Evento será no SC MagnóliaFoto: Divulgação/APPO
O encontro será realizado no Clube Magnólia e terá como cardápio escalopinho ao molho madeira, arroz branco ou com brócolis e saladas. Os ingressos custam R$ 120 e já estão à venda. Os interessados em participar podem obter mais informações e orientações sobre a compra pelo WhatsApp da APPO, no número (24) 2242-0956.
A iniciativa encerra a programação promovida pela instituição durante o mês de outubro, período em que foram realizadas diferentes atividades para ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção. A campanha contou com palestras, rodas de conversa e encontros em empresas e instituições, além de ações tradicionais voltadas à mobilização da população.
O presidente da APPO, Sérgio Ramos Mattos, destacou que a campanha deste ano conseguiu sensibilizar diferentes setores da sociedade. Segundo ele, o trabalho da associação também envolve levar informações sobre a importância do cuidado com a saúde para além do período dedicado ao Outubro Rosa.
Evento também busca arrecadar recursos para a APPO
A vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, ressaltou que os recursos são importantes para custear diferentes frentes de trabalho da instituição. Entre elas está a manutenção da Casa de Apoio, além dos atendimentos realizados pela equipe técnica, que reúne profissionais de fonoaudiologia, psicologia, assistência social, fisioterapia e nutrição.
A associação atua no acolhimento, atendimento e defesa dos direitos de pessoas que enfrentam o câncer, oferecendo suporte durante diferentes etapas do tratamento. Por isso, eventos beneficentes também representam uma oportunidade de envolver a comunidade na manutenção desse trabalho.
Caminhada Rosa reuniu milhares de pessoas no Centro Histórico
A concentração ocorreu na Catedral São Pedro de Alcântara, de onde os participantes seguiram pelas principais vias da região central até a sede da Prefeitura. Moradores, representantes de instituições, autoridades e integrantes de entidades ligadas à causa participaram da caminhada, vestindo roupas e acessórios cor-de-rosa.
A atividade teve como objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção, do autocuidado e da identificação precoce do câncer de mama. O prefeito Hingo Hammes e a madrinha do Outubro Rosa em Petrópolis, Rosangela Stumpf, também acompanharam a mobilização.
A realização do Jantar Rosa dá continuidade a esse movimento de conscientização e apoio à causa, reunindo participantes em uma iniciativa que combina confraternização e contribuição para o trabalho desenvolvido pela APPO.
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