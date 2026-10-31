1ª Feira Literária Infantil de Petrópolis - Foto: Divulgação/Flinp

1ª Feira Literária Infantil de PetrópolisFoto: Divulgação/Flinp

Publicado 31/10/2026 20:32





Ao longo dos dois dias, cerca de 100 autores participaram da feira com lançamentos e sessões de autógrafos. Além de escritores de Petrópolis, o encontro recebeu representantes de cidades como Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Nova Friburgo, Juiz de Fora, Niterói, Cachoeiras de Macacu, Saquarema e Campos dos Goytacazes. A iniciativa buscou aproximar crianças e jovens do universo literário, além de valorizar a produção de autores de diferentes regiões. A primeira edição da Feira Literária Infantil de Petrópolis (Flinp) reuniu 1.340 pessoas nos dias 22 e 23 de outubro, no Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça da Águia. O evento gratuito foi dedicado à literatura infantil e juvenil e ofereceu uma programação diversificada, com contações de histórias, espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas, sessões de cinema, exposições, mesas de debate e lançamentos de livros.Ao longo dos dois dias, cerca de 100 autores participaram da feira com lançamentos e sessões de autógrafos. Além de escritores de Petrópolis, o encontro recebeu representantes de cidades como Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Nova Friburgo, Juiz de Fora, Niterói, Cachoeiras de Macacu, Saquarema e Campos dos Goytacazes. A iniciativa buscou aproximar crianças e jovens do universo literário, além de valorizar a produção de autores de diferentes regiões.

Homenagem a Sylvia Orthof

A escritora Sylvia Orthof foi a homenageada da edição inaugural. Ela viveu durante muitos anos em Petrópolis e deixou cerca de 120 obras, entre contos, poesias e peças teatrais. Sua trajetória e produção literária serviram de inspiração para a identidade visual da feira e para a escolha de parte das atrações.



Um dos momentos de destaque foi a exibição de um curta-metragem inédito no qual Sylvia aparece como atriz protagonista. O filme amador, dirigido por Elizabete Iunes, permaneceu guardado durante 38 anos e passou por um processo de restauração e edição especialmente para a estreia na Flinp.



A programação também contou com a participação, por videochamada, do autor e ilustrador Gê Orthof, filho da escritora homenageada, em uma das mesas temáticas. No primeiro dia, entre as atrações relacionadas à obra de Sylvia, esteve a estreia do espetáculo "Um elefante incomoda muita gente", baseado em um de seus livros e apresentado pela Cia. Teatral Decaranecena. Outra atividade foi a mesa "Sylvia Orthof, a inventadeira de histórias", com Cristina Villaça, Renata Garcia e Elizabete Iunes.

Espetáculos, oficinas e atividades para crianças

Na sexta-feira (23), um dos destaques foi a cerimônia de premiação do concurso de literatura infantil "Letras & Traços", acompanhada do lançamento de um livro que reúne poemas e ilustrações produzidos por alunos da rede municipal de ensino. Também houve sessão de autógrafos de Marcia Lavrado, autora de "Zé Picolé". O encerramento da feira ocorreu às 19h, com o Baile Infante Brincante, comandado pelo DJ Salxicha.



Durante os dois dias, o público também acompanhou a contação de histórias "Memórias Zoológicas de Sylvia Orthof", o show "Cantando Sylvia Orthof", de Marco Aurêh, e apresentações literárias na Sala Ponto de Tecer Poesia. A programação incluiu ainda oficinas e mesas temáticas sobre ilustração, leitura e escrita.



A feira recebeu quatro instalações artísticas inspiradas em obras da escritora homenageada: "A Viagem de um Barquinho", de Flávia Miranda; "Se as Coisas Fossem Mães", de Lorena Sender; "Guardachuvando Doideiras", de Rane Bessa; e "Sonhando Santos Dumont", de Márcia Ferreira. As duas últimas foram desenvolvidas em parceria com alunos da rede pública de ensino, que participaram diretamente do processo de criação artística.



As instalações foram concebidas a partir de uma perspectiva sustentável, com reutilização de materiais e práticas ecologicamente responsáveis. Os trabalhos tiveram supervisão estética do artista plástico e curador Marcelo Lago. Outro destaque foi a participação do autor e desenhista Yuri Vasconcellos, que produziu desenhos à mão livre de diferentes momentos da feira e publicou os registros em seu perfil no Instagram.

Organização pretende manter evento no calendário cultural

A diversidade de atividades e a participação de autores de diferentes cidades foram apontadas pela organização como alguns dos destaques da primeira edição. Segundo Sabrina Castro, diretora de produção da Flinp, a programação reuniu atrações simultâneas durante os dois dias de evento.



O coordenador artístico da feira, Marco Aurêh, também avaliou positivamente a estreia e destacou a procura pelas inscrições, além da repercussão espontânea nas redes sociais. Para ele, as publicações feitas pelos participantes contribuíram para ampliar a divulgação da iniciativa. "A Flinp superou todas as nossas expectativas, desde as inscrições, que tiveram muita procura vinda de diversas cidades do país, até a ocupação estética do espaço, onde conseguimos criar uma identidade bastante peculiar", comemorou.



A primeira edição foi realizada após aprovação no edital Literatura do Rio ao RJ e contou com apoio da Prefeitura de Petrópolis, da Secretaria Municipal de Educação, do Instituto Municipal de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC).



Com o encerramento da programação, a organização pretende consolidar a Flinp no calendário cultural anual de Petrópolis. A expectativa também foi destacada pelo secretário municipal de Cultura, Adenilson Honorato. "A Flinp certamente veio para ficar, essa foi a primeira de muitas outras", declarou.



A estreia contabilizou ainda nove apresentações de contação de histórias, seis atrações artísticas entre música, teatro e palhaçaria, oito curtas-metragens infantis exibidos no Cine Era Uma Vez, 18 expositores na área de livros, 16 participantes em mesas de conversa e seis oficinas. A estrutura também contou com oito galhardetes temáticos em exposição e um painel interativo com desenhos e jogos inspirados nas obras de Sylvia Orthof.