série de atividades gratuitas abertas ao público.A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura para além dos espaços tradicionalmente associados aos livros, aproximando autores e leitores e incentivando a produção cultural na zona rural. A programação inclui rodas de conversa, contação de histórias, oficinas criativas, encontros literários, apresentações musicais e exposição de obras de editoras, livrarias e autores independentes.A abertura oficial será na sexta-feira (30), às 19h, com a entrega de troféus aos homenageados. Em seguida, às 19h30, o jornalista e escritor Chico Otávio, a documentarista Paula Maracajá e representantes da Barbatana Cultural participam de uma conversa sobre a adaptação de livros para o audiovisual, com mediação de Carlos Peixe. A noite termina com uma apresentação de um sexteto de jovens músicos do Instituto Caminho da Roça.Para Janice Caetano, fundadora e presidente do instituto, a realização da festa representa uma oportunidade de fortalecer o acesso à cultura em uma região onde as oportunidades culturais ainda são limitadas.“A literatura não pode ficar restrita às bibliotecas, às livrarias ou aos centros urbanos. Queremos que ela ocupe também a zona rural, as ruas, a praça, desperte a curiosidade das crianças, provoque conversas e aproxime gerações. A FLIS também mostrará que a zona rural é um local de produção cultural, de histórias e de talentos que merecem ser conhecidos e valorizados”, afirma Janice Caetano.O evento conta com apoio do Programa Nacional de Cultura (PNCC.MINC), das empresas Semove e Riocard Mais e do Instituto de Cultura de Petrópolis.

Literatura para diferentes gerações

As atividades de sábado (31) começam às 9h30, com a contação de histórias de Simone Gonçalves, que apresentará a atividade Tecendo Histórias, dedicada a princesas, rainhas e heroínas negras. Às 11h, a escritora Cris Ferreira conduzirá uma atividade de mediação de leitura e uma oficina criativa voltada especialmente ao público infantil.



Um dos destaques do dia será a roda de prosa “Ler para quê?”, marcada para as 14h. O encontro reunirá Delmo Geraldo Ferreira, presidente da Academia Teresopolitana de Letras; Marcelo Fernandes, presidente da Academia Petropolitana de Letras; e Valber Moraes, escritor de Areal e representante da Região Centro-Sul Fluminense do Colerj. A conversa terá mediação da jornalista Claudia Silva e abordará a importância da leitura em um cenário marcado pela rapidez da circulação de informações e pelas transformações tecnológicas.



Às 16h, a programação terá uma roda de conversa com Christiane Michelin e Christovam de Chevalier, autores da antologia poética Itabira – Pedra Natal. A obra celebra a cidade mineira onde nasceu Carlos Drummond de Andrade e reúne versos do poeta e de outros 11 autores. A mediação será da jornalista e escritora Maria Silvia Camargo.



A festa também permitirá ao público conhecer trabalhos de diferentes escritores e editoras. Entre os títulos previstos estão O Buraco do Mundo, da jornalista e contista Maria Silvia Camargo, e Meu Pai é um Urso, livro infantil de Claudio Paiva. Também estarão presentes publicações da Máquina de Livros, da Livraria Nobel, da Afluente Editora, de autores independentes e do Clube do Livro de Secretário.

Estudantes apresentam poesias sobre a região

A produção literária de crianças e adolescentes terá espaço próprio na programação. Às 12h de sábado, estudantes de duas escolas municipais e do Instituto Caminho da Roça apresentarão poesias desenvolvidas no projeto literário “Secretário – O lugar onde vivo”.



A iniciativa incentivou os alunos a escrever sobre suas experiências, as paisagens, as memórias e as relações com a comunidade. As produções serão avaliadas por um júri formado pelo poeta e escritor Bruno Levinson, pela escritora Catarina Maul, pela escritora Cris Ferreira, pela jornalista Flávia Oliveira e por Janice Caetano, que escolherá os trabalhos de destaque.



Além de estimular a escrita, o projeto pretende fortalecer o vínculo dos estudantes com o território onde vivem e mostrar como as experiências cotidianas podem se transformar em produção literária.



A primeira edição da FLIS também homenageia o poeta Leonardo Fróes, que viveu por mais de quatro décadas em Secretário. Conhecido pela relação com a natureza e o ambiente rural, o escritor representa a ligação entre literatura, território e memória que a festa pretende destacar.



A música estará presente nos dois dias, com apresentações de alunos e professores do Instituto Caminho da Roça. O encerramento será no sábado, às 18h30, com o grupo Espanta Freguesia, que levará um repertório de chorinho ao público.

Confira a programação completa

Sexta-feira – 30 de outubro



19h – Abertura oficial .



19h30 – Roda de conversa : Livros adaptados para o audiovisual, com o jornalista Chico Otávio, documentarista Paula Maracajá e mediação de Carlos Peixe, do Barbatana Literária



20h30 – Apresentação musical de sexteto formado por jovens do Instituto Caminho da Roça.



Sábado – 31 de outubro



9h30 – Contação de história com Simone Azevedo.



11h – Mediação de leitura e oficina criativa com a escritora Cris Ferreira.



12h – Apresentação e premiação das poesias de destaque dos alunos das escolas municipais e do Instituto Caminho da Roça.



13h – Apresentação musical de alunos e professores do Instituto Caminho da Roça.



14h – Roda de prosa Ler para quê?, com Delmo Geraldo Ferreira (Academia Teresopolitana de Letras), Marcelo Fernandes (Academia Petropolitana de Letras) e Valber Moraes (Colerj) mediação da jornalista Claudia Silva.



15h – Apresentação musical de alunos do Instituto Caminho da Roça.



16h – Roda de conversa com Christiane Michelin e Christovam de Chevalier, autores da antologia Itabira – Pedra Natal. Mediação da jornalista e escritora Maria Silvia Camargo.



17h30 – Apresentação musical de alunos do Instituto Caminho da Roça.



18h30 – Encerramento musical com o grupo Espanta Freguesia (chorinho).