Cemitério Municipal, no Centro - Foto: Divulgação/PMP

Cemitério Municipal, no CentroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 30/10/2026 21:44





A programação especial será mantida durante os três dias do feriadão. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) fará mudanças na circulação de veículos na Rua Fabrício de Mattos, principal acesso ao cemitério. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) também estarão mobilizados para orientar os visitantes e realizar o patrulhamento na região.



Além das medidas de organização, uma van será disponibilizada gratuitamente na segunda-feira (2) para transportar pessoas com mobilidade reduzida, incluindo idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. O serviço funcionará em sistema de embarque e desembarque ao longo do horário de visitação. Os cemitérios de Petrópolis devem receber até 30 mil visitantes entre sábado (31) e segunda-feira (2), feriado de Finados . Para atender ao aumento da circulação de pessoas, a Prefeitura preparou uma operação especial, principalmente no Cemitério Municipal, no Centro, que concentra a maior movimentação da cidade. Entre as medidas previstas estão alterações no trânsito, transporte gratuito para pessoas com mobilidade reduzida, reforço na segurança e a realização de uma missa.A programação especial será mantida durante os três dias do feriadão. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) fará mudanças na circulação de veículos na Rua Fabrício de Mattos, principal acesso ao cemitério. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) também estarão mobilizados para orientar os visitantes e realizar o patrulhamento na região.Além das medidas de organização, uma van será disponibilizada gratuitamente na segunda-feira (2) para transportar pessoas com mobilidade reduzida, incluindo idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. O serviço funcionará em sistema de embarque e desembarque ao longo do horário de visitação.

Confira os horários de funcionamento



Todos os cemitérios do município estarão abertos na segunda-feira (2), das 8h às 18h. Já o Cemitério Municipal, no Centro, e o de Itaipava, os dois maiores da cidade, também funcionarão no sábado (31) e no domingo (1º), no mesmo horário.



Além das unidades do Centro e de Itaipava, Petrópolis conta com cemitérios em Secretário, Vale das Videiras, Brejal, Garibu, na Posse, e Quarteirão Worms, localizado no quilômetro 92 da BR-040.



A expectativa de público considera o movimento de famílias que tradicionalmente visitam os espaços para prestar homenagens a parentes e amigos falecidos. No Cemitério Municipal, haverá ainda uma celebração religiosa às 10h de segunda-feira.

Rua Fabrício de Mattos terá alterações no trânsito

A circulação de veículos no entorno do Cemitério Municipal passará por mudanças durante o feriado. No sábado e no domingo, a Rua Fabrício de Mattos funcionará em mão única, no sentido Valparaíso. Já na segunda-feira, Dia de Finados, a via ficará totalmente interditada ao trânsito.



A CPTrans terá agentes no local para orientar motoristas e pedestres durante o período de maior movimentação. A Guarda Civil Municipal também reforçará a presença na região, com equipes posicionadas nos acessos à rua e na parte interna do cemitério.



Para atender às pessoas que desejam prestar homenagens, mas encontram dificuldades de deslocamento, a van gratuita fará o transporte em sistema de sobe e desce durante o horário de funcionamento do Cemitério Municipal na segunda-feira.



O Departamento de Fiscalização de Posturas também autorizou a instalação de ambulantes para a comercialização de flores nas proximidades, oferecendo mais uma opção aos visitantes.



Cemitérios passaram por serviços de manutenção

A preparação para o feriado incluiu serviços de conservação realizados pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) ao longo de outubro. As equipes executaram trabalhos de capina, roçada, pintura e pequenos reparos nos sete cemitérios municipais.



Segundo a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, os serviços foram realizados para garantir melhores condições de limpeza e organização dos espaços durante o período de maior visitação.



O secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Marcelo Chitão, afirmou que a operação foi planejada para atender ao público durante os três dias de movimentação. Já o administrador dos cemitérios, Uilian Faria, destacou que as equipes responsáveis pela administração das unidades estarão de prontidão para prestar assistência aos visitantes.