Itaipava é o terceiro distrito de PetrópolisFoto: Divulgação/Unita
O estudo utiliza como referência um levantamento da plataforma EmpresAqui, atualizado em setembro de 2026, que contabiliza 47.845 empresas ativas em Petrópolis. Desse total, 4.972 estariam localizadas em Itaipava, o equivalente a aproximadamente 10,4% dos estabelecimentos cadastrados no município.
A entidade aplicou esse percentual sobre os R$ 375,13 milhões arrecadados por Petrópolis em 2025 com os três tributos considerados. Os dados fiscais foram compilados a partir de informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), vinculado ao Tesouro Nacional.
A UNITA ressalta que a estimativa tem caráter indicativo. Isso porque a arrecadação tributária não depende apenas da quantidade de empresas existentes em determinada região. Fatores como faturamento, enquadramento tributário, localização dos imóveis, valores venais e transações imobiliárias também influenciam os valores recolhidos aos cofres públicos.
Segundo Alexandre Plantz, presidente da entidade, o objetivo do levantamento é dimensionar a importância econômica do distrito e cobrar informações mais detalhadas sobre a origem das receitas municipais e a aplicação dos recursos.
Distrito reúne quase cinco mil empresas
A atividade econômica do distrito reúne diferentes segmentos, como comércio, gastronomia, hotelaria, construção civil, prestação de serviços e mercado imobiliário. A relevância da região também está inserida no contexto econômico de Petrópolis, cujo Produto Interno Bruto (PIB) chegou a aproximadamente R$ 19,9 bilhões em 2023, conforme a referência municipal utilizada no levantamento.
Para a entidade, a movimentação econômica exige planejamento e investimentos compatíveis com as necessidades locais. Entre as principais demandas apontadas estão melhorias na mobilidade urbana, drenagem, pavimentação, conservação de espaços públicos, transporte coletivo e infraestrutura para atender moradores, trabalhadores e visitantes.
Plantz afirma que a intenção não é estabelecer uma disputa entre os distritos, mas ampliar o acesso às informações e contribuir para uma distribuição equilibrada dos investimentos públicos. Na avaliação do presidente, conhecer a arrecadação e os valores destinados a cada região é fundamental para estabelecer prioridades e acompanhar os resultados da administração municipal.
UNITA cobra dados oficiais da Prefeitura
A organização quer ainda conhecer os critérios utilizados pelo município para distribuir os recursos entre as regiões da cidade. A proposta é que os dados permitam comparar as necessidades de cada localidade com os investimentos realizados e acompanhar a execução das políticas públicas.
Para a UNITA, a divulgação dessas informações pode contribuir para qualificar o debate sobre o desenvolvimento de Itaipava e o planejamento urbano de Petrópolis.
A entidade ressalta que os cerca de R$ 39 milhões não devem ser interpretados como um valor comprovadamente gerado pelo distrito, mas como uma referência preliminar baseada na participação empresarial. A confirmação da arrecadação e do retorno em investimentos depende da apresentação de dados oficiais pela administração municipal.
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