Rua Teresa, em Petrópolis - Foto: Divulgação/CDL

Rua Teresa, em Petrópolis Foto: Divulgação/CDL

Publicado 31/10/2026 20:45





Em Petrópolis, onde cerca de três mil vagas temporárias podem ser abertas até dezembro, a movimentação do comércio durante as festas de fim de ano também representa uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego, deseja retornar ao mercado de trabalho ou busca uma renda extra. O aquecimento das atividades comerciais costuma ampliar a demanda por profissionais em diferentes setores, especialmente nas funções de atendimento e vendas.



O levantamento nacional estima a abertura de 129,6 mil vagas temporárias no país no fim de 2026. Entre os empresários que pretendem contratar, 46,1% afirmam ter preferência por mulheres, enquanto 17,1% demonstram preferência por homens. No segmento do comércio, a preferência feminina aparece em 35,9% das respostas, percentual que chega a 37,2% nas microempresas com até quatro funcionários.



Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis, Cláudio Mohammad, os números reforçam a importância de ampliar o acesso às oportunidades e reconhecer a participação feminina na atividade econômica. Segundo ele, o período de contratações pode representar uma porta de entrada para profissionais que ainda não tiveram uma experiência formal ou que procuram uma recolocação.



"O comércio é um setor que oferece oportunidades para profissionais com diferentes experiências e trajetórias. O crescimento da preferência por mulheres nas contratações temporárias mostra a importância de valorizar competências, dedicação e capacidade de atendimento. Em Petrópolis, esse período pode abrir caminhos para muitas profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho", afirma. As contratações temporárias para o fim de ano devem abrir espaço para um número maior de mulheres no mercado de trabalho. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, aponta crescimento de 51,7% no volume estimado de vagas associadas à preferência por mão de obra feminina em relação a 2025. A projeção chega a 42,6 mil postos entre as empresas que declaram priorizar mulheres nas contratações para o período.Em Petrópolis, onde cerca de três mil vagas temporárias podem ser abertas até dezembro, a movimentação do comércio durante as festas de fim de ano também representa uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego, deseja retornar ao mercado de trabalho ou busca uma renda extra. O aquecimento das atividades comerciais costuma ampliar a demanda por profissionais em diferentes setores, especialmente nas funções de atendimento e vendas.O levantamento nacional estima a abertura de 129,6 mil vagas temporárias no país no fim de 2026. Entre os empresários que pretendem contratar, 46,1% afirmam ter preferência por mulheres, enquanto 17,1% demonstram preferência por homens. No segmento do comércio, a preferência feminina aparece em 35,9% das respostas, percentual que chega a 37,2% nas microempresas com até quatro funcionários.Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis, Cláudio Mohammad, os números reforçam a importância de ampliar o acesso às oportunidades e reconhecer a participação feminina na atividade econômica. Segundo ele, o período de contratações pode representar uma porta de entrada para profissionais que ainda não tiveram uma experiência formal ou que procuram uma recolocação."O comércio é um setor que oferece oportunidades para profissionais com diferentes experiências e trajetórias. O crescimento da preferência por mulheres nas contratações temporárias mostra a importância de valorizar competências, dedicação e capacidade de atendimento. Em Petrópolis, esse período pode abrir caminhos para muitas profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho", afirma.

Vagas abrangem diferentes funções

Entre as ocupações mais citadas pelas empresas que pretendem contratar trabalhadores temporários estão vendedor, mencionado por 23% dos entrevistados, e ajudante, com 22%. Também aparecem entregador e manicure, ambos com 10% das respostas, além de caixa e recepcionista, com 9% cada.



Os dados mostram que as oportunidades não estão restritas às lojas e aos estabelecimentos de venda direta. As contratações também podem contemplar atividades de apoio operacional, serviços e atendimento ao público, ampliando as possibilidades para profissionais com diferentes experiências e qualificações.



Outro dado do levantamento chama a atenção para a mudança no perfil declarado pelos empregadores. A proporção daqueles que afirmam não ter preferência por gênero nas contratações caiu de 50,2% para 37,7%. Apesar do crescimento da preferência feminina em parte das empresas, o indicador não significa necessariamente que a mesma proporção de mulheres ocupará as vagas disponíveis, já que a pesquisa considera as intenções e declarações dos empresários.

Trabalho temporário pode abrir portas

Além da possibilidade de obter renda durante o período de maior movimento no comércio, as vagas temporárias também podem representar uma oportunidade de adquirir experiência profissional. Para quem está começando a carreira, a atuação em funções de vendas, caixa e atendimento pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e ampliar as possibilidades de futuras contratações.



Cláudio Mohammad destaca que as profissionais devem acompanhar a abertura de oportunidades e buscar vagas compatíveis com seus interesses e experiências. O presidente da CDL também ressalta que o vínculo temporário pode, em determinadas situações, resultar em uma contratação permanente.



"É importante que as mulheres acompanhem as oportunidades e se candidatem às funções para as quais tenham interesse e perfil. O trabalho temporário pode proporcionar experiência, ampliar a rede de contatos e, em alguns casos, abrir caminho para uma contratação permanente. O essencial é que as oportunidades sejam aproveitadas e que a competência profissional tenha espaço para se destacar", pontua.