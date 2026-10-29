Duas apresentações serão realizadas - Foto: Divulgação/Canarinhos

Duas apresentações serão realizadasFoto: Divulgação/Canarinhos

Publicado 29/10/2026 19:37





Sob a regência do maestro Marco Aurélio Lischt, o programa reúne duas composições importantes do repertório erudito: a Cantata BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, de Bach, e a Missa em Dó Maior K. 317, conhecida como Missa da Coroação, de Mozart.



A apresentação da cantata de Bach também marca os 300 anos de sua primeira execução, realizada em 27 de outubro de 1726, sob a regência do próprio compositor. A obra terá como solista o barítono Marcelo Coutinho.



Já a Missa da Coroação contará com quatro solistas: Duda Espírito Santo (soprano), Helena Lopes (mezzo-soprano), Rodrigo Barcelos (tenor) e Fernando Lourenço (barítono). Um dos destaques dos concertos é o reencontro de antigos integrantes dos corais dos Canarinhos com a instituição onde iniciaram suas trajetórias musicais. A maioria dos solistas convidados passou pela formação oferecida pelo grupo e hoje atua profissionalmente na música. Coral dos Canarinhos de Petrópolis , o Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se unem em dois concertos especiais de música sacra, com obras de Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. As apresentações serão realizadas nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro, e na segunda-feira (2), em Petrópolis. Os eventos terão entrada franca.Sob a regência do maestro Marco Aurélio Lischt, o programa reúne duas composições importantes do repertório erudito: a Cantata BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, de Bach, e a Missa em Dó Maior K. 317, conhecida como Missa da Coroação, de Mozart.A apresentação da cantata de Bach também marca os 300 anos de sua primeira execução, realizada em 27 de outubro de 1726, sob a regência do próprio compositor. A obra terá como solista o barítono Marcelo Coutinho.Já a Missa da Coroação contará com quatro solistas: Duda Espírito Santo (soprano), Helena Lopes (mezzo-soprano), Rodrigo Barcelos (tenor) e Fernando Lourenço (barítono). Um dos destaques dos concertos é o reencontro de antigos integrantes dos corais dos Canarinhos com a instituição onde iniciaram suas trajetórias musicais. A maioria dos solistas convidados passou pela formação oferecida pelo grupo e hoje atua profissionalmente na música.

Solistas retornam à instituição onde começaram

Para o maestro Marco Aurélio Lischt, as apresentações representam não apenas um encontro entre importantes grupos musicais, mas também uma oportunidade de valorizar o trabalho de formação artística desenvolvido pelos Canarinhos ao longo das gerações.



“Mais do que um encontro de grandes potências musicais, estas apresentações celebram a história e o precioso legado do nosso instituto. Temos a enorme alegria de destacar que a maior parte dos solistas convidados é fruto da nossa casa. São músicos talentosos que iniciaram suas trajetórias cantando em nossos corais e hoje retornam aos palcos como grandes profissionais da cena artística nacional, como Duda, Helena, Fernando e Marcelo. Esse reencontro torna os concertos ainda mais especiais e reforça a importância da formação musical que os Canarinhos oferecem há tantas gerações”, destaca.

Repertório reúne obras de dois grandes compositores



O programa aproxima dois nomes fundamentais da música erudita europeia. A cantata de Bach é marcada pela expressividade vocal e pela profundidade espiritual, enquanto a Missa da Coroação, de Mozart, apresenta riqueza melódica e uma composição que reúne coro, solistas e orquestra.



As apresentações serão realizadas em dois espaços religiosos. No Rio de Janeiro, o concerto acontece nesta sexta-feira (30), às 18h, na Igreja de São Francisco de Paula, localizada no Largo São Francisco de Paula, s/nº, no Centro.



Em Petrópolis, a apresentação será na segunda-feira (2), às 16h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Montecaseros, 95, também no Centro. A entrada é gratuita nas duas cidades.