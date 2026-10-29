Evento será nesta sexta-feira (30) - Foto: Divulgação/Som do Alto

Evento será nesta sexta-feira (30)Foto: Divulgação/Som do Alto

Publicado 29/10/2026 18:29





Desde março deste ano, o movimento promove encontros mensais no espaço público, sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. A iniciativa busca aproximar jovens de diferentes igrejas e fortalecer a união entre as comunidades cristãs. Uma das edições chegou a reunir mais de 1.200 pessoas na praça.



Idealizado pelo pastor Thiago Gomes, o Som do Alto tem como proposta levar mensagens de paz, amor e unidade, independentemente das diferentes tradições religiosas. A edição deste mês terá como tema a Reforma Protestante, movimento histórico que transformou o cristianismo ocidental e deu origem a diferentes tradições religiosas.



“Celebrar a Reforma Protestante é reafirmar os fundamentos da nossa fé e lembrar daquilo que nos une. Os cinco pilares da tradição protestante (somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus) nos ajudam a voltar ao que consideramos essencial do Evangelho. Mesmo em diferentes denominações, compartilhamos essa mesma fé em Cristo”, afirma Thiago Gomes. O Movimento Som do Alto realiza, nesta sexta-feira (30), uma edição especial em celebração aos 509 anos da Reforma Protestante. O encontro está marcado para as 19h30, na Praça da Liberdade, no Centro de Petrópolis , e deve reunir jovens e lideranças de diferentes denominações evangélicas em uma programação de louvor, comunhão e reflexão sobre os fundamentos da fé cristã.Desde março deste ano, o movimento promove encontros mensais no espaço público, sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. A iniciativa busca aproximar jovens de diferentes igrejas e fortalecer a união entre as comunidades cristãs. Uma das edições chegou a reunir mais de 1.200 pessoas na praça.Idealizado pelo pastor Thiago Gomes, o Som do Alto tem como proposta levar mensagens de paz, amor e unidade, independentemente das diferentes tradições religiosas. A edição deste mês terá como tema a Reforma Protestante, movimento histórico que transformou o cristianismo ocidental e deu origem a diferentes tradições religiosas.“Celebrar a Reforma Protestante é reafirmar os fundamentos da nossa fé e lembrar daquilo que nos une. Os cinco pilares da tradição protestante (somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus) nos ajudam a voltar ao que consideramos essencial do Evangelho. Mesmo em diferentes denominações, compartilhamos essa mesma fé em Cristo”, afirma Thiago Gomes.

Reforma Protestante marcou a história do cristianismo

A Reforma Protestante é tradicionalmente associada ao dia 31 de outubro de 1517, quando o monge alemão Martinho Lutero tornou públicas suas 95 teses, em Wittenberg, na Alemanha. O episódio marcou o início de um movimento de contestação a práticas e doutrinas da Igreja Católica da época, que resultou em profundas transformações religiosas, políticas, sociais e culturais na Europa.



Ao longo dos séculos, a Reforma contribuiu para o surgimento e a consolidação de diferentes correntes do protestantismo, como as tradições luterana, calvinista, anglicana e anabatista. Seus desdobramentos também ultrapassaram o campo religioso, influenciando debates sobre educação, organização social, valorização do trabalho e circulação do conhecimento, especialmente com a expansão da imprensa.



Para o idealizador do movimento, a celebração também representa uma oportunidade de aproximar as novas gerações e reforçar valores compartilhados por diferentes igrejas.



“Hoje, temos os representantes dessa nova geração conosco no Som do Alto, lembrando que podemos caminhar juntos e pensar em uma sociedade melhor também em nosso tempo. Queremos que esses encontros sejam um espaço para que jovens de diferentes igrejas se aproximem, fortaleçam a fé e testemunhem, juntos, a mensagem de Cristo”, destaca o pastor.



A edição especial será aberta ao público e está prevista para começar às 19h30.