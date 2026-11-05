Indivíduo foi preso por furto, mas é investigado por homicídio - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Indivíduo foi preso por furto, mas é investigado por homicídioFoto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 05/11/2026 12:11





De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por uma funcionária da Drogaria Tamoio, localizada na Rua do Imperador, 466. Ela relatou que produtos haviam sido furtados do estabelecimento e forneceu características do homem, além de informações que auxiliaram na identificação por meio das imagens do sistema de monitoramento.



Após buscas, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados seis sabonetes da marca Protex, avaliados em R$ 18,19, que teriam sido retirados da drogaria sem pagamento. O homem foi levado à delegacia junto com a funcionária que acionou a equipe. Na unidade policial, ele foi autuado por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.



Segundo informações do Segurança Presente, o acusado possui seis anotações criminais pelo crime de furto. A possível participação dele em outro crime, desta vez contra a vida, também é alvo de investigação da Polícia Civil. Um homem preso após furtar seis sabonetes de uma drogaria no Centro de Petrópolis é suspeito de ser o autor do homicídio de um homem em situação de rua , ocorrido em outubro, no Centro. A prisão pelo furto foi realizada na tarde da última segunda-feira (2), por agentes do programa Segurança Presente, na Rua do Imperador. O suspeito foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia (DP), onde permaneceu preso.De acordo com as informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por uma funcionária da Drogaria Tamoio, localizada na Rua do Imperador, 466. Ela relatou que produtos haviam sido furtados do estabelecimento e forneceu características do homem, além de informações que auxiliaram na identificação por meio das imagens do sistema de monitoramento.Após buscas, os agentes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com ele, foram encontrados seis sabonetes da marca Protex, avaliados em R$ 18,19, que teriam sido retirados da drogaria sem pagamento. O homem foi levado à delegacia junto com a funcionária que acionou a equipe. Na unidade policial, ele foi autuado por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.Segundo informações do Segurança Presente, o acusado possui seis anotações criminais pelo crime de furto. A possível participação dele em outro crime, desta vez contra a vida, também é alvo de investigação da Polícia Civil.

Homicídio ocorreu próximo à Catedral

O caso investigado aconteceu na madrugada do dia 21 de outubro, quando um homem de 37 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na Avenida Ipiranga, nas proximidades da lateral da Catedral São Pedro de Alcântara, no Centro de Petrópolis.



Na ocasião, as primeiras informações levantadas pela 105ª DP apontaram para uma possível discussão entre dois homens em situação de rua. Durante o desentendimento, um pedaço de madeira utilizado como suporte de uma placa de trânsito teria sido empregado como instrumento do crime, provocando a morte da vítima. O objeto que teria sido utilizado no homicídio foi apreendido e encaminhado para análise pericial.

Na época, a Prefeitura de Petrópolis informou que estava colaborando com as investigações por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP). As imagens do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis (Cimop) foram disponibilizadas aos investigadores.



O município também informou que a vítima havia sido atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Carangola alguns anos antes e estava em situação de rua recentemente. A família foi comunicada sobre a morte e recebeu assistência da Prefeitura.

