Hingo Hammes, prefeito de PetrópolisFoto: Reprodução/Redes Sociais
Protocolada em 10 de agosto de 2026, a denúncia aponta supostas irregularidades de natureza orçamentária e fiscal atribuídas ao chefe do Executivo municipal. Desde então, o documento permanecia no Departamento de Assuntos Jurídicos da Câmara, sob a justificativa de que seria submetido a uma análise técnica preliminar, sem ter sido formalmente apresentado aos vereadores em plenário.
Na avaliação do magistrado, a retenção da representação contrariou o procedimento previsto na legislação federal e no Regimento Interno da Câmara. A sentença destaca que o Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece um rito específico para o recebimento de denúncias contra prefeitos, cabendo ao presidente da Casa apresentar o documento na primeira sessão após o protocolo e consultar o plenário sobre seu recebimento.
O juiz entendeu que a análise jurídica prévia, utilizada como condição para que a denúncia chegasse aos parlamentares, criou uma etapa que não está prevista nas normas aplicáveis. Segundo a decisão, a medida retirou dos vereadores a prerrogativa de decidir, em plenário, se a representação deve ser recebida ou arquivada.
Defesa da Câmara foi rejeitada
O entendimento, porém, não foi acolhido pelo Judiciário. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que se manifestou no processo, apresentou parecer favorável à concessão do mandado de segurança e apontou omissão ilegal por parte da presidência da Câmara.
A decisão ressalta que a intervenção judicial não representa um julgamento sobre a procedência das acusações contra o prefeito. O objeto da ação foi assegurar o cumprimento do procedimento legal para que os vereadores possam deliberar sobre a representação.
Dessa forma, os parlamentares continuam livres para votar pelo recebimento ou pelo arquivamento da denúncia, sem que a sentença antecipe qualquer conclusão sobre as supostas irregularidades fiscais e orçamentárias mencionadas no documento.
Denúncia deverá ser analisada em plenário
A decisão, portanto, não significa a abertura automática de um processo político-administrativo contra Hingo Hammes, nem implica reconhecimento de irregularidades por parte do prefeito. O próximo passo será a deliberação dos vereadores, a quem cabe decidir se a denúncia seguirá adiante ou será arquivada.
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