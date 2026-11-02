Palácio Itaboraí, em Petrópolis Foto: Divulgação/Fiocruz
A mesa de abertura contará com a presença de Felix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí; Paulo Gadelha, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030; e Taís Pontes, arquiteta e urbanista da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SNDUM), vinculada ao Ministério das Cidades. Representantes da Presidência da Fiocruz e da Prefeitura de Petrópolis também participarão da atividade.
Na sequência, será realizada a mesa-redonda "Planejamento Urbano Integrado, Clima e Saúde", com apresentações de Luís Madeira, coordenador do Programa Institucional de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (PITSS), da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz; Guilherme Franco, coordenador de Saúde e Ambiente da mesma vice-presidência; Layla Talin, arquiteta e urbanista da Secretaria de Planejamento de Petrópolis; e Taís Pontes.
Um dos principais assuntos do seminário será o projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado com enfoque na Redução de Riscos de Desastres Geo-Hidrológicos (DUI-RRD), desenvolvido pela Fiocruz em parceria com o Ministério das Cidades. A iniciativa prevê a elaboração de um manual com orientações para auxiliar o planejamento e a gestão de territórios que apresentam histórico ou potencial de desastres ambientais.
O documento tem entrega prevista para dezembro deste ano, durante uma solenidade em Brasília. A aplicação inicial do projeto está sendo desenvolvida em seis municípios-piloto, entre eles Petrópolis. A participação da cidade busca aproximar as diretrizes nacionais das necessidades locais e contribuir para o fortalecimento de estratégias de prevenção, especialmente diante do histórico de desastres provocados por chuvas intensas no município.
A mesa de abertura e o seminário serão transmitidos pela internet, no canal Vídeo Saúde, da Fiocruz, no YouTube.
Programação segue até sexta-feira
Entre os destaques estão as atividades do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica, os concertos da Orquestra de Câmara da Fiocruz (OCPIT), oficinas de escrita e compostagem e uma roda de conversa sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis.
Na sexta-feira, a programação será encerrada com o seminário "Desigualdades Sociais, Direito à Cidade e Iniquidades em Saúde", que reunirá pesquisadores, representantes de organizações sociais e lideranças comunitárias. Os debates serão divididos em duas mesas, com discussões sobre fragilidades territoriais, desafios, potencialidades e indicadores de transformação dos territórios.
Durante toda a semana, o público também poderá visitar as exposições "Brasil Glacial" e "15 anos do Fórum Itaboraí", além de participar da Troca de Livros, promovida pelo projeto Livro em Movimento.
As atividades são gratuitas e abertas ao público, respeitando a capacidade de lotação dos espaços. A programação completa e outras informações estão disponíveis nos canais oficiais do Fórum Itaboraí e da Fiocruz Petrópolis.
Programação
9h30 – Mesa de abertura;
10h às 12h – Seminário "Desenvolvimento Urbano Integrado, Clima e Saúde";
14h – Apresentação do núcleo de Teatro do Oprimido de Vila Rica;
15h30 – Orquestrando Histórias, com concerto didático e contação de histórias da Orquestra de Câmara da Fiocruz e da Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí.
Quarta-feira (4)
9h30 – Debate "Segurança Alimentar e Nutricional em Petrópolis";
9h30 e 14h – Oficinas de escrita com Carla Pepe;
11h15 – Oficina de compostagem.
Quinta-feira (5)
9h30 às 13h – Roda de conversa e prática sobre o uso de plantas medicinais em Petrópolis;
9h30 às 11h30 – Oficina de dramaturgia com Pedro Barroso;
14h – Contação de histórias e integração com a Trilha do Arboreto;
14h – Masterclass com Renata Neves sobre percepção musical e improvisação.
Sexta-feira (6)
9h20 – Concerto de ex-alunos da Orquestra de Câmara da Fiocruz;
9h40 – Seminário "Desigualdades Sociais, Direito à Cidade e Iniquidades em Saúde";
Manhã – Mesa sobre fragilidades territoriais, desafios e potencialidades;
Tarde – Mesa sobre indicadores de transformação territorial e acumulação histórica.
As exposições "Brasil Glacial" e "15 anos do Fórum Itaboraí", além da Troca de Livros do projeto Livro em Movimento, permanecerão disponíveis durante a semana comemorativa.
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