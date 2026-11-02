Palácio Itaboraí, em Petrópolis - Foto: Divulgação/Fiocruz

Palácio Itaboraí, em Petrópolis Foto: Divulgação/Fiocruz

Publicado 02/11/2026 15:48





A mesa de abertura contará com a presença de Felix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí; Paulo Gadelha, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030; e Taís Pontes, arquiteta e urbanista da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SNDUM), vinculada ao Ministério das Cidades. Representantes da Presidência da Fiocruz e da Prefeitura de Petrópolis também participarão da atividade.



Na sequência, será realizada a mesa-redonda "Planejamento Urbano Integrado, Clima e Saúde", com apresentações de Luís Madeira, coordenador do Programa Institucional de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (PITSS), da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz; Guilherme Franco, coordenador de Saúde e Ambiente da mesma vice-presidência; Layla Talin, arquiteta e urbanista da Secretaria de Planejamento de Petrópolis; e Taís Pontes.



Um dos principais assuntos do seminário será o projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado com enfoque na Redução de Riscos de Desastres Geo-Hidrológicos (DUI-RRD), desenvolvido pela Fiocruz em parceria com o Ministério das Cidades. A iniciativa prevê a elaboração de um manual com orientações para auxiliar o planejamento e a gestão de territórios que apresentam histórico ou potencial de desastres ambientais.



O documento tem entrega prevista para dezembro deste ano, durante uma solenidade em Brasília. A aplicação inicial do projeto está sendo desenvolvida em seis municípios-piloto, entre eles Petrópolis. A participação da cidade busca aproximar as diretrizes nacionais das necessidades locais e contribuir para o fortalecimento de estratégias de prevenção, especialmente diante do histórico de desastres provocados por chuvas intensas no município.



A mesa de abertura e o seminário serão transmitidos pela internet, no canal Vídeo Saúde, da Fiocruz, no YouTube. Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura em Saúde , programa da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Petrópolis, inicia nesta terça-feira (3) as comemorações pelos seus 15 anos de atuação. A abertura da programação será marcada por um seminário sobre desenvolvimento urbano integrado, clima e saúde, com a participação de especialistas e representantes de órgãos públicos. O encontro está previsto para começar às 9h30, no Palácio Itaboraí, e terá como foco os desafios do planejamento das cidades diante das mudanças climáticas e dos impactos dos eventos ambientais sobre a saúde da população.A mesa de abertura contará com a presença de Felix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí; Paulo Gadelha, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030; e Taís Pontes, arquiteta e urbanista da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SNDUM), vinculada ao Ministério das Cidades. Representantes da Presidência da Fiocruz e da Prefeitura de Petrópolis também participarão da atividade.Na sequência, será realizada a mesa-redonda "Planejamento Urbano Integrado, Clima e Saúde", com apresentações de Luís Madeira, coordenador do Programa Institucional de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (PITSS), da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz; Guilherme Franco, coordenador de Saúde e Ambiente da mesma vice-presidência; Layla Talin, arquiteta e urbanista da Secretaria de Planejamento de Petrópolis; e Taís Pontes.Um dos principais assuntos do seminário será o projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado com enfoque na Redução de Riscos de Desastres Geo-Hidrológicos (DUI-RRD), desenvolvido pela Fiocruz em parceria com o Ministério das Cidades. A iniciativa prevê a elaboração de um manual com orientações para auxiliar o planejamento e a gestão de territórios que apresentam histórico ou potencial de desastres ambientais.O documento tem entrega prevista para dezembro deste ano, durante uma solenidade em Brasília. A aplicação inicial do projeto está sendo desenvolvida em seis municípios-piloto, entre eles Petrópolis. A participação da cidade busca aproximar as diretrizes nacionais das necessidades locais e contribuir para o fortalecimento de estratégias de prevenção, especialmente diante do histórico de desastres provocados por chuvas intensas no município.A mesa de abertura e o seminário serão transmitidos pela internet, no canal Vídeo Saúde, da Fiocruz, no YouTube.

Programação segue até sexta-feira

As comemorações pelos 15 anos do Fórum Itaboraí continuam até sexta-feira (6), com uma agenda que reúne debates, seminários, oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e atividades educativas. Os temas abordados incluem saúde, meio ambiente, segurança alimentar e nutricional, direito à cidade e participação comunitária.



Entre os destaques estão as atividades do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica, os concertos da Orquestra de Câmara da Fiocruz (OCPIT), oficinas de escrita e compostagem e uma roda de conversa sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis.



Na sexta-feira, a programação será encerrada com o seminário "Desigualdades Sociais, Direito à Cidade e Iniquidades em Saúde", que reunirá pesquisadores, representantes de organizações sociais e lideranças comunitárias. Os debates serão divididos em duas mesas, com discussões sobre fragilidades territoriais, desafios, potencialidades e indicadores de transformação dos territórios.



Durante toda a semana, o público também poderá visitar as exposições "Brasil Glacial" e "15 anos do Fórum Itaboraí", além de participar da Troca de Livros, promovida pelo projeto Livro em Movimento.



As atividades são gratuitas e abertas ao público, respeitando a capacidade de lotação dos espaços. A programação completa e outras informações estão disponíveis nos canais oficiais do Fórum Itaboraí e da Fiocruz Petrópolis.

Programação

Terça-feira (3)



9h30 – Mesa de abertura;



10h às 12h – Seminário "Desenvolvimento Urbano Integrado, Clima e Saúde";



14h – Apresentação do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica;



15h30 – Orquestrando Histórias, com concerto didático e contação de histórias da Orquestra de Câmara da Fiocruz e da Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí.



Quarta-feira (4)



9h30 – Debate "Segurança Alimentar e Nutricional em Petrópolis";



9h30 e 14h – Oficinas de escrita com Carla Pepe;



11h15 – Oficina de compostagem.



Quinta-feira (5)



9h30 às 13h – Roda de conversa e prática sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis;



9h30 às 11h30 – Oficina de dramaturgia com Pedro Barroso;



14h – Contação de histórias e integração com a Trilha do Arboreto;



14h – Masterclass com Renata Neves sobre percepção musical e improvisação.



Sexta-feira (6)



9h20 – Concerto de ex-alunos da Orquestra de Câmara da Fiocruz;



9h40 – Seminário "Desigualdades Sociais, Direito à Cidade e Iniquidades em Saúde";



Manhã – Mesa sobre fragilidades territoriais, desafios e potencialidades;



Tarde – Mesa sobre indicadores de transformação territorial e acumulação histórica.



As exposições "Brasil Glacial" e "15 anos do Fórum Itaboraí", além da Troca de Livros do projeto Livro em Movimento, permanecerão disponíveis durante a semana comemorativa.