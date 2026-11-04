Ministra Cármen Lúcia será homenageada no evento - Foto: @silvaguimartins/Divulgação

Ministra Cármen Lúcia será homenageada no eventoFoto: @silvaguimartins/Divulgação

Publicado 04/11/2026 13:33





Com o tema “Meu Lugar no Mundo”, a edição deste ano presta homenagem ao poeta petropolitano Raul de Leoni, no centenário de sua morte. O festival também celebra os 100 anos de nascimento do geógrafo Milton Santos, os 130 anos do pintor Alberto da Veiga Guignard e os 80 anos da escritora Conceição Evaristo, escolhida como autora homenageada.



Entre os nomes confirmados estão a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, a jornalista Míriam Leitão, a filósofa Sueli Carneiro, a atriz e escritora Bruna Lombardi, a cantora Zélia Duncan, além dos escritores Antônio Torres, Fabrício Carpinejar, Socorro Acioli e Eliana Alves Cruz. O evento também contará com convidados internacionais, como a escritora portuguesa Madalena Sá Fernandes e a poeta moçambicana Énia Lipanga.



A programação prevê mesas de debate, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, atrações musicais, atividades infantojuvenis e uma exposição dedicada a Guignard. Todas as atividades terão acesso gratuito. Os debates também serão transmitidos ao vivo pelo canal do festival no YouTube, com recursos de audiodescrição e interpretação em Libras. Petrópolis recebe, entre os dias 12 e 15 de novembro, a terceira edição do Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Palácio de Cristal e reunirá escritores, jornalistas, artistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros em quatro dias de atividades voltadas à literatura e a questões contemporâneas.Com o tema “Meu Lugar no Mundo”, a edição deste ano presta homenagem ao poeta petropolitano Raul de Leoni, no centenário de sua morte. O festival também celebra os 100 anos de nascimento do geógrafo Milton Santos, os 130 anos do pintor Alberto da Veiga Guignard e os 80 anos da escritora Conceição Evaristo, escolhida como autora homenageada.Entre os nomes confirmados estão a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, a jornalista Míriam Leitão, a filósofa Sueli Carneiro, a atriz e escritora Bruna Lombardi, a cantora Zélia Duncan, além dos escritores Antônio Torres, Fabrício Carpinejar, Socorro Acioli e Eliana Alves Cruz. O evento também contará com convidados internacionais, como a escritora portuguesa Madalena Sá Fernandes e a poeta moçambicana Énia Lipanga.A programação prevê mesas de debate, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, atrações musicais, atividades infantojuvenis e uma exposição dedicada a Guignard. Todas as atividades terão acesso gratuito. Os debates também serão transmitidos ao vivo pelo canal do festival no YouTube, com recursos de audiodescrição e interpretação em Libras.

Homenagens e reflexões sobre pertencimento

A escolha de Raul de Leoni como patrono recupera a trajetória de um dos principais nomes da literatura petropolitana. Nascido em Petrópolis, em 1895, o poeta morreu em Itaipava, em 1926. Sua obra mais conhecida, Luz Mediterrânea, publicada em 1922, será tema de um encontro dedicado à sua vida e produção literária.



O pensamento de Milton Santos inspira o tema desta edição. Ao longo de sua trajetória, o geógrafo estudou questões relacionadas ao território, à globalização e às relações entre o local e o universal. Já Guignard será lembrado por sua ligação com a Região Serrana. Nascido em Nova Friburgo, o artista passou parte da infância em Petrópolis, experiência que marcou sua relação com as paisagens e a memória da cidade.



A escritora Conceição Evaristo completa 80 anos em 2026 e será homenageada por sua contribuição à literatura brasileira. Sua concepção de escrevivência, que aproxima memória, experiência e criação literária, também estará presente nas discussões sobre identidade, ancestralidade e pertencimento.

Debates sobre literatura, tecnologia e sociedade

A programação começa na quinta-feira (12), com atividades voltadas ao público infantojuvenil durante a manhã e a tarde. Às 16h, Marcelo J. Fernandes e Gerson Valle participam de um encontro sobre a vida e a obra de Raul de Leoni. Na sequência, estão previstas conversas sobre a presença das mulheres na literatura e a infância de Guignard em Petrópolis.



A abertura oficial está marcada para as 19h. Entre os destaques da primeira noite está a mesa “O futuro já começou: tecnologia, imaginação e humanidade”, com Sérgio Abranches e Ale Santos, que discutirão inteligência artificial, mudanças climáticas e transformações tecnológicas. O escritor Fabrício Carpinejar encerra a programação do dia com uma conversa sobre poesia, amor e relações familiares.



Na sexta-feira (13), os debates começam às 18h, com Nara Vidal e Eliana Alves Cruz discutindo a construção de personagens e as relações entre literatura, memória e sociedade. Míriam Leitão e Sérgio Abranches também participam de uma mesa sobre suas trajetórias na ficção. A noite termina com um encontro entre Bruna Lombardi e a escritora portuguesa Madalena Sá Fernandes, que abordarão relações familiares, violência, luto e memória.



O sábado (14) concentra uma das programações mais movimentadas do festival. Além da entrega do Prêmio de Redação e Desenho, estão previstos encontros sobre literatura infantil, desigualdade social, música e violência contra as mulheres. Às 20h, Conceição Evaristo e Sueli Carneiro participam da mesa “Conceição e Sueli: Vivências e Escrevivências”, em uma conversa sobre literatura, ancestralidade, amizade e igualdade racial.



Às 21h, será realizada a entrega do Troféu Juca Pato – Intelectual do Ano de 2026 à ministra Cármen Lúcia. A premiação é concedida pela União Brasileira de Escritores (UBE) e reconhece sua contribuição intelectual e produção bibliográfica nas áreas do Direito, da democracia e da cidadania.



O último dia, domingo (15), terá apresentação da Orquestra de Câmara da Fiocruz, às 9h30. O encerramento está previsto para as 10h30, com uma conversa sobre os códigos de riqueza, os privilégios sociais e os dilemas relacionados à busca pelo sucesso.



Além das atividades no palco, o público poderá visitar a livraria, acompanhar lançamentos e participar de sessões de autógrafos. A programação completa está disponível no site oficial do Flipetrópolis.