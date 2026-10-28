Solenidade marcou a assunção do coronel BM Feliciano Francisco Suassuna ao Comando de Bombeiros de Área II e a posse do coronel BM Vinícius Fernandes na administração municipalFoto: Divulgação/CBMERJ
A mudança ocorre após a posse de Vinícius Fernandes no cargo municipal, realizada na segunda-feira (26), pelo prefeito Hingo Hammes. A cerimônia marcou a transferência do oficial para a estrutura da Prefeitura, onde ficará responsável pelas ações de prevenção de desastres, gestão de riscos e proteção da população.
Durante a solenidade de posse, Hingo Hammes agradeceu ao coronel pelo trabalho à frente do comando regional e destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado.
“Quero agradecer ao coronel Fernandes pelo trabalho realizado à frente do CBA II Serrana e desejar muito sucesso nessa nova missão, agora trabalhando diretamente com a nossa equipe na Defesa Civil. Seguiremos fortalecendo a nossa parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado, porque o trabalho conjunto é fundamental para avançarmos na prevenção, preparar nossas equipes e garantir mais segurança para a população”, afirmou o prefeito.
Ao assumir a secretaria, Vinícius Fernandes ressaltou a necessidade de integração entre os órgãos responsáveis pelo atendimento a emergências, especialmente diante dos desafios enfrentados pelo município.
“Deixo a Serrana II para assumir a Defesa Civil de Petrópolis em um momento delicado, por isso é importante a integração total com as forças de resposta. Assumo o compromisso de dedicar integralmente aos cidadãos petropolitanos”, declarou.
Novo comandante destaca desafios da Região Serrana
“É uma região que impõe desafios significativos, seja atuando no combate aos incêndios quanto nas ações durante as chuvas. O espírito é de liderança e compromisso sempre”, afirmou.
A cerimônia de passagem de comando contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o prefeito Hingo Hammes, o diretor-geral de Ensino e Instrução do CBMERJ, coronel Alexandre Lemos Carneiro, e o subchefe operacional do Estado-Maior-Geral, coronel Fernando Machado de Melo, responsável por presidir a solenidade.
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