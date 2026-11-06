Árvore do Natal Sesc no Quitandinha, em Petrópolis - Foto: Erbs Jr

Árvore do Natal Sesc no Quitandinha, em PetrópolisFoto: Erbs Jr

Publicado 06/11/2026 12:40

Petrópolis será palco da abertura oficial do Natal Sesc RJ 2026, na próxima quarta-feira (11). A celebração será realizada no Centro Cultural Sesc Quitandinha, que receberá uma árvore de Natal de 33 metros de altura, mais de 67 mil pontos de luz e uma programação cultural gratuita. A iniciativa marca o início de uma série de atividades natalinas que serão promovidas em 44 localidades do estado do Rio de Janeiro até 6 de janeiro de 2027.





Instalada junto ao lago do Quitandinha, a árvore será um dos principais destaques da decoração deste ano. A estrutura terá 30 metros de altura, além de uma ponteira de três metros, e contará com milhares de elementos luminosos e peças decorativas. A iluminação especial também contemplará o pergolado, o lago e as árvores naturais do entorno do complexo.



Ao todo, o projeto de iluminação do espaço reunirá mais de 67 mil pontos de luz em LED e mais de 10 quilômetros de elementos luminosos. Somente a árvore contará com 3.450 metros de corda luminosa, 427 cordões de microlâmpadas e aproximadamente 42,7 mil pontos de luz, além de 457 peças decorativas.



O lago receberá 1.820 metros de corda luminosa, enquanto o pergolado será decorado com dez cortinas luminosas, compostas por 12,5 mil microlâmpadas. Já as árvores naturais terão 250 tubos de LED com efeito de neve caindo e outros 12 mil pontos de luz. LEIA MAIS: Festival Sesc de Cinema 2027 será realizado em Petrópolis Instalada junto ao lago do Quitandinha, a árvore será um dos principais destaques da decoração deste ano. A estrutura terá 30 metros de altura, além de uma ponteira de três metros, e contará com milhares de elementos luminosos e peças decorativas. A iluminação especial também contemplará o pergolado, o lago e as árvores naturais do entorno do complexo.Ao todo, o projeto de iluminação do espaço reunirá mais de 67 mil pontos de luz em LED e mais de 10 quilômetros de elementos luminosos. Somente a árvore contará com 3.450 metros de corda luminosa, 427 cordões de microlâmpadas e aproximadamente 42,7 mil pontos de luz, além de 457 peças decorativas.O lago receberá 1.820 metros de corda luminosa, enquanto o pergolado será decorado com dez cortinas luminosas, compostas por 12,5 mil microlâmpadas. Já as árvores naturais terão 250 tubos de LED com efeito de neve caindo e outros 12 mil pontos de luz.

Espetáculo com artistas do Theatro Municipal

A programação de abertura terá início às 19h15, com uma cerimônia no Pátio do Lago. Às 19h30, será realizado o acendimento oficial da árvore, acompanhado de projeções mapeadas na fachada do Quitandinha.



A intervenção visual foi criada pelo artista e designer de efeitos visuais Eduardo Souza e transformará o edifício em uma grande tela, com imagens, cores e elementos natalinos que dialogam com a arquitetura do espaço.



Na sequência, às 20h, o Teatro Mecanizado receberá o espetáculo gratuito "Encantos de Natal", com músicos e bailarinos dos corpos artísticos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação contará com trechos do segundo ato do balé clássico "O Quebra-Nozes", ambientado no Reino dos Doces.



Entre os momentos previstos estão apresentações de diferentes danças, como a Dança Árabe e o pas de deux da Fada Açucarada com o Príncipe, em uma encenação que reúne música e dança para celebrar o período natalino.



Para assistir ao espetáculo, será necessário retirar antecipadamente os ingressos pelo aplicativo +Sesc RJ. A liberação começou nesta sexta-feira (6), às 14h. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

Papai Noel e atrações interativas

Além da iluminação e das apresentações culturais, o público poderá visitar espaços temáticos e cenários preparados para fotografias. A programação também contará com a presença do Papai Noel e uma experiência interativa na Casinha do Bom Velhinho.



Por meio de um QR Code instalado no espaço, os visitantes poderão acessar o WhatsApp do Papai Noel e solicitar mensagens personalizadas para familiares, especialmente crianças. As respostas serão enviadas em áudio, na voz do personagem.