Estande segue na Praça Dom Pedro - Foto: Divulgação/APPO

Estande segue na Praça Dom PedroFoto: Divulgação/APPO

Publicado 30/10/2026 08:42 | Atualizado 30/10/2026 21:38





A iniciativa também representa uma forma de contribuir com o trabalho desenvolvido pela associação, já que os recursos arrecadados com a comercialização das camisas ajudam a manter e ampliar as atividades realizadas pela instituição no atendimento e apoio a pacientes oncológicos.



Neste ano, a estampa acompanha o tema adotado pela Sociedade Brasileira de Mastologia: "A vida nos une, o cuidado nos move". A mensagem reforça a importância de manter a atenção à saúde durante todo o ano, com hábitos saudáveis, realização de exames e acompanhamento médico.



Segundo a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, a proposta é chamar a atenção para o autocuidado e envolver também familiares e pessoas próximas na prevenção. Ela destaca que a campanha busca estimular as mulheres a permanecerem atentas à própria saúde, sem restringir essa preocupação ao mês de outubro. Quem deseja participar da tradicional caminhada do Outubro Rosa em Petrópolis ainda pode adquirir a camisa oficial da campanha. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) mantém um estande na Praça Dom Pedro, no Centro, com venda das peças nesta sexta-feira (30) e sábado (31), das 9h às 16h. Os tamanhos disponíveis vão do PP ao GG.A iniciativa também representa uma forma de contribuir com o trabalho desenvolvido pela associação, já que os recursos arrecadados com a comercialização das camisas ajudam a manter e ampliar as atividades realizadas pela instituição no atendimento e apoio a pacientes oncológicos.Neste ano, a estampa acompanha o tema adotado pela Sociedade Brasileira de Mastologia: "A vida nos une, o cuidado nos move". A mensagem reforça a importância de manter a atenção à saúde durante todo o ano, com hábitos saudáveis, realização de exames e acompanhamento médico.Segundo a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, a proposta é chamar a atenção para o autocuidado e envolver também familiares e pessoas próximas na prevenção. Ela destaca que a campanha busca estimular as mulheres a permanecerem atentas à própria saúde, sem restringir essa preocupação ao mês de outubro.

Caminhada será realizada neste sábado

A venda das camisas antecede o encerramento da campanha na cidade, que acontece neste sábado (31), com a tradicional caminhada do Outubro Rosa. A concentração está marcada para as 13h, no entorno da Catedral São Pedro de Alcântara, na Praça Princesa Isabel. A saída será às 14h.



O trajeto passará pelas ruas da Imperatriz, do Imperador e Nelson de Sá Earp, além da Praça da Liberdade e da Avenida Koeler. A chegada será no Palácio Sérgio Fadel, sede da Prefeitura de Petrópolis, que promove o evento em parceria com a APPO.



A concessionária Águas do Imperador também participa da mobilização e disponibilizará um bebedouro para hidratação dos participantes.

Campanha mobilizou diferentes setores da cidade

Ao longo de outubro, a APPO realizou ações de conscientização em unidades de saúde, empresas e instituições, além de palestras, rodas de conversa e um simpósio sobre saúde da mulher. A programação buscou ampliar o debate sobre prevenção ao câncer de mama e a importância do cuidado contínuo.



O presidente da associação, Sérgio Mattos, ressalta que a campanha também procura chamar a atenção para a necessidade de as mulheres priorizarem a própria saúde. Segundo ele, muitas acabam se dedicando aos cuidados com a família e deixam o acompanhamento pessoal em segundo plano.



A caminhada deste sábado encerra a programação do Outubro Rosa em Petrópolis e pretende reunir moradores em uma mobilização pela prevenção, pelo diagnóstico precoce e por mais atenção à saúde da mulher.