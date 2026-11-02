Caminhada Rosa 2026 no Centro de PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

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Enzo Gabriel
Milhares de pessoas participaram, na tarde deste sábado (31), da tradicional Caminhada Rosa, que percorreu as ruas do Centro Histórico de Petrópolis em uma mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama. A atividade marcou o encerramento da programação do Outubro Rosa no município e reuniu moradores, representantes de instituições, autoridades e integrantes de entidades ligadas à causa. A concentração aconteceu na Catedral São Pedro de Alcântara, de onde os participantes seguiram pelas principais vias da região central até a sede da Prefeitura.

A iniciativa teve como principal objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce da doença. Durante o percurso, os participantes vestiram roupas e acessórios cor-de-rosa, transformando as ruas do Centro Histórico em um espaço de mobilização e divulgação da campanha.

O prefeito Hingo Hammes acompanhou a atividade e destacou a participação popular na iniciativa. Segundo ele, a caminhada representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde das mulheres e reforçar a necessidade de acompanhamento contínuo.

"Mais uma vez fizemos uma caminhada linda, com todos unidos para chamar a atenção para a detecção precoce e a importância do cuidado contínuo com a saúde", afirmou.

Madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, também participou da mobilização. Durante a programação, ela relembrou o período em que enfrentou o tratamento contra o câncer e ressaltou a importância de manter a atenção à própria saúde.

"Hoje é um dia de enfatizar que precisamos estar sempre alertas", pontuou. Rosangela também mencionou a trajetória de recuperação de Ana Cristina Mattos, vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO).

Atendimentos e participação de entidades

Além da caminhada, o público teve acesso a atividades de saúde e bem-estar oferecidas em parceria com diferentes instituições. O evento também contou com a participação do projeto Mãos na Terra, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A realização da programação envolveu equipes de diferentes setores da administração municipal, incluindo a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e as secretarias de Saúde, Direitos e Políticas para as Mulheres e Esportes. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) também atuaram na organização e no apoio à atividade.

O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha participou da iniciativa, auxiliando no recolhimento de doações. Outras instituições parceiras também contribuíram para a realização da mobilização.

Presidente da APPO, Serginho Mattos destacou que a caminhada é realizada desde 2009 e ressaltou que a mobilização pela conscientização sobre o câncer precisa continuar durante todo o ano.

"Desde 2009 fazemos essa caminhada, mas a nossa luta é diária. Vamos pintar as ruas de rosa com amor e esperança", declarou.

Ana Cristina Mattos também ressaltou a importância da união entre a sociedade civil e o poder público na mobilização pela causa. "Que hoje todos tenham o coração rosa", afirmou.

A concentração contou ainda com uma bênção conduzida pelo padre Thomas Andrade Gimenez Dias, acompanhada por secretários municipais e vereadores.

A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, reforçou a necessidade de que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem os serviços de saúde para receber orientações e acompanhamento.

"É fundamental que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem uma unidade de saúde para garantir o diagnóstico precoce. O combate ao câncer de mama é um compromisso de todos nós", concluiu.