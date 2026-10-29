Duas apresentações serão realizadasFoto: Divulgação/Canarinhos

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Enzo Gabriel
O Coral dos Canarinhos de Petrópolis, o Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se unem em dois concertos especiais de música sacra, com obras de Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. As apresentações serão realizadas nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro, e na segunda-feira (2), em Petrópolis. Os eventos terão entrada franca.

Sob a regência do maestro Marco Aurélio Lischt, o programa reúne duas composições importantes do repertório erudito: a Cantata BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, de Bach, e a Missa em Dó Maior K. 317, conhecida como Missa da Coroação, de Mozart.

A apresentação da cantata de Bach também marca os 300 anos de sua primeira execução, realizada em 27 de outubro de 1726, sob a regência do próprio compositor. A obra terá como solista o barítono Marcelo Coutinho.

Já a Missa da Coroação contará com quatro solistas: Duda Espírito Santo (soprano), Helena Lopes (mezzo-soprano), Rodrigo Barcelos (tenor) e Fernando Lourenço (barítono). Um dos destaques dos concertos é o reencontro de antigos integrantes dos corais dos Canarinhos com a instituição onde iniciaram suas trajetórias musicais. A maioria dos solistas convidados passou pela formação oferecida pelo grupo e hoje atua profissionalmente na música.

Solistas retornam à instituição onde começaram

Para o maestro Marco Aurélio Lischt, as apresentações representam não apenas um encontro entre importantes grupos musicais, mas também uma oportunidade de valorizar o trabalho de formação artística desenvolvido pelos Canarinhos ao longo das gerações.

“Mais do que um encontro de grandes potências musicais, estas apresentações celebram a história e o precioso legado do nosso instituto. Temos a enorme alegria de destacar que a maior parte dos solistas convidados é fruto da nossa casa. São músicos talentosos que iniciaram suas trajetórias cantando em nossos corais e hoje retornam aos palcos como grandes profissionais da cena artística nacional, como Duda, Helena, Fernando e Marcelo. Esse reencontro torna os concertos ainda mais especiais e reforça a importância da formação musical que os Canarinhos oferecem há tantas gerações”, destaca.

Repertório reúne obras de dois grandes compositores

O programa aproxima dois nomes fundamentais da música erudita europeia. A cantata de Bach é marcada pela expressividade vocal e pela profundidade espiritual, enquanto a Missa da Coroação, de Mozart, apresenta riqueza melódica e uma composição que reúne coro, solistas e orquestra.

As apresentações serão realizadas em dois espaços religiosos. No Rio de Janeiro, o concerto acontece nesta sexta-feira (30), às 18h, na Igreja de São Francisco de Paula, localizada no Largo São Francisco de Paula, s/nº, no Centro.

Em Petrópolis, a apresentação será na segunda-feira (2), às 16h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Montecaseros, 95, também no Centro. A entrada é gratuita nas duas cidades.