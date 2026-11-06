Veículo foi recuperado em Duque de Caxias - Foto: Divulgação/26º BPM

Veículo foi recuperado em Duque de CaxiasFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/11/2026 17:19

Uma mulher foi agredida e teve o carro roubado por um homem armado na noite desta quinta-feira (5), em Petrópolis , Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. O suspeito, de 20 anos, fugiu com um Volkswagen Polo e pertences da vítima, mas acabou localizado por policiais militares em Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a abordagem, ele teria disparado contra os agentes, que conseguiram capturá-lo após uma troca de tiros. Um revólver calibre .38 foi apreendido.





De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou quando equipes do PATAMO e do Serviço Reservado (P2) do 26º Batalhão de Polícia Militar foram procuradas pela vítima durante patrulhamento. A mulher pediu socorro e relatou que havia sido atacada na Avenida Piabanha, no Centro, por um homem armado, que a agrediu antes de levar seu automóvel e seus pertences.



Após receber as informações sobre o crime, os policiais iniciaram buscas para identificar o trajeto de fuga e localizar o veículo. A sala de operações do 26º BPM acionou equipes do 15º BPM, de Duque de Caxias, para ampliar as buscas e organizar um cerco policial na região. LEIA MAIS: Homem preso por furtar sabonetes em farmácia é suspeito de homicídio no Centro De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou quando equipes do PATAMO e do Serviço Reservado (P2) do 26º Batalhão de Polícia Militar foram procuradas pela vítima durante patrulhamento. A mulher pediu socorro e relatou que havia sido atacada na Avenida Piabanha, no Centro, por um homem armado, que a agrediu antes de levar seu automóvel e seus pertences.Após receber as informações sobre o crime, os policiais iniciaram buscas para identificar o trajeto de fuga e localizar o veículo. A sala de operações do 26º BPM acionou equipes do 15º BPM, de Duque de Caxias, para ampliar as buscas e organizar um cerco policial na região.

Suspeito atirou contra policiais durante perseguição

A mobilização conjunta levou os agentes até a Rua Floriano Sodré, no bairro de Imbariê, onde o Volkswagen Polo foi localizado e interceptado. No momento da abordagem, segundo a PM, o suspeito disparou contra os policiais militares, dando início a uma troca de tiros.



Após o confronto, o homem foi capturado pelas equipes. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, além de munições e estojos deflagrados. O automóvel roubado também foi recuperado, e os pertences da vítima estavam no interior do veículo.



O suspeito é natural de Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi levado, junto com a mulher e o material apreendido, para a 62ª Delegacia de Polícia (DP), em Imbariê, onde a ocorrência foi registrada.



Após análise dos fatos, o homem foi autuado por roubo e tentativa de homicídio, permanecendo preso na unidade policial.

Suspeito pode ter participado de roubo no Bingen

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, o homem também é apontado como possível participante de um roubo ocorrido em um posto de combustíveis no bairro Bingen, em Petrópolis, no dia 6 de outubro de 2026.



A possível ligação com esse outro crime será investigada pelas autoridades competentes. Até o momento, não há confirmação de que o suspeito tenha participado da ocorrência.