Exibição será no Cine Humberto MauroFoto: Evaldo Macedo
Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com a jornalista, escritora e tradutora Rosa Freire d’Aguiar e o economista Carlos Pinkusfeld Bastos, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (CICEF). O encontro pretende ampliar a discussão sobre os caminhos econômicos do Brasil e os desafios para a construção de um modelo de desenvolvimento para as próximas décadas.
Filme percorre diferentes fases da economia brasileira
Além da participação de especialistas, o filme reúne relatos de trabalhadores, empreendedores e sindicalistas que vivenciaram as diferentes etapas retratadas. Entre os assuntos abordados estão a Constituição Federal de 1988, a valorização do salário mínimo, a expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), os programas de transferência de renda e as políticas de ações afirmativas.
Lançada em 2026, a produção já foi exibida em universidades e centros culturais de diferentes cidades brasileiras. O projeto busca apresentar a história econômica do país a partir de diferentes perspectivas, relacionando as decisões políticas e econômicas às mudanças na vida da população.
Debate reúne convidados com ligação à história econômica do país
Segundo o economista, o país conseguiu ampliar o acesso de milhões de pessoas ao consumo, às universidades e às políticas públicas, mas ainda precisa enfrentar problemas históricos para consolidar seu desenvolvimento. A proposta do documentário é justamente estimular uma reflexão sobre o modelo de país que se pretende construir nos próximos anos.
A conversa também contará com Rosa Freire d’Aguiar, que possui uma relação pessoal com Petrópolis, onde passou a infância e estudou. Jornalista, escritora e tradutora, ela trabalhou como correspondente na França durante as décadas de 1970 e 1980, período em que acompanhou o exílio e o retorno de brasileiros após a Anistia. Viúva do economista Celso Furtado, Rosa dedica-se há mais de duas décadas à organização e à reedição da obra do pensador.
A realização da atividade também dialoga com a trajetória de Alceu Amoroso Lima, conforme destaca Maria Helena Arrochelas, diretora do CAALL e presidente da Associação de Amigos de Alceu Amoroso Lima. Para ela, discutir economia também significa refletir sobre democracia, liberdade e o futuro do país.
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