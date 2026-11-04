Itaipava é o terceiro distrito de Petrópolis - Foto: Divulgação/Unita

Itaipava é o terceiro distrito de PetrópolisFoto: Divulgação/Unita

Publicado 04/11/2026 15:27





O estudo utiliza como referência um levantamento da plataforma EmpresAqui, atualizado em setembro de 2026, que contabiliza 47.845 empresas ativas em Petrópolis. Desse total, 4.972 estariam localizadas em Itaipava, o equivalente a aproximadamente 10,4% dos estabelecimentos cadastrados no município.



A entidade aplicou esse percentual sobre os R$ 375,13 milhões arrecadados por Petrópolis em 2025 com os três tributos considerados. Os dados fiscais foram compilados a partir de informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), vinculado ao Tesouro Nacional.



A UNITA ressalta que a estimativa tem caráter indicativo. Isso porque a arrecadação tributária não depende apenas da quantidade de empresas existentes em determinada região. Fatores como faturamento, enquadramento tributário, localização dos imóveis, valores venais e transações imobiliárias também influenciam os valores recolhidos aos cofres públicos.



Segundo Alexandre Plantz, presidente da entidade, o objetivo do levantamento é dimensionar a importância econômica do distrito e cobrar informações mais detalhadas sobre a origem das receitas municipais e a aplicação dos recursos.

A participação da atividade econômica de Itaipava na arrecadação de Petrópolis é tema de um levantamento apresentado pela entidade Unidos por Itaipava (UNITA). Com base na proporção de empresas instaladas no distrito em relação ao total do município, a organização estima que a região poderia representar aproximadamente R$ 39 milhões anuais em receitas de ISS, IPTU e ITBI. A projeção, no entanto, não corresponde à arrecadação efetiva de Itaipava e depende de dados oficiais da Prefeitura para ser confirmada.O estudo utiliza como referência um levantamento da plataforma EmpresAqui, atualizado em setembro de 2026, que contabiliza 47.845 empresas ativas em Petrópolis. Desse total, 4.972 estariam localizadas em Itaipava, o equivalente a aproximadamente 10,4% dos estabelecimentos cadastrados no município.A entidade aplicou esse percentual sobre os R$ 375,13 milhões arrecadados por Petrópolis em 2025 com os três tributos considerados. Os dados fiscais foram compilados a partir de informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), vinculado ao Tesouro Nacional.A UNITA ressalta que a estimativa tem caráter indicativo. Isso porque a arrecadação tributária não depende apenas da quantidade de empresas existentes em determinada região. Fatores como faturamento, enquadramento tributário, localização dos imóveis, valores venais e transações imobiliárias também influenciam os valores recolhidos aos cofres públicos.Segundo Alexandre Plantz, presidente da entidade, o objetivo do levantamento é dimensionar a importância econômica do distrito e cobrar informações mais detalhadas sobre a origem das receitas municipais e a aplicação dos recursos.

Distrito reúne quase cinco mil empresas

Os dados utilizados pela UNITA apontam Itaipava como o segundo maior polo empresarial de Petrópolis, atrás apenas do Centro. Entre os 4.972 estabelecimentos contabilizados na região, 2.122 são microempreendedores individuais (MEIs).



A atividade econômica do distrito reúne diferentes segmentos, como comércio, gastronomia, hotelaria, construção civil, prestação de serviços e mercado imobiliário. A relevância da região também está inserida no contexto econômico de Petrópolis, cujo Produto Interno Bruto (PIB) chegou a aproximadamente R$ 19,9 bilhões em 2023, conforme a referência municipal utilizada no levantamento.



Para a entidade, a movimentação econômica exige planejamento e investimentos compatíveis com as necessidades locais. Entre as principais demandas apontadas estão melhorias na mobilidade urbana, drenagem, pavimentação, conservação de espaços públicos, transporte coletivo e infraestrutura para atender moradores, trabalhadores e visitantes.



Plantz afirma que a intenção não é estabelecer uma disputa entre os distritos, mas ampliar o acesso às informações e contribuir para uma distribuição equilibrada dos investimentos públicos. Na avaliação do presidente, conhecer a arrecadação e os valores destinados a cada região é fundamental para estabelecer prioridades e acompanhar os resultados da administração municipal.

UNITA cobra dados oficiais da Prefeitura

Diante da projeção apresentada, a entidade defende que a Prefeitura de Petrópolis divulgue os valores efetivamente arrecadados em Itaipava com ISS, IPTU e ITBI. A cobrança também inclui informações sobre os investimentos realizados no distrito, com discriminação de obras, serviços e recursos aplicados em diferentes áreas.



A organização quer ainda conhecer os critérios utilizados pelo município para distribuir os recursos entre as regiões da cidade. A proposta é que os dados permitam comparar as necessidades de cada localidade com os investimentos realizados e acompanhar a execução das políticas públicas.



Para a UNITA, a divulgação dessas informações pode contribuir para qualificar o debate sobre o desenvolvimento de Itaipava e o planejamento urbano de Petrópolis.



A entidade ressalta que os cerca de R$ 39 milhões não devem ser interpretados como um valor comprovadamente gerado pelo distrito, mas como uma referência preliminar baseada na participação empresarial. A confirmação da arrecadação e do retorno em investimentos depende da apresentação de dados oficiais pela administração municipal.