Entrada é gratuita - Foto: Divulgação/Amigo Bicho

Entrada é gratuitaFoto: Divulgação/Amigo Bicho

Publicado 05/11/2026 11:46





Realizado desde 2018, o encontro é uma iniciativa das médicas veterinárias Priscila Mesiano, Maria Beatriz Pellegrini e Laura Granato, da Clínica Amigo Bicho. A proposta é incentivar a cultura pet friendly e proporcionar um espaço de integração entre animais e tutores, reunindo diversão, arte, gastronomia, informação, solidariedade e socialização.



Segundo Priscila Mesiano, a realização do evento no espaço do clube permite oferecer mais possibilidades de recreação e segurança para os participantes. A veterinária também destaca a importância de iniciativas voltadas à educação e à posse responsável, desenvolvidas em Petrópolis há mais de uma década.



O presidente do Petropolitano Futebol Clube, Paulo Areas, também ressaltou o apoio da instituição à causa animal. Segundo ele, o clube está aberto a iniciativas promovidas por pessoas e empresas comprometidas com o bem-estar dos animais, especialmente aquelas que contribuem para encontrar novos lares para cães e gatos. Petrópolis recebe neste domingo (8) mais uma edição do Pet Day Amigo Bicho. O evento será realizado das 10h às 15h, no Petropolitano Futebol Clube, localizado na Avenida Roberto Silveira, nº 82, no Centro. Com entrada gratuita, a programação reúne feira de adoção de animais, atividades recreativas, atrações culturais e orientações sobre cuidados e posse responsável.Realizado desde 2018, o encontro é uma iniciativa das médicas veterinárias Priscila Mesiano, Maria Beatriz Pellegrini e Laura Granato, da Clínica Amigo Bicho. A proposta é incentivar a cultura pet friendly e proporcionar um espaço de integração entre animais e tutores, reunindo diversão, arte, gastronomia, informação, solidariedade e socialização.Segundo Priscila Mesiano, a realização do evento no espaço do clube permite oferecer mais possibilidades de recreação e segurança para os participantes. A veterinária também destaca a importância de iniciativas voltadas à educação e à posse responsável, desenvolvidas em Petrópolis há mais de uma década.O presidente do Petropolitano Futebol Clube, Paulo Areas, também ressaltou o apoio da instituição à causa animal. Segundo ele, o clube está aberto a iniciativas promovidas por pessoas e empresas comprometidas com o bem-estar dos animais, especialmente aquelas que contribuem para encontrar novos lares para cães e gatos.

Socialização e cuidados com os animais

Além das atividades recreativas, o Pet Day pretende reforçar a importância da socialização dos cães desde os primeiros meses de vida. De acordo com Priscila, o contato com outros animais, pessoas, diferentes ambientes, barulhos e odores contribui para o desenvolvimento comportamental dos pets.



A veterinária explica que experiências positivas durante o desenvolvimento aumentam as chances de o animal se tornar um adulto equilibrado, com maior facilidade para lidar com situações diferentes. No entanto, mesmo os cães que não tiveram esse estímulo desde pequenos podem começar a ser apresentados gradualmente a novas experiências.



Para os tutores que pretendem participar, a recomendação é levar água limpa, saquinhos para recolher as fezes e manter a vacinação, a vermifugação e o controle de pulgas e carrapatos em dia. Também é importante utilizar coleira com identificação e guia confortável e segura.



Outro cuidado é respeitar os limites de cada animal, sem forçar o contato com outros cães ou pessoas. Irritação, cansaço excessivo, cauda baixa, tremores e latidos constantes podem indicar desconforto. Nesses casos, a orientação é encerrar o passeio e retornar para casa.



Feira de adoção e atrações

Entre os destaques da programação está a feira de adoção de cães filhotes e adultos, promovida pelas entidades de proteção animal Dog's Heaven e Cães da Casa Azul. O evento também contará com arrecadação de ração sem corantes e medicamentos, além de um bazar com produtos selecionados, cuja renda será destinada aos animais.



A programação inclui ainda bate-papo com médicas veterinárias, intervenção circense com o ator Fábio Branco, às 11h, e apresentação acústica da cantora Melissa Maluly, às 14h. Para as crianças, haverá pintura facial, cama elástica e piscina de bolinhas.



O público também encontrará estandes de venda de artigos, exposição de artes exclusivas para quadros, flashes de tatuagem, sorteios e distribuição de amostras de produtos. Entre as marcas confirmadas estão Believe, Dalpet, Farmina, Fórmula Animal, Greats Pets, Ibasa, Mano Tamo, Vet Lab, Simparic, Pet Peg e Vitavet.



A entrada é gratuita. Em caso de chuva, o evento será cancelado.