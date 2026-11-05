Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos - Foto: Gisele Rocha

Associação Petropolitana dos Pacientes OncológicosFoto: Gisele Rocha

Publicado 05/11/2026 12:50





A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura de atendimento oferecida pela associação, que acolhe pessoas diagnosticadas com câncer e seus familiares, além de desenvolver ações de orientação e suporte durante as diferentes etapas do tratamento. O trabalho da entidade envolve não apenas o apoio às necessidades relacionadas à doença, mas também o acolhimento emocional de quem enfrenta a rotina de consultas, exames e procedimentos médicos.



Ao comentar a destinação dos recursos, o parlamentar destacou a importância do trabalho realizado pela instituição, especialmente no acompanhamento psicológico e emocional dos pacientes.



“O trabalho que a APPO faz é muito importante, pois eles entram como apoio também na saúde mental, que é vital para a plena recuperação de qualquer pessoa”, afirmou Hugo Leal.



A indicação da emenda foi construída a partir do diálogo com representantes da associação, que apresentaram as principais necessidades da instituição e dos pacientes atendidos. A proposta é contribuir para a manutenção dos serviços oferecidos, garantindo suporte aos profissionais envolvidos no acompanhamento do público assistido. Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) receberá R$ 100 mil em recursos de uma emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ). O valor será destinado ao custeio de profissionais que atuam no acompanhamento de pacientes oncológicos assistidos pela instituição em Petrópolis.A iniciativa tem como objetivo fortalecer a estrutura de atendimento oferecida pela associação, que acolhe pessoas diagnosticadas com câncer e seus familiares, além de desenvolver ações de orientação e suporte durante as diferentes etapas do tratamento. O trabalho da entidade envolve não apenas o apoio às necessidades relacionadas à doença, mas também o acolhimento emocional de quem enfrenta a rotina de consultas, exames e procedimentos médicos.Ao comentar a destinação dos recursos, o parlamentar destacou a importância do trabalho realizado pela instituição, especialmente no acompanhamento psicológico e emocional dos pacientes.“O trabalho que a APPO faz é muito importante, pois eles entram como apoio também na saúde mental, que é vital para a plena recuperação de qualquer pessoa”, afirmou Hugo Leal.A indicação da emenda foi construída a partir do diálogo com representantes da associação, que apresentaram as principais necessidades da instituição e dos pacientes atendidos. A proposta é contribuir para a manutenção dos serviços oferecidos, garantindo suporte aos profissionais envolvidos no acompanhamento do público assistido.

Recursos também foram destinados à aquisição de mamógrafos

A atuação do parlamentar na área da saúde em Petrópolis também inclui investimentos anteriores voltados ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre as iniciativas está a destinação de recursos para a aquisição de dois mamógrafos digitais, equipamentos encaminhados ao Centro de Saúde de Petrópolis e ao Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (SEHAC).



Os aparelhos modernizaram a estrutura de diagnóstico por imagem das unidades e ampliaram a capacidade disponível para a realização de exames de mamografia no município. A aquisição dos equipamentos também teve participação da APPO, que apresentou demandas relacionadas à necessidade de melhorar o acesso das mulheres aos exames.



Segundo informações do mandato do deputado, os investimentos destinados à saúde em Petrópolis já ultrapassaram R$ 10 milhões. Os recursos foram utilizados para aquisição e modernização de equipamentos médicos, com iniciativas voltadas ao fortalecimento da estrutura de atendimento na cidade.



Com a nova indicação de R$ 100 mil, a expectativa é contribuir para a continuidade do trabalho desenvolvido pela APPO, especialmente no suporte aos pacientes e familiares que precisam de acompanhamento durante o enfrentamento do câncer.