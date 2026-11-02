Edição 2025 da Mostra de Teatro de Petrópolis - Foto: Pedro Rocha

Edição 2025 da Mostra de Teatro de PetrópolisFoto: Pedro Rocha

Publicado 02/11/2026 14:09





Idealizada pelo Grupo Teatral Povo do Cafundó, a Mostra é voltada a produções destinadas tanto ao público adulto quanto ao infantil. Os projetos inscritos passarão por uma avaliação de uma comissão curadora, responsável pela escolha dos espetáculos que farão parte da programação. Os responsáveis pelas produções selecionadas serão comunicados individualmente durante o período de avaliação.



Não há limite para a quantidade de trabalhos apresentados por um mesmo proponente. No entanto, cada responsável poderá ter apenas um projeto selecionado. O regulamento completo e, posteriormente, a programação com os dias e horários das apresentações estarão disponíveis no



A programação está prevista para ocorrer durante dez dias consecutivos, de 15 a 24 de janeiro. Além das apresentações, a Mostra contará com sessões de bate-papo após cada espetáculo, promovendo encontros entre artistas, grupos e público. Os participantes selecionados deverão acompanhar as apresentações dos demais trabalhos e integrar os debates, como parte da proposta de intercâmbio e troca de experiências entre os profissionais do setor cultural.



Outra tradição mantida nesta edição será a entrega de troféus de participação aos grupos selecionados. As peças são produzidas exclusivamente para o evento pela artista petropolitana Flávia Miranda. Artistas e grupos teatrais de Petrópolis já podem se preparar para participar da 14ª Mostra de Teatro de Petrópolis, que será realizada entre os dias 15 e 24 de janeiro de 2027. As inscrições começam em 5 de novembro e seguem até o dia 25 do mesmo mês. Ao todo, serão selecionados até oito projetos, que integrarão a programação do evento, com apresentações no Centro de Cultura Raul de Leoni. Além dos troféus de participação, a iniciativa prevê a distribuição de R$ 12 mil entre os trabalhos escolhidos pela curadoria.Idealizada pelo Grupo Teatral Povo do Cafundó, a Mostra é voltada a produções destinadas tanto ao público adulto quanto ao infantil. Os projetos inscritos passarão por uma avaliação de uma comissão curadora, responsável pela escolha dos espetáculos que farão parte da programação. Os responsáveis pelas produções selecionadas serão comunicados individualmente durante o período de avaliação.Não há limite para a quantidade de trabalhos apresentados por um mesmo proponente. No entanto, cada responsável poderá ter apenas um projeto selecionado. O regulamento completo e, posteriormente, a programação com os dias e horários das apresentações estarão disponíveis no site oficial do evento A programação está prevista para ocorrer durante dez dias consecutivos, de 15 a 24 de janeiro. Além das apresentações, a Mostra contará com sessões de bate-papo após cada espetáculo, promovendo encontros entre artistas, grupos e público. Os participantes selecionados deverão acompanhar as apresentações dos demais trabalhos e integrar os debates, como parte da proposta de intercâmbio e troca de experiências entre os profissionais do setor cultural.Outra tradição mantida nesta edição será a entrega de troféus de participação aos grupos selecionados. As peças são produzidas exclusivamente para o evento pela artista petropolitana Flávia Miranda.

Inscrições e acessibilidade

Para participar, os interessados deverão apresentar ficha de inscrição de pessoa jurídica, incluindo Microempreendedor Individual (MEI), release e ficha técnica completa do espetáculo, currículo do proponente e breves currículos dos integrantes da produção. Também deverão ser encaminhadas fotografias e, se disponível, um link para vídeo da montagem em plataformas como YouTube e Vimeo. O envio de material audiovisual não é obrigatório. No caso de espetáculos inéditos, poderão ser utilizadas imagens dos ensaios.



A organização também prevê recursos de acessibilidade para as apresentações. Todos os espetáculos selecionados serão registrados em vídeo e contarão com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a presença de profissional de audiodescrição durante as sessões.



A iniciativa é realizada pelo Grupo Teatral Povo do Cafundó com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, dentro da Política Nacional Aldir Blanc.

Incentivo à produção teatral local

A Mostra chega à 14ª edição com a proposta de ampliar a visibilidade das produções artísticas da cidade e estimular a integração entre os profissionais do teatro. Segundo a atriz e produtora Simone Gonçalves, integrante do Grupo Teatral Povo do Cafundó, o evento tem registrado um aumento no número de interessados ao longo dos anos e se consolidado como um espaço de encontro para a classe artística.



“A cada ano temos um número maior de interessados. A Mostra vem se consolidando pela promoção da troca de experiências entre a classe artística da cidade”, afirmou.



Simone também destacou que a proposta vai além da apresentação dos espetáculos, buscando incentivar o público e os próprios artistas a conhecerem as diferentes produções desenvolvidas no município.



“A proposta é promover uma grande celebração da arte, de forma que todos assistam aos espetáculos dos demais colegas. A ideia é prestigiar essa gama de trabalhos que vêm sendo produzidos na cidade”, pontuou.



A primeira edição da Mostra de Teatro de Petrópolis foi realizada em 1983, com o objetivo de reunir, em um único evento, as produções teatrais locais. Desde então, a iniciativa mantém a proposta de valorizar os artistas do município e proporcionar um espaço para a divulgação e o intercâmbio de trabalhos.