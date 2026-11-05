Indivíduo foi preso por furto, mas é investigado por homicídioFoto: Divulgação/Segurança Presente
De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por uma funcionária da Drogaria Tamoio, localizada na Rua do Imperador, 466. Ela relatou que produtos haviam sido furtados do estabelecimento e forneceu características do homem, além de informações que auxiliaram na identificação por meio das imagens do sistema de monitoramento.
Após buscas, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados seis sabonetes da marca Protex, avaliados em R$ 18,19, que teriam sido retirados da drogaria sem pagamento. O homem foi levado à delegacia junto com a funcionária que acionou a equipe. Na unidade policial, ele foi autuado por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.
Segundo informações do Segurança Presente, o acusado possui seis anotações criminais pelo crime de furto. A possível participação dele em outro crime, desta vez contra a vida, também é alvo de investigação da Polícia Civil.
Homicídio ocorreu próximo à Catedral
Na ocasião, as primeiras informações levantadas pela 105ª DP apontaram para uma possível discussão entre dois homens em situação de rua. Durante o desentendimento, um pedaço de madeira utilizado como suporte de uma placa de trânsito teria sido empregado como instrumento do crime, provocando a morte da vítima. O objeto que teria sido utilizado no homicídio foi apreendido e encaminhado para análise pericial.
O município também informou que a vítima havia sido atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Carangola alguns anos antes e estava em situação de rua recentemente. A família foi comunicada sobre a morte e recebeu assistência da Prefeitura.
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