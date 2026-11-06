Exibição será no Cine Humberto Mauro - Foto: Evaldo Macedo

Exibição será no Cine Humberto MauroFoto: Evaldo Macedo

Publicado 06/11/2026 17:09

Petrópolis recebe, na próxima quarta-feira (11), às 19h, uma sessão gratuita do documentário “Economia & Democracia: Uma história econômica da Nova República”, no Cine Humberto Mauro, no Centro de Cultura Raul de Leoni. A produção apresenta um panorama de quatro décadas da economia brasileira, entre 1983 e 2022, abordando transformações políticas, sociais e econômicas do país, desde a crise da dívida e a hiperinflação até os desafios mais recentes.





Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com a jornalista, escritora e tradutora Rosa Freire d’Aguiar e o economista Carlos Pinkusfeld Bastos, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (CICEF). O encontro pretende ampliar a discussão sobre os caminhos econômicos do Brasil e os desafios para a construção de um modelo de desenvolvimento para as próximas décadas. LEIA MAIS: Natal Sesc terá árvore de 33 metros e espetáculo gratuito em Petrópolis Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com a jornalista, escritora e tradutora Rosa Freire d’Aguiar e o economista Carlos Pinkusfeld Bastos, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (CICEF). O encontro pretende ampliar a discussão sobre os caminhos econômicos do Brasil e os desafios para a construção de um modelo de desenvolvimento para as próximas décadas.

Filme percorre diferentes fases da economia brasileira

Dirigido por Belisário Franca, com roteiro de Pedro Nóbrega e produção da Giros Filmes, o documentário tem uma hora de duração e é dividido em quatro partes. A primeira aborda a crise da dívida e a hiperinflação, entre 1983 e 1992. A segunda acompanha o processo de estabilização da moeda, de 1993 a 2002. Já a terceira trata da expansão social e econômica, entre 2003 e 2012, enquanto a última apresenta a crise mais recente, no período de 2013 a 2022.



Além da participação de especialistas, o filme reúne relatos de trabalhadores, empreendedores e sindicalistas que vivenciaram as diferentes etapas retratadas. Entre os assuntos abordados estão a Constituição Federal de 1988, a valorização do salário mínimo, a expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), os programas de transferência de renda e as políticas de ações afirmativas.



Lançada em 2026, a produção já foi exibida em universidades e centros culturais de diferentes cidades brasileiras. O projeto busca apresentar a história econômica do país a partir de diferentes perspectivas, relacionando as decisões políticas e econômicas às mudanças na vida da população.

Debate reúne convidados com ligação à história econômica do país

Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e idealizador do projeto, Carlos Pinkusfeld Bastos destaca que, apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, o Brasil ainda enfrenta dificuldades estruturais relacionadas à produtividade e ao crescimento econômico.



Segundo o economista, o país conseguiu ampliar o acesso de milhões de pessoas ao consumo, às universidades e às políticas públicas, mas ainda precisa enfrentar problemas históricos para consolidar seu desenvolvimento. A proposta do documentário é justamente estimular uma reflexão sobre o modelo de país que se pretende construir nos próximos anos.



A conversa também contará com Rosa Freire d’Aguiar, que possui uma relação pessoal com Petrópolis, onde passou a infância e estudou. Jornalista, escritora e tradutora, ela trabalhou como correspondente na França durante as décadas de 1970 e 1980, período em que acompanhou o exílio e o retorno de brasileiros após a Anistia. Viúva do economista Celso Furtado, Rosa dedica-se há mais de duas décadas à organização e à reedição da obra do pensador.



A realização da atividade também dialoga com a trajetória de Alceu Amoroso Lima, conforme destaca Maria Helena Arrochelas, diretora do CAALL e presidente da Associação de Amigos de Alceu Amoroso Lima. Para ela, discutir economia também significa refletir sobre democracia, liberdade e o futuro do país.

