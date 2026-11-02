Caminhada Rosa 2026 no Centro de PetrópolisFoto: Divulgação/PMP
A iniciativa teve como principal objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce da doença. Durante o percurso, os participantes vestiram roupas e acessórios cor-de-rosa, transformando as ruas do Centro Histórico em um espaço de mobilização e divulgação da campanha.
O prefeito Hingo Hammes acompanhou a atividade e destacou a participação popular na iniciativa. Segundo ele, a caminhada representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde das mulheres e reforçar a necessidade de acompanhamento contínuo.
"Mais uma vez fizemos uma caminhada linda, com todos unidos para chamar a atenção para a detecção precoce e a importância do cuidado contínuo com a saúde", afirmou.
Madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, secretária-chefe de Gabinete e secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, também participou da mobilização. Durante a programação, ela relembrou o período em que enfrentou o tratamento contra o câncer e ressaltou a importância de manter a atenção à própria saúde.
"Hoje é um dia de enfatizar que precisamos estar sempre alertas", pontuou. Rosangela também mencionou a trajetória de recuperação de Ana Cristina Mattos, vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO).
Atendimentos e participação de entidades
A realização da programação envolveu equipes de diferentes setores da administração municipal, incluindo a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e as secretarias de Saúde, Direitos e Políticas para as Mulheres e Esportes. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) também atuaram na organização e no apoio à atividade.
O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha participou da iniciativa, auxiliando no recolhimento de doações. Outras instituições parceiras também contribuíram para a realização da mobilização.
Presidente da APPO, Serginho Mattos destacou que a caminhada é realizada desde 2009 e ressaltou que a mobilização pela conscientização sobre o câncer precisa continuar durante todo o ano.
"Desde 2009 fazemos essa caminhada, mas a nossa luta é diária. Vamos pintar as ruas de rosa com amor e esperança", declarou.
Ana Cristina Mattos também ressaltou a importância da união entre a sociedade civil e o poder público na mobilização pela causa. "Que hoje todos tenham o coração rosa", afirmou.
A concentração contou ainda com uma bênção conduzida pelo padre Thomas Andrade Gimenez Dias, acompanhada por secretários municipais e vereadores.
A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, reforçou a necessidade de que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem os serviços de saúde para receber orientações e acompanhamento.
"É fundamental que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem uma unidade de saúde para garantir o diagnóstico precoce. O combate ao câncer de mama é um compromisso de todos nós", concluiu.
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