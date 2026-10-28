Hingo Hammes, prefeito de Petrópolis - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hingo Hammes, prefeito de PetrópolisFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/10/2026 16:36 | Atualizado 28/10/2026 16:41





Protocolada em 10 de agosto de 2026, a denúncia aponta supostas irregularidades de natureza orçamentária e fiscal atribuídas ao chefe do Executivo municipal. Desde então, o documento permanecia no Departamento de Assuntos Jurídicos da Câmara, sob a justificativa de que seria submetido a uma análise técnica preliminar, sem ter sido formalmente apresentado aos vereadores em plenário.



Na avaliação do magistrado, a retenção da representação contrariou o procedimento previsto na legislação federal e no Regimento Interno da Câmara. A sentença destaca que o Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece um rito específico para o recebimento de denúncias contra prefeitos, cabendo ao presidente da Casa apresentar o documento na primeira sessão após o protocolo e consultar o plenário sobre seu recebimento.



O juiz entendeu que a análise jurídica prévia, utilizada como condição para que a denúncia chegasse aos parlamentares, criou uma etapa que não está prevista nas normas aplicáveis. Segundo a decisão, a medida retirou dos vereadores a prerrogativa de decidir, em plenário, se a representação deve ser recebida ou arquivada. A Justiça determinou que a Câmara Municipal de Petrópolis coloque em pauta uma denúncia por infração político-administrativa contra o prefeito Hingo Hammes (PP). A decisão, proferida nesta terça-feira (27) pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, concedeu mandado de segurança apresentado pelo cidadão Moisés Martins Simões de Oliveira Borges e ordenou que o presidente do Legislativo, vereador Junior Coruja (PSD), dê andamento imediato à representação.Protocolada em 10 de agosto de 2026, a denúncia aponta supostas irregularidades de natureza orçamentária e fiscal atribuídas ao chefe do Executivo municipal. Desde então, o documento permanecia no Departamento de Assuntos Jurídicos da Câmara, sob a justificativa de que seria submetido a uma análise técnica preliminar, sem ter sido formalmente apresentado aos vereadores em plenário.Na avaliação do magistrado, a retenção da representação contrariou o procedimento previsto na legislação federal e no Regimento Interno da Câmara. A sentença destaca que o Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece um rito específico para o recebimento de denúncias contra prefeitos, cabendo ao presidente da Casa apresentar o documento na primeira sessão após o protocolo e consultar o plenário sobre seu recebimento.O juiz entendeu que a análise jurídica prévia, utilizada como condição para que a denúncia chegasse aos parlamentares, criou uma etapa que não está prevista nas normas aplicáveis. Segundo a decisão, a medida retirou dos vereadores a prerrogativa de decidir, em plenário, se a representação deve ser recebida ou arquivada.

Defesa da Câmara foi rejeitada

Durante o processo, a defesa da Câmara sustentou que a tramitação da denúncia seria um assunto interno do Legislativo, classificado juridicamente como interna corporis. Também argumentou que a análise jurídica preliminar teria a finalidade de impedir o prosseguimento de acusações sem fundamento.



O entendimento, porém, não foi acolhido pelo Judiciário. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que se manifestou no processo, apresentou parecer favorável à concessão do mandado de segurança e apontou omissão ilegal por parte da presidência da Câmara.



A decisão ressalta que a intervenção judicial não representa um julgamento sobre a procedência das acusações contra o prefeito. O objeto da ação foi assegurar o cumprimento do procedimento legal para que os vereadores possam deliberar sobre a representação.



Dessa forma, os parlamentares continuam livres para votar pelo recebimento ou pelo arquivamento da denúncia, sem que a sentença antecipe qualquer conclusão sobre as supostas irregularidades fiscais e orçamentárias mencionadas no documento.

Denúncia deverá ser analisada em plenário

Com a determinação judicial, o presidente da Câmara deverá incluir a denúncia na ordem do dia da primeira sessão ordinária subsequente, permitindo a leitura da representação e a votação sobre seu recebimento pelos vereadores. A ordem foi expedida com determinação de notificação urgente por oficial de Justiça.



A decisão, portanto, não significa a abertura automática de um processo político-administrativo contra Hingo Hammes, nem implica reconhecimento de irregularidades por parte do prefeito. O próximo passo será a deliberação dos vereadores, a quem cabe decidir se a denúncia seguirá adiante ou será arquivada.

Prefeitura se manifesta

Procurada, a Prefeitura de Petrópolis se manifestou afirmando que não houve escolha deliberada da gestão ou qualquer ilegalidade nas contas, visto que a prestação de 2025 da gestão já está com parecer prévio positivo no TCE. Segundo o Executivo, a movimentação de valores ocorreu exclusivamente em razão do cumprimento de demandas e constantes sequestros judiciais compulsórios nas contas do município, executados justamente para o pagamento dessa mesma "herança de dívidas milionárias do passado".

A Prefeitura ainda destacou que a iniciativa de buscar o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) informando a situação e apresentando uma proposta de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) partiu da própria administração municipal, que disse seguir à disposição das instituições, mantendo o foco no equilíbrio das contas e na prestação de serviços essenciais à população.

A reportagem também entrou em contato com a Câmara Municipal e aguarda o posicionamento.