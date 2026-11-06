Veículo foi recuperado em Duque de CaxiasFoto: Divulgação/26º BPM
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou quando equipes do PATAMO e do Serviço Reservado (P2) do 26º Batalhão de Polícia Militar foram procuradas pela vítima durante patrulhamento. A mulher pediu socorro e relatou que havia sido atacada na Avenida Piabanha, no Centro, por um homem armado, que a agrediu antes de levar seu automóvel e seus pertences.
Após receber as informações sobre o crime, os policiais iniciaram buscas para identificar o trajeto de fuga e localizar o veículo. A sala de operações do 26º BPM acionou equipes do 15º BPM, de Duque de Caxias, para ampliar as buscas e organizar um cerco policial na região.
Suspeito atirou contra policiais durante perseguição
Após o confronto, o homem foi capturado pelas equipes. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, além de munições e estojos deflagrados. O automóvel roubado também foi recuperado, e os pertences da vítima estavam no interior do veículo.
O suspeito é natural de Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi levado, junto com a mulher e o material apreendido, para a 62ª Delegacia de Polícia (DP), em Imbariê, onde a ocorrência foi registrada.
Após análise dos fatos, o homem foi autuado por roubo e tentativa de homicídio, permanecendo preso na unidade policial.
Suspeito pode ter participado de roubo no Bingen
A possível ligação com esse outro crime será investigada pelas autoridades competentes. Até o momento, não há confirmação de que o suspeito tenha participado da ocorrência.
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