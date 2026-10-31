Palácio Itaboraí - Foto: Divulgação/Fiocruz

Palácio ItaboraíFoto: Divulgação/Fiocruz

Publicado 31/10/2026 20:37





A iniciativa marca a trajetória da instituição no município e busca reafirmar o compromisso com a promoção da saúde, da ciência, da cultura e da redução das desigualdades sociais. Durante os quatro dias, serão abordados temas como saúde, território, meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, direito à cidade e participação comunitária.



A programação também pretende apresentar experiências desenvolvidas pelo Fórum Itaboraí ao longo de sua trajetória, em trabalhos realizados em parceria com comunidades, escolas, pesquisadores, gestores públicos e diferentes organizações da sociedade. Uma mostra especial sobre os 15 anos da instituição integrará as atividades comemorativas. Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura em Saúde , programa da presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), completa 15 anos de atuação em Petrópolis e promoverá uma programação especial entre os dias 3 e 6 de novembro. As atividades serão realizadas na sede da instituição, no Palácio Itaboraí, no bairro Valparaíso, e contarão com seminários, oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e ações educativas. A participação é gratuita e aberta ao público.A iniciativa marca a trajetória da instituição no município e busca reafirmar o compromisso com a promoção da saúde, da ciência, da cultura e da redução das desigualdades sociais. Durante os quatro dias, serão abordados temas como saúde, território, meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, direito à cidade e participação comunitária.A programação também pretende apresentar experiências desenvolvidas pelo Fórum Itaboraí ao longo de sua trajetória, em trabalhos realizados em parceria com comunidades, escolas, pesquisadores, gestores públicos e diferentes organizações da sociedade. Uma mostra especial sobre os 15 anos da instituição integrará as atividades comemorativas.

Seminários e apresentações culturais

A abertura será realizada na terça-feira (3), às 9h30, com uma solenidade que contará com representantes da Fiocruz, autoridades e instituições parceiras. Em seguida, das 10h às 12h, será promovido o seminário "Desenvolvimento Urbano Integrado, Clima e Saúde", com discussões sobre as relações entre planejamento urbano, mudanças climáticas e saúde. O debate também será transmitido pela internet, no canal Vídeo Saúde, no YouTube.



Ainda no primeiro dia, às 14h, haverá uma apresentação do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica. Às 15h30, a Orquestra de Câmara da Fiocruz (OCPIT) e a Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí promovem a atividade "Orquestrando Histórias", que reunirá concerto didático e contação de histórias.



Na quarta-feira (4), a agenda terá como destaque o debate "Segurança Alimentar e Nutricional em Petrópolis", marcado para as 9h30. Também serão realizadas oficinas de escrita com Carla Pepe, às 9h30 e às 14h, além de uma oficina de compostagem, às 11h15.



A programação de quinta-feira (5) começa às 9h30 com uma roda de conversa e atividade prática sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis, com encerramento previsto para as 13h. No mesmo dia, haverá uma oficina de dramaturgia com Pedro Barroso, das 9h30 às 11h30. À tarde, às 14h, estão previstas uma contação de histórias integrada à Trilha do Arboreto e uma masterclass com Renata Neves, intitulada "Baile de cordas - percepção musical e improvisação: um novo olhar para o fazer musical".

Encerramento terá debate sobre desigualdades sociais