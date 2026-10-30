Estande segue na Praça Dom PedroFoto: Divulgação/APPO
A iniciativa também representa uma forma de contribuir com o trabalho desenvolvido pela associação, já que os recursos arrecadados com a comercialização das camisas ajudam a manter e ampliar as atividades realizadas pela instituição no atendimento e apoio a pacientes oncológicos.
Neste ano, a estampa acompanha o tema adotado pela Sociedade Brasileira de Mastologia: "A vida nos une, o cuidado nos move". A mensagem reforça a importância de manter a atenção à saúde durante todo o ano, com hábitos saudáveis, realização de exames e acompanhamento médico.
Segundo a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, a proposta é chamar a atenção para o autocuidado e envolver também familiares e pessoas próximas na prevenção. Ela destaca que a campanha busca estimular as mulheres a permanecerem atentas à própria saúde, sem restringir essa preocupação ao mês de outubro.
Caminhada será realizada neste sábado
O trajeto passará pelas ruas da Imperatriz, do Imperador e Nelson de Sá Earp, além da Praça da Liberdade e da Avenida Koeler. A chegada será no Palácio Sérgio Fadel, sede da Prefeitura de Petrópolis, que promove o evento em parceria com a APPO.
A concessionária Águas do Imperador também participa da mobilização e disponibilizará um bebedouro para hidratação dos participantes.
Campanha mobilizou diferentes setores da cidade
O presidente da associação, Sérgio Mattos, ressalta que a campanha também procura chamar a atenção para a necessidade de as mulheres priorizarem a própria saúde. Segundo ele, muitas acabam se dedicando aos cuidados com a família e deixam o acompanhamento pessoal em segundo plano.
A caminhada deste sábado encerra a programação do Outubro Rosa em Petrópolis e pretende reunir moradores em uma mobilização pela prevenção, pelo diagnóstico precoce e por mais atenção à saúde da mulher.
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