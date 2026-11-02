Caminhada Rosa 2026 no Centro de Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Caminhada Rosa 2026 no Centro de PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 02/11/2026 14:22





A iniciativa teve como principal objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce da doença. Durante o percurso, os participantes vestiram roupas e acessórios cor-de-rosa, transformando as ruas do Centro Histórico em um espaço de mobilização e divulgação da campanha.



O prefeito Hingo Hammes acompanhou a atividade e destacou a participação popular na iniciativa. Segundo ele, a caminhada representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde das mulheres e reforçar a necessidade de acompanhamento contínuo.



"Mais uma vez fizemos uma caminhada linda, com todos unidos para chamar a atenção para a detecção precoce e a importância do cuidado contínuo com a saúde", afirmou.



Madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, também participou da mobilização. Durante a programação, ela relembrou o período em que enfrentou o tratamento contra o câncer e ressaltou a importância de manter a atenção à própria saúde.



"Hoje é um dia de enfatizar que precisamos estar sempre alertas", pontuou. Rosangela também mencionou a trajetória de recuperação de Ana Cristina Mattos, vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO). Milhares de pessoas participaram, na tarde deste sábado (31), da tradicional Caminhada Rosa, que percorreu as ruas do Centro Histórico de Petrópolis em uma mobilização pela conscientização sobre o câncer de mama. A atividade marcou o encerramento da programação do Outubro Rosa no município e reuniu moradores, representantes de instituições, autoridades e integrantes de entidades ligadas à causa. A concentração aconteceu na Catedral São Pedro de Alcântara, de onde os participantes seguiram pelas principais vias da região central até a sede da Prefeitura.A iniciativa teve como principal objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce da doença. Durante o percurso, os participantes vestiram roupas e acessórios cor-de-rosa, transformando as ruas do Centro Histórico em um espaço de mobilização e divulgação da campanha.O prefeito Hingo Hammes acompanhou a atividade e destacou a participação popular na iniciativa. Segundo ele, a caminhada representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde das mulheres e reforçar a necessidade de acompanhamento contínuo."Mais uma vez fizemos uma caminhada linda, com todos unidos para chamar a atenção para a detecção precoce e a importância do cuidado contínuo com a saúde", afirmou.Madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, também participou da mobilização. Durante a programação, ela relembrou o período em que enfrentou o tratamento contra o câncer e ressaltou a importância de manter a atenção à própria saúde."Hoje é um dia de enfatizar que precisamos estar sempre alertas", pontuou. Rosangela também mencionou a trajetória de recuperação de Ana Cristina Mattos, vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO).

Atendimentos e participação de entidades

Além da caminhada, o público teve acesso a atividades de saúde e bem-estar oferecidas em parceria com diferentes instituições. O evento também contou com a participação do projeto Mãos na Terra, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



A realização da programação envolveu equipes de diferentes setores da administração municipal, incluindo a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e as secretarias de Saúde, Direitos e Políticas para as Mulheres e Esportes. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) também atuaram na organização e no apoio à atividade.



O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha participou da iniciativa, auxiliando no recolhimento de doações. Outras instituições parceiras também contribuíram para a realização da mobilização.



Presidente da APPO, Serginho Mattos destacou que a caminhada é realizada desde 2009 e ressaltou que a mobilização pela conscientização sobre o câncer precisa continuar durante todo o ano.



"Desde 2009 fazemos essa caminhada, mas a nossa luta é diária. Vamos pintar as ruas de rosa com amor e esperança", declarou.



Ana Cristina Mattos também ressaltou a importância da união entre a sociedade civil e o poder público na mobilização pela causa. "Que hoje todos tenham o coração rosa", afirmou.



A concentração contou ainda com uma bênção conduzida pelo padre Thomas Andrade Gimenez Dias, acompanhada por secretários municipais e vereadores.



A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, reforçou a necessidade de que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem os serviços de saúde para receber orientações e acompanhamento.



"É fundamental que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem uma unidade de saúde para garantir o diagnóstico precoce. O combate ao câncer de mama é um compromisso de todos nós", concluiu.