Palácio ItaboraíFoto: Divulgação/Fiocruz
A iniciativa marca a trajetória da instituição no município e busca reafirmar o compromisso com a promoção da saúde, da ciência, da cultura e da redução das desigualdades sociais. Durante os quatro dias, serão abordados temas como saúde, território, meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, direito à cidade e participação comunitária.
A programação também pretende apresentar experiências desenvolvidas pelo Fórum Itaboraí ao longo de sua trajetória, em trabalhos realizados em parceria com comunidades, escolas, pesquisadores, gestores públicos e diferentes organizações da sociedade. Uma mostra especial sobre os 15 anos da instituição integrará as atividades comemorativas.
Seminários e apresentações culturais
Ainda no primeiro dia, às 14h, haverá uma apresentação do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica. Às 15h30, a Orquestra de Câmara da Fiocruz (OCPIT) e a Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí promovem a atividade "Orquestrando Histórias", que reunirá concerto didático e contação de histórias.
Na quarta-feira (4), a agenda terá como destaque o debate "Segurança Alimentar e Nutricional em Petrópolis", marcado para as 9h30. Também serão realizadas oficinas de escrita com Carla Pepe, às 9h30 e às 14h, além de uma oficina de compostagem, às 11h15.
A programação de quinta-feira (5) começa às 9h30 com uma roda de conversa e atividade prática sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis, com encerramento previsto para as 13h. No mesmo dia, haverá uma oficina de dramaturgia com Pedro Barroso, das 9h30 às 11h30. À tarde, às 14h, estão previstas uma contação de histórias integrada à Trilha do Arboreto e uma masterclass com Renata Neves, intitulada "Baile de cordas - percepção musical e improvisação: um novo olhar para o fazer musical".
Encerramento terá debate sobre desigualdades sociais
O encontro será dividido em duas mesas de discussão. Pela manhã, o tema será "Fragilidades territoriais, desafios e potencialidades". Já no período da tarde, os participantes discutirão "Indicadores de transformação territorial: acompanhando a acumulação histórica". A proposta é debater os desafios relacionados às desigualdades nos territórios e as possibilidades de transformação a partir de experiências e iniciativas sociais.
Além das atividades com horários específicos, o público poderá visitar, durante toda a semana comemorativa, a mostra dos 15 anos do Fórum Itaboraí e a exposição "Brasil Glacial". Também estará disponível a Troca de Livros, iniciativa do Projeto Livro em Movimento.
A participação nas atividades é gratuita, mas estará sujeita à capacidade de lotação dos espaços. Outras informações e orientações sobre como participar podem ser consultadas nos canais oficiais do Fórum Itaboraí/Fiocruz Petrópolis e no site da instituição.
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