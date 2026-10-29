Evento será nesta sexta-feira (30)Foto: Divulgação/Som do Alto
Desde março deste ano, o movimento promove encontros mensais no espaço público, sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. A iniciativa busca aproximar jovens de diferentes igrejas e fortalecer a união entre as comunidades cristãs. Uma das edições chegou a reunir mais de 1.200 pessoas na praça.
Idealizado pelo pastor Thiago Gomes, o Som do Alto tem como proposta levar mensagens de paz, amor e unidade, independentemente das diferentes tradições religiosas. A edição deste mês terá como tema a Reforma Protestante, movimento histórico que transformou o cristianismo ocidental e deu origem a diferentes tradições religiosas.
“Celebrar a Reforma Protestante é reafirmar os fundamentos da nossa fé e lembrar daquilo que nos une. Os cinco pilares da tradição protestante (somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus) nos ajudam a voltar ao que consideramos essencial do Evangelho. Mesmo em diferentes denominações, compartilhamos essa mesma fé em Cristo”, afirma Thiago Gomes.
Reforma Protestante marcou a história do cristianismo
Ao longo dos séculos, a Reforma contribuiu para o surgimento e a consolidação de diferentes correntes do protestantismo, como as tradições luterana, calvinista, anglicana e anabatista. Seus desdobramentos também ultrapassaram o campo religioso, influenciando debates sobre educação, organização social, valorização do trabalho e circulação do conhecimento, especialmente com a expansão da imprensa.
Para o idealizador do movimento, a celebração também representa uma oportunidade de aproximar as novas gerações e reforçar valores compartilhados por diferentes igrejas.
“Hoje, temos os representantes dessa nova geração conosco no Som do Alto, lembrando que podemos caminhar juntos e pensar em uma sociedade melhor também em nosso tempo. Queremos que esses encontros sejam um espaço para que jovens de diferentes igrejas se aproximem, fortaleçam a fé e testemunhem, juntos, a mensagem de Cristo”, destaca o pastor.
A edição especial será aberta ao público e está prevista para começar às 19h30.
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