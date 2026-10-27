Equipes buscam acesso para a Série B2 - Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Equipes buscam acesso para a Série B2Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Publicado 27/10/2026 22:08

O Serrano venceu o Nova Cidade por 1 a 0 e se aproximou da liderança da Série B1 do Campeonato Carioca de Futebol , enquanto o Petrópolis empatou em 2 a 2 com o Carapebus e segue na luta por uma vaga no G-4. Os dois jogos foram disputados no último sábado (24), pela nona rodada da competição. Com 18 pontos, o Leão da Serra ocupa a terceira colocação, a um ponto dos líderes. Já o Petrópolis tem 15 pontos, está em quinto lugar e é a única equipe ainda invicta no torneio.

No Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, o Serrano garantiu a vitória com gol do atacante Uelber, artilheiro da competição. O resultado ampliou para oito jogos a sequência sem derrotas da equipe na competição.



Com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota em nove partidas, o Leão da Serra ocupa a terceira colocação, com 18 pontos. A equipe marcou 12 gols e sofreu sete, mantendo saldo positivo de cinco.



O Serrano está empatado em pontos com o Goytacaz, quarto colocado, mas aparece à frente na classificação. Os dois estão a apenas um ponto de Duque de Caxias e Niteroiense, que dividem a liderança, com 19 pontos cada. As duas equipes da ponta somam seis vitórias, um empate e duas derrotas.



A próxima partida do Serrano será justamente contra o Duque de Caxias, no sábado (31), às 15h, fora de casa. O confronto direto pode permitir que o time de Petrópolis alcance a liderança, dependendo também dos demais resultados da rodada.



Já o Petrópolis empatou em 2 a 2 com o Carapebus, no último sábado (24). Os gols da equipe foram marcados por Canela e Betão. Apesar de não ter conquistado a vitória, o time manteve a condição de único invicto da Série B1 após nove rodadas.



A campanha do Petrópolis tem três vitórias e seis empates, sem derrotas. A equipe marcou 11 gols e sofreu sete, com saldo positivo de quatro. O desempenho mantém o time próximo dos primeiros colocados, mas a distância para o G-4 é de três pontos. O Goytacaz, que fecha a zona de classificação para as semifinais, soma 18 pontos.



Na próxima rodada, o Petrópolis enfrenta o Nova Cidade, também no sábado (31), às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. O adversário ocupa a décima colocação, com seis pontos, uma vitória, três empates e cinco derrotas. A equipe petropolitana busca aproveitar o confronto para voltar a vencer e se aproximar do grupo dos quatro primeiros.



A rodada também terá outros duelos importantes para a classificação, como Niteroiense contra Univassouras Artsul e Goytacaz diante do Campo Grande. Os resultados podem alterar a disputa pelas primeiras posições.



A Série B1 reúne 12 equipes na primeira fase, disputada em turno único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais. Com três rodadas ainda pela frente, Serrano e Petrópolis seguem com objetivos distintos, mas dependem dos próprios resultados para continuar na briga pela classificação.