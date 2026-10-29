Casos ocorrem em diferentes locais da cidade após obras - Foto: Arquivo

Casos ocorrem em diferentes locais da cidade após obrasFoto: Arquivo

Publicado 29/10/2026 06:32 | Atualizado 29/10/2026 12:12





Um dos exemplos é a Estrada José Carneiro Dias, no Samambaia. A via passou por uma obra ao longo de toda a sua extensão no ano passado e, após a conclusão dos trabalhos, o trecho recapeado ficou em um nível inferior ao restante da pista. A diferença de altura é evidente e faz com que motoristas evitem utilizar a faixa da esquerda em determinados pontos, reduzindo o espaço disponível para a circulação.



A situação também pode ser observada na Rua Santos Dumont, no Centro, que recebe intervenções frequentes em diferentes trechos. Mesmo quando os locais são reparados após a execução dos serviços, o acabamento irregular deixa desníveis entre a área recomposta e o pavimento original.



Problemas semelhantes são relatados em bairros como Independência, Castelo São Manoel e Bataillard, entre outras regiões do município. As irregularidades variam de acordo com o local e o tipo de pavimentação, mas incluem buracos, crateras e diferenças de nível. As obras realizadas pela Águas do Imperador, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Petrópolis , têm deixado buracos e desníveis no pavimento de ruas da cidade. Mesmo após a conclusão dos serviços e a recomposição do asfalto ou do paralelepípedo, as irregularidades permanecem em alguns trechos, dificultando a circulação de veículos e comprometendo as condições de tráfego.Um dos exemplos é a Estrada José Carneiro Dias, no Samambaia. A via passou por uma obra ao longo de toda a sua extensão no ano passado e, após a conclusão dos trabalhos, o trecho recapeado ficou em um nível inferior ao restante da pista. A diferença de altura é evidente e faz com que motoristas evitem utilizar a faixa da esquerda em determinados pontos, reduzindo o espaço disponível para a circulação.A situação também pode ser observada na Rua Santos Dumont, no Centro, que recebe intervenções frequentes em diferentes trechos. Mesmo quando os locais são reparados após a execução dos serviços, o acabamento irregular deixa desníveis entre a área recomposta e o pavimento original.Problemas semelhantes são relatados em bairros como Independência, Castelo São Manoel e Bataillard, entre outras regiões do município. As irregularidades variam de acordo com o local e o tipo de pavimentação, mas incluem buracos, crateras e diferenças de nível.

Lei prevê fiscalização das intervenções

Diante da necessidade de garantir melhores condições para a recomposição das vias após obras da concessionária, já está em vigor em Petrópolis a Lei Municipal nº 9.356/2026, de autoria do vereador Gil Magno. A legislação determina a designação de representantes para fiscalizar as intervenções realizadas pela Águas do Imperador no município.



A medida busca assegurar que os serviços sejam executados de acordo com as normas técnicas e sem comprometer a segurança de pedestres e motoristas. Entre os pontos previstos está a verificação da qualidade da recomposição do pavimento, incluindo as condições de trafegabilidade, acessibilidade e acabamento após a conclusão das intervenções.



De acordo com a lei, os representantes do Poder Executivo deverão acompanhar as obras e identificar possíveis irregularidades. Caso sejam constatados problemas ou o descumprimento das exigências estabelecidas, a concessionária e os órgãos competentes deverão ser notificados.



A legislação também prevê consequências para o descumprimento das obrigações, incluindo penalidades à empresa e a obrigação de reparar integralmente os danos causados.

Concessionária se manifesta

Em nota, a Águas do Imperador informou que as obras nas ruas Santos Dumont, no Centro, e Independência ainda estão em andamento. Segundo a concessionária, a recomposição asfáltica é realizada após a conclusão do assentamento das tubulações em cada trecho, seguindo o cronograma das intervenções.



A empresa também afirmou que, além das obras de ampliação e melhoria do sistema, realiza serviços rotineiros de manutenção nas redes de água e esgoto, que podem exigir intervenções pontuais no pavimento.



Sobre os desníveis e outras irregularidades, a concessionária declarou que a recomposição das vias e a correção de eventuais problemas identificados após a conclusão das obras fazem parte de sua rotina. De acordo com a nota, os trechos com falhas decorrentes das intervenções são reavaliados e recebem os reparos necessários. A empresa ressaltou, porém, que nem todas as irregularidades encontradas nas vias públicas estão relacionadas aos serviços executados por ela.



A Águas do Imperador acrescentou que mantém diferentes frentes de obras e serviços de manutenção simultaneamente em Petrópolis e que o período de chuvas frequentes interfere diretamente na execução da pavimentação, podendo provocar alterações na programação das equipes.



Em relação à Lei Municipal nº 9.356/2026, a concessionária reafirmou seu compromisso com a segurança e a qualidade das intervenções realizadas nas vias públicas e disse respeitar as atribuições de fiscalização dos órgãos competentes. A empresa também declarou que permanece à disposição do Poder Público para o acompanhamento dos serviços, conforme previsto na legislação municipal.