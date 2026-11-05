Caso está sendo investigado pela 105ª DP - Foto: OpenAI/ChatGPT

Caso está sendo investigado pela 105ª DPFoto: OpenAI/ChatGPT

Publicado 05/11/2026 12:43





De acordo com o registro policial, os agentes foram encaminhados ao local após serem acionados pela Sala de Operações (SOP). Ao chegarem ao trecho indicado, populares apontaram onde estava o corpo e informaram que a vítima seria um homem conhecido apenas como Gerson. Até o momento do registro, porém, não havia confirmação oficial de sua identidade.



Segundo os relatos colhidos pelos policiais, crianças que passavam pela região avistaram o cadáver e comunicaram o ocorrido a outras pessoas. Após receberem a informação, populares foram até o ponto indicado e confirmaram a presença do corpo.



Ainda conforme as informações repassadas à equipe, o homem supostamente estaria morando de favor na residência de uma mulher identificada como Dina. Um sobrinho dela, chamado Fernando, foi indicado como possível contato para fornecer informações que ajudassem no reconhecimento da vítima. Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (4), às margens da BR-040, na altura do km 56, na pista de descida da Serra de Petrópolis , no sentido Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 para verificar a ocorrência.De acordo com o registro policial, os agentes foram encaminhados ao local após serem acionados pela Sala de Operações (SOP). Ao chegarem ao trecho indicado, populares apontaram onde estava o corpo e informaram que a vítima seria um homem conhecido apenas como Gerson. Até o momento do registro, porém, não havia confirmação oficial de sua identidade.Segundo os relatos colhidos pelos policiais, crianças que passavam pela região avistaram o cadáver e comunicaram o ocorrido a outras pessoas. Após receberem a informação, populares foram até o ponto indicado e confirmaram a presença do corpo.Ainda conforme as informações repassadas à equipe, o homem supostamente estaria morando de favor na residência de uma mulher identificada como Dina. Um sobrinho dela, chamado Fernando, foi indicado como possível contato para fornecer informações que ajudassem no reconhecimento da vítima.

Circunstâncias da morte serão investigadas

Durante a verificação da ocorrência, os policiais não identificaram testemunhas que tivessem presenciado uma possível queda ou que soubessem explicar as circunstâncias em que o homem morreu.



Próximo ao cadáver, foi encontrada uma pequena garrafa de bebida alcoólica, aparentemente cachaça. Entretanto, conforme o registro, não foi possível estabelecer qualquer relação entre o objeto e a morte.



A ocorrência foi comunicada à 105ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pela investigação. A perícia foi solicitada para analisar o local, assim como a remoção do corpo. Até o momento, não havia confirmação oficial sobre a identidade do homem nem informações conclusivas sobre o que teria provocado a morte.

Petrópolis registra aumento nos índices de violência

O encontro do cadáver ocorre em um período de crescimento nos registros de crimes violentos em Petrópolis. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes aos meses de janeiro a setembro, apontam aumento no número de homicídios dolosos, feminicídios e tentativas desses crimes no município, na comparação com o mesmo intervalo de 2025.



Nos nove primeiros meses de 2026, a cidade contabilizou 14 homicídios dolosos, contra 12 no mesmo período do ano anterior. A diferença representa um crescimento de aproximadamente 16,7%.



A situação também chama atenção em relação aos feminicídios. Foram três registros entre janeiro e setembro deste ano, enquanto, no mesmo intervalo de 2025, havia sido contabilizada uma ocorrência. Com isso, o número de casos triplicou.



Os indicadores de tentativas desses crimes também apresentaram crescimento. O município passou de 24 para 35 registros de tentativas de homicídio, enquanto as tentativas de feminicídio subiram de três para cinco ocorrências nos períodos analisados.