Mundo SENAI terá programação em Petrópolis - Foto: Paula Johas

Mundo SENAI terá programação em PetrópolisFoto: Paula Johas

Publicado 02/11/2026 14:16





O evento tem como objetivo apresentar as possibilidades de formação técnica, aproximar estudantes do setor industrial e mostrar quais são as competências e qualificações exigidas pelas empresas. A programação estadual inclui atividades sobre profissões do futuro, inteligência artificial, saúde e segurança do trabalho, empregabilidade e tendências do mercado, além de visitas a laboratórios, workshops e apresentações de cursos.



Na unidade de Petrópolis, os visitantes poderão conhecer estandes de empresas e acompanhar atividades com profissionais de diferentes setores. Entre as empresas participantes estão Orange, Serratec, Braziline, Werner, Binzel, Bohemia e Alfa Laval, que estarão presentes das 8h às 17h. A programação também contará com exposição de projetos e atividades voltadas à apresentação de trajetórias profissionais e oportunidades de formação.



Segundo Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o encontro representa uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego, deseja ingressar na indústria ou pretende mudar de carreira.



“Somos a escola da indústria, uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Para quem busca o primeiro emprego, tenta se inserir na indústria ou mudar de carreira, esta é a melhor chance para se inteirar das novidades e oportunidades oferecidas em nossas escolas e no mercado de trabalho fluminense”, afirmou. Jovens e profissionais interessados em ingressar no mercado de trabalho ou buscar novas oportunidades de carreira poderão conhecer diferentes áreas da indústria durante o Mundo SENAI, que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro. Em Petrópolis , a unidade da Firjan SENAI preparou uma programação com palestras, oficinas, exposição de projetos e participação de empresas. A iniciativa acontece simultaneamente em 28 unidades da instituição no estado do Rio de Janeiro, com atividades voltadas à educação profissional e às transformações do mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas aqui O evento tem como objetivo apresentar as possibilidades de formação técnica, aproximar estudantes do setor industrial e mostrar quais são as competências e qualificações exigidas pelas empresas. A programação estadual inclui atividades sobre profissões do futuro, inteligência artificial, saúde e segurança do trabalho, empregabilidade e tendências do mercado, além de visitas a laboratórios, workshops e apresentações de cursos.Na unidade de Petrópolis, os visitantes poderão conhecer estandes de empresas e acompanhar atividades com profissionais de diferentes setores. Entre as empresas participantes estão Orange, Serratec, Braziline, Werner, Binzel, Bohemia e Alfa Laval, que estarão presentes das 8h às 17h. A programação também contará com exposição de projetos e atividades voltadas à apresentação de trajetórias profissionais e oportunidades de formação.Segundo Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o encontro representa uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego, deseja ingressar na indústria ou pretende mudar de carreira.“Somos a escola da indústria, uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Para quem busca o primeiro emprego, tenta se inserir na indústria ou mudar de carreira, esta é a melhor chance para se inteirar das novidades e oportunidades oferecidas em nossas escolas e no mercado de trabalho fluminense”, afirmou.

Programação em Petrópolis

As atividades na unidade petropolitana começam às 8h, com a palestra "Tendências do mercado de trabalho". No mesmo horário, será aberta a exposição de projetos com o setor de Recursos Humanos da empresa Binzel, que seguirá até o meio-dia.



Às 9h, a programação terá a palestra "Pergunte ao profissional", com Zorailde Morais, gerente técnico em vendas da Binzel. Em seguida, às 10h, um profissional formado pelo SENAI participará de um depoimento sobre sua trajetória de carreira, em atividade promovida com a empresa.



Às 11h, o tema será Tecnologia da Informação, com uma apresentação sobre formação e oportunidades no setor. No período da tarde, às 13h, haverá uma palestra sobre a importância da formação profissional para o mercado de trabalho.



A programação segue às 14h, com a palestra "Moda e o mercado de trabalho", ministrada por Louise Lakihazy, empresária da MUDI. Às 15h, será realizada a oficina "LinkedIn para TI". Já às 16h, 17h e 18h estão previstas novas sessões da palestra sobre a importância da formação profissional.

Oportunidades em outras unidades