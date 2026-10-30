Cemitério Municipal, no CentroFoto: Divulgação/PMP
A programação especial será mantida durante os três dias do feriadão. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) fará mudanças na circulação de veículos na Rua Fabrício de Mattos, principal acesso ao cemitério. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) também estarão mobilizados para orientar os visitantes e realizar o patrulhamento na região.
Além das medidas de organização, uma van será disponibilizada gratuitamente na segunda-feira (2) para transportar pessoas com mobilidade reduzida, incluindo idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. O serviço funcionará em sistema de embarque e desembarque ao longo do horário de visitação.
Confira os horários de funcionamento
Além das unidades do Centro e de Itaipava, Petrópolis conta com cemitérios em Secretário, Vale das Videiras, Brejal, Garibu, na Posse, e Quarteirão Worms, localizado no quilômetro 92 da BR-040.
A expectativa de público considera o movimento de famílias que tradicionalmente visitam os espaços para prestar homenagens a parentes e amigos falecidos. No Cemitério Municipal, haverá ainda uma celebração religiosa às 10h de segunda-feira.
Rua Fabrício de Mattos terá alterações no trânsito
A CPTrans terá agentes no local para orientar motoristas e pedestres durante o período de maior movimentação. A Guarda Civil Municipal também reforçará a presença na região, com equipes posicionadas nos acessos à rua e na parte interna do cemitério.
Para atender às pessoas que desejam prestar homenagens, mas encontram dificuldades de deslocamento, a van gratuita fará o transporte em sistema de sobe e desce durante o horário de funcionamento do Cemitério Municipal na segunda-feira.
O Departamento de Fiscalização de Posturas também autorizou a instalação de ambulantes para a comercialização de flores nas proximidades, oferecendo mais uma opção aos visitantes.
Cemitérios passaram por serviços de manutenção
Segundo a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, os serviços foram realizados para garantir melhores condições de limpeza e organização dos espaços durante o período de maior visitação.
O secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Marcelo Chitão, afirmou que a operação foi planejada para atender ao público durante os três dias de movimentação. Já o administrador dos cemitérios, Uilian Faria, destacou que as equipes responsáveis pela administração das unidades estarão de prontidão para prestar assistência aos visitantes.
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