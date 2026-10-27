Equipes buscam acesso para a Série B2Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC
Com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota em nove partidas, o Leão da Serra ocupa a terceira colocação, com 18 pontos. A equipe marcou 12 gols e sofreu sete, mantendo saldo positivo de cinco.
O Serrano está empatado em pontos com o Goytacaz, quarto colocado, mas aparece à frente na classificação. Os dois estão a apenas um ponto de Duque de Caxias e Niteroiense, que dividem a liderança, com 19 pontos cada. As duas equipes da ponta somam seis vitórias, um empate e duas derrotas.
A próxima partida do Serrano será justamente contra o Duque de Caxias, no sábado (31), às 15h, fora de casa. O confronto direto pode permitir que o time de Petrópolis alcance a liderança, dependendo também dos demais resultados da rodada.
Já o Petrópolis empatou em 2 a 2 com o Carapebus, no último sábado (24). Os gols da equipe foram marcados por Canela e Betão. Apesar de não ter conquistado a vitória, o time manteve a condição de único invicto da Série B1 após nove rodadas.
A campanha do Petrópolis tem três vitórias e seis empates, sem derrotas. A equipe marcou 11 gols e sofreu sete, com saldo positivo de quatro. O desempenho mantém o time próximo dos primeiros colocados, mas a distância para o G-4 é de três pontos. O Goytacaz, que fecha a zona de classificação para as semifinais, soma 18 pontos.
Na próxima rodada, o Petrópolis enfrenta o Nova Cidade, também no sábado (31), às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. O adversário ocupa a décima colocação, com seis pontos, uma vitória, três empates e cinco derrotas. A equipe petropolitana busca aproveitar o confronto para voltar a vencer e se aproximar do grupo dos quatro primeiros.
A rodada também terá outros duelos importantes para a classificação, como Niteroiense contra Univassouras Artsul e Goytacaz diante do Campo Grande. Os resultados podem alterar a disputa pelas primeiras posições.
A Série B1 reúne 12 equipes na primeira fase, disputada em turno único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais. Com três rodadas ainda pela frente, Serrano e Petrópolis seguem com objetivos distintos, mas dependem dos próprios resultados para continuar na briga pela classificação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.