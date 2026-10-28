Solenidade marcou a assunção do coronel BM Feliciano Francisco Suassuna ao Comando de Bombeiros de Área II e a posse do coronel BM Vinícius Fernandes na administração municipal - Foto: Divulgação/CBMERJ

Solenidade marcou a assunção do coronel BM Feliciano Francisco Suassuna ao Comando de Bombeiros de Área II e a posse do coronel BM Vinícius Fernandes na administração municipalFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 28/10/2026 16:12





A mudança ocorre após a posse de Vinícius Fernandes no cargo municipal, realizada na segunda-feira (26), pelo prefeito Hingo Hammes. A cerimônia marcou a transferência do oficial para a estrutura da Prefeitura, onde ficará responsável pelas ações de prevenção de desastres, gestão de riscos e proteção da população.



Durante a solenidade de posse, Hingo Hammes agradeceu ao coronel pelo trabalho à frente do comando regional e destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado.



“Quero agradecer ao coronel Fernandes pelo trabalho realizado à frente do CBA II Serrana e desejar muito sucesso nessa nova missão, agora trabalhando diretamente com a nossa equipe na Defesa Civil. Seguiremos fortalecendo a nossa parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado, porque o trabalho conjunto é fundamental para avançarmos na prevenção, preparar nossas equipes e garantir mais segurança para a população”, afirmou o prefeito.



Ao assumir a secretaria, Vinícius Fernandes ressaltou a necessidade de integração entre os órgãos responsáveis pelo atendimento a emergências, especialmente diante dos desafios enfrentados pelo município.



“Deixo a Serrana II para assumir a Defesa Civil de Petrópolis em um momento delicado, por isso é importante a integração total com as forças de resposta. Assumo o compromisso de dedicar integralmente aos cidadãos petropolitanos”, declarou. O coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) Feliciano Francisco Suassuna assumiu o comando do Comando de Bombeiros de Área II (CBA II) – Região Serrana. A solenidade de passagem de comando foi realizada na terça-feira (27), na sede do 15º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Petrópolis. Ele sucede o coronel Vinícius Pinto Fernandes Santos, que deixou a função para assumir a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.A mudança ocorre após a posse de Vinícius Fernandes no cargo municipal, realizada na segunda-feira (26), pelo prefeito Hingo Hammes. A cerimônia marcou a transferência do oficial para a estrutura da Prefeitura, onde ficará responsável pelas ações de prevenção de desastres, gestão de riscos e proteção da população.Durante a solenidade de posse, Hingo Hammes agradeceu ao coronel pelo trabalho à frente do comando regional e destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado.“Quero agradecer ao coronel Fernandes pelo trabalho realizado à frente do CBA II Serrana e desejar muito sucesso nessa nova missão, agora trabalhando diretamente com a nossa equipe na Defesa Civil. Seguiremos fortalecendo a nossa parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado, porque o trabalho conjunto é fundamental para avançarmos na prevenção, preparar nossas equipes e garantir mais segurança para a população”, afirmou o prefeito.Ao assumir a secretaria, Vinícius Fernandes ressaltou a necessidade de integração entre os órgãos responsáveis pelo atendimento a emergências, especialmente diante dos desafios enfrentados pelo município.“Deixo a Serrana II para assumir a Defesa Civil de Petrópolis em um momento delicado, por isso é importante a integração total com as forças de resposta. Assumo o compromisso de dedicar integralmente aos cidadãos petropolitanos”, declarou.

Novo comandante destaca desafios da Região Serrana



À frente do CBA II, Feliciano Francisco Suassuna passa a responder pelo comando regional dos bombeiros em uma área que exige atenção permanente, principalmente durante períodos de chuva e em ocorrências de incêndio. Ao comentar os desafios da nova função, o coronel destacou a necessidade de liderança e comprometimento no trabalho operacional.



“É uma região que impõe desafios significativos, seja atuando no combate aos incêndios quanto nas ações durante as chuvas. O espírito é de liderança e compromisso sempre”, afirmou.



A cerimônia de passagem de comando contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o prefeito Hingo Hammes, o diretor-geral de Ensino e Instrução do CBMERJ, coronel Alexandre Lemos Carneiro, e o subchefe operacional do Estado-Maior-Geral, coronel Fernando Machado de Melo, responsável por presidir a solenidade.

