Inauguração da galeria das madrinhas do Outubro Rosa - Foto: Divulgação/APPO

Inauguração da galeria das madrinhas do Outubro RosaFoto: Divulgação/APPO

Publicado 28/10/2026 16:06





O espaço reúne registros de todas as mulheres que atuaram como embaixadoras da campanha desde a primeira edição, em 2009. A iniciativa busca reconhecer a dedicação das participantes, que utilizaram sua presença e atuação na sociedade para divulgar a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde das mulheres.



A galeria reúne Marilene Mustrangi (2009), Aparecida Barbosa (2010), Linda Albuquerque (2011), Cleuza Blanc (2012), Luciane Bomtempo (2013), Erica Magluf Ribeiro (2014), Vera Taulois (2015), Marilda Plácido (2016), Sabrina Noel (2017), Nídia Hammes (2018), Cléo de Marco (2019), Rosemarie Serafim (2020), Gisele Rocha (2021), Olívia Marci (2022), Fernanda Fadel (2023), Patrícia Fernandes (2024) e Letícia Costa (2025). A atual madrinha é Rosângela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e de Políticas Públicas e Direitos para as Mulheres.



De acordo com a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, a homenagem representa uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres em favor da conscientização sobre o câncer de mama. Segundo ela, as madrinhas têm a missão de representar a associação em eventos, compartilhar informações sobre prevenção e contribuir para que a mensagem da campanha alcance um público cada vez maior.



A celebração também proporcionou um momento de acolhimento e integração entre as participantes. Além do café da tarde e do bolo caseiro, a programação contou com atividades voltadas ao bem-estar, reforçando a importância de espaços de convivência e valorização das mulheres que enfrentaram a doença. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) reuniu mulheres que venceram o câncer de mama em um café da tarde marcado por confraternização, música, dança e cuidados estéticos, em Petrópolis. Realizado na segunda-feira, o encontro também foi marcado pela inauguração de uma galeria em homenagem às madrinhas do Outubro Rosa , que contribuíram para ampliar a mensagem de prevenção e conscientização sobre a doença ao longo dos anos.O espaço reúne registros de todas as mulheres que atuaram como embaixadoras da campanha desde a primeira edição, em 2009. A iniciativa busca reconhecer a dedicação das participantes, que utilizaram sua presença e atuação na sociedade para divulgar a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde das mulheres.A galeria reúne Marilene Mustrangi (2009), Aparecida Barbosa (2010), Linda Albuquerque (2011), Cleuza Blanc (2012), Luciane Bomtempo (2013), Erica Magluf Ribeiro (2014), Vera Taulois (2015), Marilda Plácido (2016), Sabrina Noel (2017), Nídia Hammes (2018), Cléo de Marco (2019), Rosemarie Serafim (2020), Gisele Rocha (2021), Olívia Marci (2022), Fernanda Fadel (2023), Patrícia Fernandes (2024) e Letícia Costa (2025). A atual madrinha é Rosângela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e de Políticas Públicas e Direitos para as Mulheres.De acordo com a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, a homenagem representa uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres em favor da conscientização sobre o câncer de mama. Segundo ela, as madrinhas têm a missão de representar a associação em eventos, compartilhar informações sobre prevenção e contribuir para que a mensagem da campanha alcance um público cada vez maior.A celebração também proporcionou um momento de acolhimento e integração entre as participantes. Além do café da tarde e do bolo caseiro, a programação contou com atividades voltadas ao bem-estar, reforçando a importância de espaços de convivência e valorização das mulheres que enfrentaram a doença.

Caminhada encerra programação do Outubro Rosa

A APPO, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, também prepara os últimos detalhes para a tradicional caminhada do Outubro Rosa, que marca o encerramento da programação de conscientização e prevenção ao câncer de mama no município.



A concentração está prevista para as 13h, na Catedral São Pedro de Alcântara. De lá, os participantes seguirão pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Doutor Nelson de Sá Earp, Praça da Liberdade e Avenida Koeler, até a chegada à Prefeitura de Petrópolis, onde será realizado o encerramento.



Para garantir a hidratação durante o trajeto, a concessionária Águas do Imperador distribuirá água gratuitamente. Os Supermercados Bramil também contribuíram com a iniciativa, por meio da doação de 1,8 mil copos descartáveis.



A organização orienta que os participantes levem seus próprios copos, se possível, já que a quantidade de descartáveis disponíveis é limitada. A medida integra os preparativos para oferecer mais conforto e segurança às mulheres atendidas pela associação, familiares, amigos e demais pessoas que participarem da mobilização.



A caminhada encerra as atividades do Outubro Rosa em Petrópolis, campanha que busca ampliar o acesso à informação sobre o câncer de mama e reforçar a importância da prevenção, do acompanhamento médico e da identificação precoce de alterações nas mamas.