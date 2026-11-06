Árvore do Natal Sesc no Quitandinha, em PetrópolisFoto: Erbs Jr
Instalada junto ao lago do Quitandinha, a árvore será um dos principais destaques da decoração deste ano. A estrutura terá 30 metros de altura, além de uma ponteira de três metros, e contará com milhares de elementos luminosos e peças decorativas. A iluminação especial também contemplará o pergolado, o lago e as árvores naturais do entorno do complexo.
Ao todo, o projeto de iluminação do espaço reunirá mais de 67 mil pontos de luz em LED e mais de 10 quilômetros de elementos luminosos. Somente a árvore contará com 3.450 metros de corda luminosa, 427 cordões de microlâmpadas e aproximadamente 42,7 mil pontos de luz, além de 457 peças decorativas.
O lago receberá 1.820 metros de corda luminosa, enquanto o pergolado será decorado com dez cortinas luminosas, compostas por 12,5 mil microlâmpadas. Já as árvores naturais terão 250 tubos de LED com efeito de neve caindo e outros 12 mil pontos de luz.
Espetáculo com artistas do Theatro Municipal
A intervenção visual foi criada pelo artista e designer de efeitos visuais Eduardo Souza e transformará o edifício em uma grande tela, com imagens, cores e elementos natalinos que dialogam com a arquitetura do espaço.
Na sequência, às 20h, o Teatro Mecanizado receberá o espetáculo gratuito "Encantos de Natal", com músicos e bailarinos dos corpos artísticos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação contará com trechos do segundo ato do balé clássico "O Quebra-Nozes", ambientado no Reino dos Doces.
Entre os momentos previstos estão apresentações de diferentes danças, como a Dança Árabe e o pas de deux da Fada Açucarada com o Príncipe, em uma encenação que reúne música e dança para celebrar o período natalino.
Para assistir ao espetáculo, será necessário retirar antecipadamente os ingressos pelo aplicativo +Sesc RJ. A liberação começou nesta sexta-feira (6), às 14h. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.
Papai Noel e atrações interativas
Por meio de um QR Code instalado no espaço, os visitantes poderão acessar o WhatsApp do Papai Noel e solicitar mensagens personalizadas para familiares, especialmente crianças. As respostas serão enviadas em áudio, na voz do personagem.
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