Clubes seguem na disputa pelo acesso à Série A2 - Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Clubes seguem na disputa pelo acesso à Série A2Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Publicado 02/11/2026 15:56





O Serrano conquistou a classificação antecipada ao derrotar o Duque de Caxias por 2 a 1, no Estádio De Los Larios, em Duque de Caxias. A equipe abriu o placar com Dowglas, sofreu o empate, mas conseguiu marcar novamente com Canhota e garantiu os três pontos fora de casa.



Com o resultado, o Leão da Serra chegou aos 21 pontos, mesma pontuação do Goytacaz, que ocupa a liderança da tabela. O Serrano aparece na segunda colocação, com saldo de seis gols, contra sete do adversário. As duas equipes estão garantidas na próxima fase, já que não podem mais ser alcançadas pelos clubes que estão fora do G4.



Na última rodada, o Serrano recebe o São Cristóvão no Estádio Atílio Marotti. Uma vitória pode garantir ao time petropolitano o título da Taça Corcovado, primeira fase da competição. Para isso, além de vencer seu compromisso, o Leão da Serra precisa que o Goytacaz empate ou seja derrotado diante do Univassouras Artsul. Os clubes de Petrópolis vivem situações diferentes na reta final do Campeonato Carioca de Futebol Série B1. Enquanto o Serrano já garantiu presença nas semifinais da competição e ainda disputa o título da Taça Corcovado, o Petrópolis FC chega à última rodada precisando de uma vitória para tentar entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. As duas equipes venceram seus compromissos no último sábado (31) e mantiveram as possibilidades de alcançar seus objetivos na competição.O Serrano conquistou a classificação antecipada ao derrotar o Duque de Caxias por 2 a 1, no Estádio De Los Larios, em Duque de Caxias. A equipe abriu o placar com Dowglas, sofreu o empate, mas conseguiu marcar novamente com Canhota e garantiu os três pontos fora de casa.Com o resultado, o Leão da Serra chegou aos 21 pontos, mesma pontuação do Goytacaz, que ocupa a liderança da tabela. O Serrano aparece na segunda colocação, com saldo de seis gols, contra sete do adversário. As duas equipes estão garantidas na próxima fase, já que não podem mais ser alcançadas pelos clubes que estão fora do G4.Na última rodada, o Serrano recebe o São Cristóvão no Estádio Atílio Marotti. Uma vitória pode garantir ao time petropolitano o título da Taça Corcovado, primeira fase da competição. Para isso, além de vencer seu compromisso, o Leão da Serra precisa que o Goytacaz empate ou seja derrotado diante do Univassouras Artsul.

Petrópolis FC ainda busca vaga

Já o Petrópolis FC venceu o Nova Cidade por 1 a 0, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em partida disputada no sábado. O gol da Águia da Serra foi marcado por Marcelinho. Com o resultado, o clube chegou aos 18 pontos e permaneceu na quinta colocação, ainda na disputa por uma vaga nas semifinais.



A equipe mantém uma campanha de destaque em outro aspecto: é a única invicta do campeonato. Em dez partidas, foram quatro vitórias e seis empates, sem nenhuma derrota. O time marcou 12 gols e sofreu sete, com saldo positivo de cinco.



O desafio da última rodada será contra o Duque de Caxias, no sábado (7), às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário. O adversário ocupa atualmente a terceira posição, com 19 pontos, e também busca confirmar sua classificação. Uma vitória do Petrópolis FC fará a equipe chegar aos 21 pontos e ultrapassar o rival na tabela.



A situação, no entanto, também depende do confronto entre Niteroiense e Macaé. O Niteroiense está na quarta colocação, com 19 pontos, e pode chegar aos 22 em caso de vitória. Assim, além de vencer o Duque de Caxias, o Petrópolis precisa torcer para que o concorrente direto não conquiste os três pontos.



A última rodada será disputada no sábado, com todos os jogos marcados para as 15h. Além dos confrontos envolvendo os clubes de Petrópolis, o Goytacaz enfrenta o Univassouras Artsul, enquanto o Niteroiense recebe o Macaé. Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do Campeonato Carioca Série B1.