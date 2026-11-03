Evento será no SC Magnólia - Foto: Divulgação/APPO

Evento será no SC MagnóliaFoto: Divulgação/APPO

Publicado 03/11/2026 17:46





O encontro será realizado no Clube Magnólia e terá como cardápio escalopinho ao molho madeira, arroz branco ou com brócolis e saladas. Os ingressos custam R$ 120 e já estão à venda. Os interessados em participar podem obter mais informações e orientações sobre a compra pelo WhatsApp da APPO, no número (24) 2242-0956.



A iniciativa encerra a programação promovida pela instituição durante o mês de outubro, período em que foram realizadas diferentes atividades para ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção. A campanha contou com palestras, rodas de conversa e encontros em empresas e instituições, além de ações tradicionais voltadas à mobilização da população.



O presidente da APPO, Sérgio Ramos Mattos, destacou que a campanha deste ano conseguiu sensibilizar diferentes setores da sociedade. Segundo ele, o trabalho da associação também envolve levar informações sobre a importância do cuidado com a saúde para além do período dedicado ao Outubro Rosa. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) realiza, na próxima sexta-feira (6), a partir das 19h, o tradicional Jantar Rosa, em Petrópolis. O evento marca o encerramento de mais uma edição do Outubro Rosa e propõe um momento de confraternização para celebrar a mobilização em torno da conscientização sobre o câncer de mama e os cuidados com a saúde da mulher.O encontro será realizado no Clube Magnólia e terá como cardápio escalopinho ao molho madeira, arroz branco ou com brócolis e saladas. Os ingressos custam R$ 120 e já estão à venda. Os interessados em participar podem obter mais informações e orientações sobre a compra pelo WhatsApp da APPO, no número (24) 2242-0956.A iniciativa encerra a programação promovida pela instituição durante o mês de outubro, período em que foram realizadas diferentes atividades para ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção. A campanha contou com palestras, rodas de conversa e encontros em empresas e instituições, além de ações tradicionais voltadas à mobilização da população.O presidente da APPO, Sérgio Ramos Mattos, destacou que a campanha deste ano conseguiu sensibilizar diferentes setores da sociedade. Segundo ele, o trabalho da associação também envolve levar informações sobre a importância do cuidado com a saúde para além do período dedicado ao Outubro Rosa.

Evento também busca arrecadar recursos para a APPO

Além de marcar o encerramento da campanha, o Jantar Rosa tem caráter beneficente e busca contribuir para a continuidade dos serviços prestados pela associação aos pacientes oncológicos de Petrópolis. A arrecadação obtida com a venda dos ingressos será destinada à manutenção das atividades e da estrutura de atendimento oferecida pela entidade.



A vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, ressaltou que os recursos são importantes para custear diferentes frentes de trabalho da instituição. Entre elas está a manutenção da Casa de Apoio, além dos atendimentos realizados pela equipe técnica, que reúne profissionais de fonoaudiologia, psicologia, assistência social, fisioterapia e nutrição.



A associação atua no acolhimento, atendimento e defesa dos direitos de pessoas que enfrentam o câncer, oferecendo suporte durante diferentes etapas do tratamento. Por isso, eventos beneficentes também representam uma oportunidade de envolver a comunidade na manutenção desse trabalho.

Caminhada Rosa reuniu milhares de pessoas no Centro Histórico

A programação do Outubro Rosa em Petrópolis teve como um dos principais momentos a tradicional Caminhada Rosa, realizada na tarde do último sábado (31). Milhares de pessoas participaram da mobilização, que percorreu ruas do Centro Histórico e marcou o encerramento das atividades do mês no município.



A concentração ocorreu na Catedral São Pedro de Alcântara, de onde os participantes seguiram pelas principais vias da região central até a sede da Prefeitura. Moradores, representantes de instituições, autoridades e integrantes de entidades ligadas à causa participaram da caminhada, vestindo roupas e acessórios cor-de-rosa.



A atividade teve como objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce do câncer de mama. O prefeito Hingo Hammes e a madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, também acompanharam a mobilização.



A realização do Jantar Rosa dá continuidade a esse movimento de conscientização e apoio à causa, reunindo participantes em uma iniciativa que combina confraternização e contribuição para o trabalho desenvolvido pela APPO.